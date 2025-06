marktbericht DAX steuert auf Kursverluste zu Börsen von Einigung USA-China nicht angetan Stand: 11.06.2025 07:33 Uhr

Die USA und China haben sich auf einen "Rahmen für den Handel" geeinigt. An den Börsen löst das keine Begeisterungsstürme aus - im Gegenteil: Der DAX könnte zur Wochenmitte noch weiter zurückfallen.

Am deutschen Aktienmarkt könnte sich die am vergangenen Freitag eingeleitete Verlustserie zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX steuert vorbörslichen Indikationen zufolge auf weitere Kursverluste zu: Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 23.911 Punkten.

Aus charttechnischer Perspektive war zuletzt der Startschuss für eine Konsolidierung im DAX gefallen. Der deutsche Leitindex hatte zwar in der Vorwoche noch bei 24.479 Zählern ein frisches Rekordhoch markieren können, war seither aber deutlich zurückfallen.

Am Pfingstmontag schloss der DAX dann eine Aufwärtskurslücke aus der Vorwoche - ein Hinweis auf eine Erschöpfung der Aufwärtsbewegung und damit eine mögliche Trendwende am deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus mahnt die Saisonalität ebenfalls zur Vorsicht, gehört der Juni doch nicht zu den besten Börsenmonaten.

Auch die neuesten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China sind nicht dazu angetan, die Anleger zurück an den Aktienmarkt zu locken. Die Unterhändler aus Washington und Peking hatten am Dienstag in London erklärt, sie hätten sich auf einen "Rahmen für den Handel" geeinigt, der den Staats- und Regierungschefs vorgelegt werden soll. Details wurden jedoch nicht genannt.

Es werde schwierig sein und lange dauern, bis beide Seiten ein umfassendes Handelsabkommen erreichen würden, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia.

Positive Impulse für den DAX kommen derweil von den asiatischen Börsen. Die Börse Shanghai gewinnt zur Stunde 0,6 Prozent, und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verbucht ein Plus von 0,9 Prozent. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,5 Prozent höher.

Für Kauflaune sorgen dabei auch Berichte, wonach die japanische Regierungskoalition neue Konjunkturmaßnahmen erwägt. Die Regierung habe demnach einem Plan zur Bargeldausgabe vor den für Juli angesetzten Oberhauswahlen zugestimmt.

An der Wall Street hatten sich die Anleger gestern vorsichtig optimistisch gezeigt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 42.866 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 6.038 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,6 Prozent auf 19.714 Stellen an. Am Morgen liegen die US-Futures allerdings im Minus.

Im frühen Devisenhandel gibt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1416 Dollar nach. Gold bleibt dagegen gefragt und steigt um 0,4 Prozent auf 3.342 Dollar je Feinunze. Das gelbe Edelmetall setzt damit seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es zu Wochenbeginn noch bis auf 3.293 Dollar gefallen war.

Am Rohstoffmarkt zeigen sich die Ölpreise kaum bewegt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich aktuell um 0,1 Prozent auf 66,81 Dollar je Barrel (159 Liter).

Am deutschen Aktienmarkt könnte heute die BayWa-Aktie einen Blick wert sein. Der angeschlagene Münchner Agrarkonzern wird seine zweite große Auslandsbeteiligung los, den Rotterdamer Getreidehändler Cefetra. Dadurch sinkt die Schuldenlast des hochverschuldeten Unternehmens um rund eine halbe Milliarde Euro.

Apple hat zum ersten Mal ausführlicher erklärt, warum eine neue Version der Sprachassistentin Siri mit Künstlicher Intelligenz auf sich warten lässt. Der iPhone-Konzern habe zwar funktionierende Prototypen der Software gehabt. "Aber wir konnten sie nicht so schnell verlässlich machen, wie wir dachten", sagte Apples Software-Chef Craig Federighi dem Wall Street Journal.

Die Großbank UniCredit kommt nach Angaben von Insidern der EU-Kartellbehörde im Ringen um eine Übernahme der Konkurrentin Banco BPM entgegen. Das Institut wolle 206 Filialen abgeben, hauptsächlich im Norden und Nordosten Italiens, um grünes Licht von der Europäischen Kommission zu erhalten, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Tesla-Chef Elon Musk hat die ersten Fahrten der selbstfahrenden Roboter-Taxis seiner Firma für die Öffentlichkeit auf den 22. Juni datiert. "Wir sind super paranoid, was die Sicherheit angeht, daher könnte sich das Datum verschieben", sagte Musk in einem Beitrag auf X als Antwort auf die Frage eines Nutzers nach öffentlichen Robo-Taxi-Fahrten, die der E-Auto-Hersteller zunächst in Austin, Texas, anbieten will.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.