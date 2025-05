marktbericht Börsen goutieren Handelsdeal Im DAX lockt das Rekordhoch Stand: 09.05.2025 07:40 Uhr

Das Handelsabkommen zwischen USA und Großbritannien beflügelt die Kurse an den Börsen. Am deutschen Aktienmarkt rückt zum Wochenschluss die historische Bestmarke im DAX in Reichweite.

Der erste Handelsdeal der Trump-Regierung nach Verhängung der drastisch hohen US-Zölle sorgt an den Börsen für gute Laune. Auch hierzulande dürften die Anleger zum Wochenschluss bei Aktien weiter zugreifen, der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 23.418 Punkten.

Damit rückt das Rekordhoch von Mitte März bei 23.476 Zählern in Reichweite. Sollte der DAX diese Marke knacken, würde das auch die letzten Skeptiker der Rally überzeugen und zum Einstieg zwingen.

Mit der Markierung eines neuen Rekordhochs würde der DAX zudem eines der besten Kaufsignale senden, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Das und die scharfe V-förmige Erholung seit dem Kurssturz Anfang April bis auf 18.489 Punkte ließe im Anschluss auf weitere Kursgewinne hoffen. Einige DAX-Experten haben bereits Kursziele jenseits der 26.000-Punkte-Marke ausgerufen.

US-Präsident Donald Trump hat mit Großbritannien ein erstes Handelsabkommen nach der Verhängung weltweiter Zölle erzielt. Trump sprach von einem "Durchbruch-Deal" und kündigte an, Gespräche mit den Europäern führen zu wollen.

Die Finanzmärkte blicken nun gespannt auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Samstag in Genf in der Schweiz beginnen sollen. Trump sagte im Vorfeld, dass die US-Strafzölle auf Peking in Höhe von 145 Prozent wahrscheinlich gesenkt würden.

Die US-Börsen hatten am Vortag erfreut, aber nicht euphorisch auf das Handelsabkommen der USA mit Großbritannien reagiert. Der Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 41.368 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 5.663 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,1 Prozent auf 17.928 Stellen an.

Die japanischen Börsen sind zum Wochenschluss sprunghaft angestiegen. Die gute Laune der Anleger stützt sich auf den soliden Anstieg des Dollars gegenüber dem Yen. Das gibt vor allem den Exportwerten Auftrieb. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 1,5 Prozent zu.

In China halten sich die Anleger dagegen mit Engagements zurück. Die Börse Shanghai büßt zur Stunde 0,2 Prozent ein, auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt um 0,2 Prozent.

Chinas Exporte sind im April allen Erwartungen entgegen im Jahresvergleich um 8,1 Prozent gestiegen, während die Importe um 0,2 Prozent zurückgingen, wie heute Morgen aus Zolldaten hervorging. Analysten waren zuvor von einer deutlich stärkeren Abschwächung des Handels ausgegangen.

Die nachlassende Risikoaversion der Anleger nach dem Handelsdeal USA-Großbritannien gibt derweil auch den Ölpreisen Auftrieb. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 63,22 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Goldpreis zieht am Morgen um 0,3 Prozent an auf 3.325 Dollar je Feinunze. Der Euro tendiert nach seinen gestrigen Kursverlusten im frühen Devisenhandel bei 1,1227 Dollar seitwärts.

Die Commerzbank ist überraschend mit einem Gewinnzuwachs in das Jahr gestartet. Das von der italienischen UniCredit umworbene Geldhaus hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 834 Millionen Euro erwirtschaftet - ein Zuwachs von 11,7 Prozent und der höchste Quartalsgewinn seit 2011. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 698 Millionen Euro gerechnet.

Die Fluggesellschaft Air Canada bekommt die Verstimmung der Kanadier auf die USA wegen Donald Trump zu spüren. Die größte kanadische Airline meldete einen größeren Verlust für das erste Quartal und führte dies auch auf ein schwächeres Passagieraufkommen auf dem wichtigen US-Markt zurück.

Der Handelspakt von US-Präsident Donald Trump mit Großbritannien kommt bei der US-Autoindustrie schlecht an. Der Grund ist die Senkung der Einfuhrzölle für 100.000 britische Autos von 25 auf 10 Prozent. Damit würden Hersteller aus Großbritannien gegenüber der eigenen Industrie bevorzugt, kritisierte der Branchenverband AAPC, der die Autobauer Ford, General Motors und Stellantis vertritt.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.