marktbericht Unsicherheit wegen Trump Die Luft für den DAX wird dünner Stand: 28.04.2025 07:34 Uhr

Nach der fulminanten Erholungsrally an der Frankfurter Börse seit dem Crash Anfang April wird es nun mühsamer für die DAX-Bullen. Zu groß ist die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Trump.

Der DAX dürfte seine jüngsten starken Kursgewinne zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst verteidigen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 22.270 Punkten. Am Freitag hatte sich der DAX 0,8 Prozent höher bei 22.242 Zählern aus dem Handel verabschiedet.

Nach einem turbulenten Monat, mit einem zwischenzeitlichen Verlust von fast 17 Prozent nach dem von den USA losgetretenen Zollkonflikt Anfang April, liegt der DAX im April tatsächlich sogar wieder leicht im Plus. Vom Monatstief bei 18.489 Punkten am "Panic Monday", dem 7. April, erholte er sich bereits um mehr als 20 Prozent.

Aus technischer Perspektive hatte der DAX zuletzt gleich zwei wichtige Widerstände überwunden: die Abrisskante bei 22.226 Punkten und seine 50-Tage-Linie (aktuell bei 22.213 Zählern). Damit stößt der deutsche Leitindex das Tor zu seinen alten Höchstständen wieder ein Stück auf.

Doch Marktexperten sind überzeugt, dass der weitere Weg nach oben für den DAX kein leichter sein wird. Zu groß ist der Anreiz für Gewinnmitnahmen. Zu groß ist die Unsicherheit über Trumps Zollpolitik. So herrscht momentan große Verwirrung, ob und wann es zu Verhandlungen zwischen den USA und China kommt.

Auch wenn der deutsche Aktienmarkt im Vergleich zu den USA momentan deutlich attraktiver erscheint: Viel dürfte darauf ankommen, ob nun auch die Anleger an der Wall Street wieder verstärkt ins Risiko gehen. Sollten sie aber weiterhin vorsichtig und zurückhaltend agieren, könnte die dynamische Erholung auch hierzulande ein Ende finden.

Zu Wochenbeginn mahnen die negativen US-Futures jedenfalls zur Vorsicht. Der Future auf den Dow-Jones-Index liegt aktuell 0,4 Prozent im Minus. Den regulären Handel an der Wall Street hatten die US-Standardwerte am Freitag kaum verändert bei 40.113 Punkten beendet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 5.525. Der technologielastige Nasdaq zog um 1,3 Prozent auf 17.382 Stellen an.

Verhaltene Signale kommen am Morgen von den Asien-Börsen. Der japanische Nikkei-Index liegt im späten Handel 0,3 Prozent höher, während die Börse in Shanghai seitwärts tendiert.

Die Verunsicherung über die US-Handelspolitik macht den Anlegern weiterhin zu schaffen. "Die Unsicherheit selbst ist mindestens ebenso schädlich wie die Zölle selbst und schadet der US-Wirtschaft mindestens ebenso stark wie dem Rest der Welt", sagte Christian Keller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Barclays.

Die Ölpreise sind mit Gewinnen in den Tag gestartet, nachdem sie in den letzten Wochen durch Sorgen über eine globale Konjunkturabschwächung und Pläne für eine erhöhte Förderung durch die OPEC unter Druck geraten waren. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee zieht aktuell um 0,4 Prozent auf 66,08 Dollar je Barrel (159 Liter) an.

Die nachlassende Nachfrage nach sicheren Häfen macht Gold zu schaffen. Der Preis für das gelbe Edelmetall gibt weiter nach auf 3.299 Dollar je Feinunze. In der Vorwoche hatte Gold noch bei 3.500 Dollar ein Rekordhoch aufgestellt. Der Euro zieht am Morgen um 0,2 Prozent auf 1,1371 Dollar.

Der Reifenhersteller Continental will auch nach seiner Aufspaltung in Niedersachsen bleiben. "Die Konzernzentrale von Continental wird weiterhin am Continental Plaza 1 in Hannover sein", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer auf der Hauptversammlung. Erst im Dezember 2023 wurde die neue Unternehmenszentrale eröffnet. Conti hatte mehr als 100 Millionen Euro in den Neubau investiert.

Im Betrugsprozess um manipulierten Schrott beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis soll heute um 9:30 Uhr vor dem Landgericht das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft hat für die drei Angeklagten teils langjährige Freiheitsstrafen gefordert. Die Angeklagten hatten dem Kupferhersteller laut Staatsanwaltschaft zwischen April 2012 und August 2016 Schrott zu überhöhten Preisen verkauft.

Der IT-Dienstleister Nagarro verschiebt die Veröffentlichung der Jahreszahlen und des Geschäftsberichts 2024. Die vorläufigen Ergebnisse sollten eigentlich am 29. April vorgelegt werden. Die Verzögerung bei der Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts wird dem Unternehmen zufolge voraussichtlich zu einem temporären Ausschluss der Nagarro-Aktie aus dem SDAX führen.