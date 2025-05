marktbericht Erholungsrally nach Kurssturz Zoll-Aufschub lässt DAX-Anleger aufatmen Stand: 26.05.2025 07:36 Uhr

US-Präsident Trump hat der EU bei den angedrohten neuen Zöllen Aufschub gewährt - Anleger an den Börsen reagieren erleichtert. Der DAX steuert auf starke Kursgewinne zu.

Der DAX steuert nach dem Zoll-Schock vom Freitag auf eine kleine Erholungsrally zu. Anleger reagieren erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump nach einem "sehr netten Telefonat" mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Einführung der neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben will. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,5 Prozent höher bei 23.995 Punkten.

Die 24.000-Punkte-Marke, die der DAX in der Vorwoche erstmals überwunden hatte, ist damit schon wieder zum Greifen nahe. Am Freitag war der DAX zunächst bis auf drei Punkte an seinen jüngsten Rekord bei 24.152 Zählern herangelaufen, dann aber nach der Zoll-Drohung bis auf 23.274 Punkte abgedreht.

Positiv herauszustreichen ist allerdings, dass die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie dem Ansturm der Bären zum Wochenschluss standhalten und der DAX oberhalb seines alten Rekords vom März bei 23.476 Zählern schließen konnte. So konnte eine kleine Top-Bildung gerade noch abgewendet werden.

Positive Impulse für den DAX kommen dabei von den US-Futures. So gewinnt der Future auf den Dow Jones aktuell 0,9 Prozent, der Future auf den Nasdaq 100 liegt sogar 1,1 Prozent im Plus.

Am Freitag hatten die großen US-Indizes im regulären Handel an der Wall Street noch Verluste eingefahren. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 41.603 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,7 Prozent und rutschte auf 5.802 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq gab 1,0 Prozent auf 18.737 Stellen nach.

Die asiatischen Märkte liefern derweil gemischte Vorgaben für den DAX. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 0,9 Prozent zu. An den chinesischen Börsen geht es dagegen abwärts.

So notiert der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien aktuell 0,7 Prozent tiefer, während die Börse Shanghai 0,2 Prozent einbüßt. Vor allem Aktien der in China notierten Apple-Zulieferer verlieren an Boden, nachdem Trump vor dem Wochenende mit Zöllen auf importierte iPhones gedroht hatte.

Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar erneut. Im Gegenzug setzt der Euro seine Aufwärtsbewegung fort und erobert die Marke von 1,14 Dollar zurück. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1411 Dollar und damit 0,3 Prozent höher.

Die Ölpreise ziehen am Morgen an, sie profitieren von der gesunkenen Risikoaversion der Anleger. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,3 Prozent auf 64,42 Dollar je Barrel (159 Liter).

Trotz der wieder steigenden Risikofreude der Anleger bleibt der "sichere Hafen" Gold gefragt. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls legt am Morgen um 0,2 Prozent auf 3.348 Dollar zu.

Fast zehn Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen wird heute um 9:30 Uhr ein Urteil im Prozess gegen vier frühere Führungskräfte des Autobauers erwartet. Die Manager und Ingenieure stehen seit fast vier Jahren vor dem Landgericht Braunschweig, wo ihnen insbesondere Betrug im Zusammenhang mit der Dieselaffäre vorgeworfen wird.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp soll einem Medienbericht zufolge in eine Finanzholding umgebaut werden Der Vorstand um Konzernchef Miguel Lopez wolle damit die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen, berichtete "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Konzernkreise. Zudem solle die Zentrale von aktuell 500 auf 100 Mitarbeiter verkleinert werden.

Der Bauunternehmer Günter Papenburg plant nach seinem gescheiterten Übernahmeversuch keine weitere Aufstockung seines Anteils am Stahlkonzern Salzgitter. "Ich wollte eine freundliche Übernahme und werde jetzt auch keine weiteren Aktien kaufen", sagte er der "Braunschweiger Zeitung". Papenburg hält bereits 29,9 Prozent an dem Konzern und ist damit größter Anteilseigner.

Die von US-Präsident Donald Trump neu angedrohten Importzölle in Höhe von 25 Prozent für iPhones würden auch für Smartphones anderer Hersteller gelten. "Es wäre auch Samsung, und jeder, der das Produkt herstellt, sonst wäre es nicht fair", sagte Trump im Weißen Haus vor Journalisten. Die neue Abgabe auf die Einfuhr von Smartphones solle voraussichtlich ab Ende Juni eingeführt werden.

Eine neue Vereinbarung zwischen Boeing und der US-Regierung soll dem Konzern einen Prozess zu den zwei tödlichen Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737 Max ersparen. Boeing werde als Teil des Deals zusätzlich gut 1,1 Milliarden Dollar ausgeben, teilte das US-Justizministerium mit. Ein Richter müsste der Vereinbarung zustimmen, damit sie wirksam wird.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.