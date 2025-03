marktbericht Verhaltener Börsenstart erwartet Erholungsrally im DAX vor dem Aus? Stand: 17.03.2025 07:36 Uhr

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt fragil. Der DAX tut sich zu Beginn der neuen Börsenwoche schwer, an seine jüngste Erholungsbewegung anzuknüpfen.

Der DAX dürfte verhalten in die neue Börsenwoche startet. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer bei 22.954 Punkten. Damit droht die in der Vorwoche eingeleitete Erholungsrally bereits wieder auszulaufen.

Der deutsche Leitindex war am vergangenen Dienstag zunächst bis auf 22.258 Punkte eingebrochen, konnte sich dann aber bis zum Freitagsschlusskurs bei knapp 22.987 Zählern deutlich erholen. Mit dem Anstieg über die vorangegangenen beiden Tageshochs bei 22.753/22.814 Punkten generierte der DAX zum Wochenschluss ein klares Entspannungssignal.

Der DAX hatte sich zuletzt von den schwächelnden US-Börsen abgekoppelt. "Während in den USA die zunehmend als chaotisch und bedrohlich empfundene Wirtschaftspolitik von Donald Trump zu Konjunkturpessimismus geführt hat, sorgt in der Eurozone die deutsche Initiative zur Lockerung der Schuldenbremse für Wachstumsoptimismus", fasst Helaba-Experte Ulf Krauss die uneinheitliche Lage zusammen.

Dabei dürfte sich auch in der neuen Woche am deutschen Aktienmarkt alles um den von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollstreit und das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD in Deutschland drehen. Am Dienstag soll der Bundestag über die Schuldenbremse abstimmen.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen unterdessen von der Wall Street. Dort hatten zum Wochenschluss einige Anleger die vergünstigten Kurse zum Einstieg genutzt.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 41.488 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 2,1 Prozent auf 5.638 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 2,6 Prozent auf 17.754 Stellen an.

Der starke Anstieg der US-Aktien hebt zu Wochenbeginn auch die Stimmung der Anleger an den asiatischen Märkten. Der japanische Nikkei-Index liegt im späten Tokioter Handel 1,2 Prozent höher. Japans schwergewichtige Halbleiterwerte folgen ihren US-Pendants nach oben und verleihen dem Gesamtindex den stärksten Auftrieb.

In China gewinnt die Börse Shanghai aktuell 0,3 Prozent hinzu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt jedoch um 0,1 Prozent. Der chinesische Staatsrat hatte am Sonntag eine Reihe von Maßnahmen zur Ankurbelung des Binnenkonsums angekündigt.

Im asiatischen Devisenhandel tendiert der Euro bei 1,0876 Dollar seitwärts. Die europäische Gemeinschaftswährung kann damit das erhöhte Niveau der vergangenen Tage verteidigen. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.985 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger.

Die Ölpreise legen zu. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 71,00 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,6 Prozent fester bei 67,58 Dollar.

Die US-Regierung hatte zuvor die Fortsetzung von Luftangriffen auf die militanten Huthi im Jemen angekündigt. "Wir haben es mit einem Wiederaufleben der geopolitischen Spannungen zu tun", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.

Im DAX könnte die VW-Aktie heute einen Blick wert sein. Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche SE plant nach eigenen Angaben derzeit keinen Verkauf von VW-Aktien. Es gebe weder aktuell konkrete Überlegungen zur Veräußerung von VW-Aktien, noch habe es sie im Jahr 2024 gegeben, teilte ein Sprecher der Porsche SE auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die Familienstämme um Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch prüften einen Teilverkauf ihrer VW-Aktien.

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt Kreisen zufolge einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentgesellschaft General Atlantic werde mit zehn Prozent einsteigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg gestern unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 sei für diesen Sonntag einberufen worden, um das Geschäft zu genehmigen.