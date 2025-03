marktbericht Trotz guter Vorgaben Neue Kursverluste im DAX voraus Stand: 25.03.2025 07:33 Uhr

Die Verlustserie im DAX könnte sich laut vorbörslichen Indikationen heute fortsetzen. Ist das nur eine Konsolidierung unter dem Rekordhoch - oder steckt da mehr dahinter?

Weltweit spekulieren Investoren darauf, dass die Ankündigung neuer US-Zölle in der kommenden Woche weniger drastisch ausfallen wird als bislang befürchtet. Doch während an den Börsen in Übersee die Kurse steigen, bahnen sich am Frankfurter Aktienmarkt erneut Kursverluste an. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 22.798 Punkten.

Der DAX hatte bereits an den vergangenen vier Tagen im Minus geschlossen. Gestern verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer bei 22.852 Punkten - ein Minus von 0,2 Prozent. Mit dem heutigen Handelstag könnte sich die Konsolidierung unter dem jüngsten Rekordhoch, das der DAX vor einer Woche bei 23.476 Punkten markiert hatte, nun fortsetzen.

Die Charttechnik mahnt dabei weiterhin zur Vorsicht, droht doch ein Doppel-Top und damit eine obere Umkehr im DAX: Bereits zweimal hatten die deutschen Standardwerte im März bei 23.476 Punkten ihre Rekordjagd beendet und wieder kehrtgemacht. Hinzu kommt der Große Verfallstag am vergangenen Freitag: In der Vergangenheit war der Hexensabbat schon oftmals die Basis für einen Turnaround an den Börsen gewesen.

Im Fokus der Anleger steht weiter die Zollpolitik des US-Präsidenten. Donald Trump hatte gestern angekündigt, dass die US-Zölle auf importierte Autos bald kommen werden. Doch er deutete gleichzeitig an, dass nicht alle von ihm angedrohten Zölle am 2. April eingeführt würden. Zudem könnten einige Länder Ausnahmeregelungen erhalten könnten.

Diese Aussicht genügte den Anlegern an der Wall Street, um bei US-Aktien zuzugreifen. Der Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 42.583 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,8 Prozent auf 5.767 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 2,3 Prozent auf 18.188 Stellen an.

Die Anleger in Japan folgen am Morgen den Vorgaben der Wall Street. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel an der Tokioter Börse 0,6 Prozent höher. Ein schwächerer Yen gibt den Kursen zusätzlichen Auftrieb. An den chinesischen Aktienmärkten zeigen sich die Anleger deutlich verhaltener: Die Börse in Shanghai tendiert aktuell seitwärts, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten 0,1 Prozent einbüßt.

Die Ölpreise bewegen sich am Morgen in Asien kaum. Am Rohstoffmarkt stagniert die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 72,37 Dollar je Barrel. Einerseits fürchten die Anleger, dass Trumps Zölle das Wirtschaftswachstum und damit auch die Ölnachfrage dämpfen könnten. Andererseits könnten schärfere US-Sanktionen gegen venezolanisches und iranisches Öl das Angebot einschränken.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach auf 1,0802 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 3.017 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr. Das gelbe Edelmetall behält damit das jüngste Rekordhoch bei 3.057,51 Dollar weiter im Blick. Gold bleibe oberhalb von 3.000 Dollar gut unterstützt, kurzfristig sei mit stabilen Kursen zu rechnen, betonte jüngst Analyst Ricardo Evangelista von ActivTrades.

Im DAX könnte die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Nach der vorläufigen Absage an ein Wasserstoff-Flugzeug baut der Konzern vor allem auf die nächste Generation seiner Mittelstrecken-Maschinen. Der Nachfolger der A320-Jets sei "wahrscheinlich die nächste große Sache auf der Agenda", sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Abend. In Betrieb gehen soll das neue Flugzeug irgendwann zwischen 2035 und 2040.

Die Verkaufszahlen des E-Autohersteller Tesla in Europa sind in den ersten beiden Monaten des Jahres um fast die Hälfte geschrumpft. Wie aus Zahlen des europäischen Autoherstellerverbands ACEA hervorgeht, verzeichnete das Unternehmen des umstrittenen US-Präsidentenberaters Elon Musk im Januar und Februar 2025 im Jahresvergleich einen Rückgang der Neuzulassungen um 49 Prozent.

Das Medienunternehmen von Präsident Donald Trump, die Trump Media & Technology Group, und die Kryptobörse Crypto.com wollen kooperieren, um börsengehandelte Fonds (ETF) auf den Markt zu bringen. Die Fonds sollen noch in diesem Jahr aufgelegt werden und international - einschließlich der USA, Europa und Asien - verfügbar sein.

Der südkoreanische Hyundai-Konzern plant massive Investitionen in den USA. Man wolle 21 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren in den USA investieren, sagte Hyundai-Chef Euisun Chung bei einer Pressekonferenz mit Donald Trump. Der US-Präsident bezeichnete die Investitionen des südkoreanischen Autobauers ein klares Zeichen dafür, dass seine Zölle wirkten.