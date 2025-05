marktbericht Nach Rekordhoch DAX schnuppert weiter Höhenluft Stand: 21.05.2025 07:28 Uhr

Nachdem der DAX gestern erstmals über die 24.000-Punkte-Marke gestiegen ist, scheint der große Aufwärtselan erst einmal raus. Doch zu größeren Gewinnmitnahmen sind die Anleger auch nicht bereit.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich nach der jüngsten Rekordjagd ein verhaltener Handelsstart zur Wochenmitte ab. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte ganz in der Nähe ihres Vortagesschlusskurses von 24.036 Punkten. Damit könnte der DAX die 24.000-Punkte-Marke zunächst verteidigen, die er gestern erstmals überwunden hatte. Bis auf ein Rekordhoch von 24.082 Zählern ging es in der Spitze nach oben.

Dabei käme aus technischer Perspektive eine Gegenreaktion oder gar eine kleine Korrektur wahrlich nicht überraschend, gilt das deutsche Börsenbarometer nach seinem langen, rasanten Anstieg doch schon seit längerem als "überkauft".

Seit seinem Tief am "Panic Monday" hat der DAX nunmehr über 5.500 Punkte respektive rund 30 Prozent hinzugewonnen - und das in gerade einmal sechs Wochen. Im Nachhinein entpuppte sich der Kurssturz nach dem "Liberation Day" damit als eine der besten Kaufgelegenheiten der Börsen-Geschichte.

Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt, mittel- bis langfristig hat der deutsche Leitindex noch Potenzial. Doch in der kurzfristigen Betrachtung gibt es durchaus Risiken.

Die Vorgaben von den Überseebörsen sind jedenfalls keine große Inspiration für die DAX-Bullen. So notieren die US-Futures aktuell klar im Minus, nachdem es für die großen Indizes bereits gestern im regulären Handel an der Wall Street nach unten gegangen war.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 42.677 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 5.940 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 19.142 Stellen nach.

Die asiatischen Aktienmärkte finden derweil am Morgen keine gemeinsame Richtung. So geht es für den CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien um 0,7 Prozent nach oben, während der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Tokioter Handel 0,2 Prozent im Minus liegt. Daten des japanischen Finanzministeriums zeigen, dass Japans Exporte in die USA im April zurückgingen - eine Folge der Zölle von Präsident Donald Trump.

Im asiatischen Devisenhandel schwächelt der Dollar - parallel dazu kann der Euro seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar ausbauen. Die europäische Gemeinschaftswährung legt um 0,4 Prozent auf 1,1331 Dollar zu. Binnen einer guten Woche hat der Euro damit über zwei Cent zum Dollar gewonnen.

Die Rohölpreise ziehen deutlich an, nachdem der US-Nachrichtensender CNN berichtete, dass Israel einen Angriff auf iranische Nuklearanlagen vorbereite. Das weckte Sorgen um das Angebot in der wichtigsten Förderregion des Nahen Ostens. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,6 Prozent auf 66,42 Dollar je Barrel (159 Liter).

Gold bleibt gefragt. Das gelbe Edelmetall schickt sich an, seine jüngste Schwächephase ad acta zu legen, und überspringt im frühen Handel die Marke von 3.300 Dollar je Feinunze.

Im DAX könnte die Infineon-Aktie einen Blick wert sein. Das Unternehmen hat am Abend eine Zusammenarbeit mit Nvidia zur Entwicklung von Chips für die Stromversorgung in KI-Rechenzentren angekündigt. Dabei soll eine neue Architektur mit zentraler Stromerzeugung durch 800-V-Hochspannungsgleichstrom eingesetzt werden. "Damit ermöglichen wir eine schnellere, effizientere und skalierbarere KI-Rechenleistung", erklärte der zuständige Infineon-Manager Adam White.

Chatbots wie ChatGPT haben Google zuletzt oft in den Schatten gestellt - doch der Internet-Riese geht jetzt zum Gegenangriff über. Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O zeigte der Konzern seine Vision, wie seine Künstliche Intelligenz die Nutzer im Alltag auf Schritt und Tritt begleiten und ihnen das Leben erleichtern soll. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch Kameras von Smartphones und Computer-Brillen, dank denen die KI sehen kann, worauf der Mensch gerade schaut.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.