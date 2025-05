marktbericht Nach Zoll-Deal USA-China DAX-Rekordrally vor Fortsetzung Stand: 12.05.2025 07:34 Uhr

An den Börsen sind die Anleger nach einem möglichen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China in Kauflaune. Das DAX-Rekordhoch vom Freitag könnte heute schon wieder Geschichte sein.

Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China lassen die Anleger am deutschen Aktienmarkt aufatmen. Die Rekordjagd im DAX dürfte damit zu Beginn der neuen Woche in Fortsetzung gehen; die Chancen stehen gut, dass der deutsche Leitindex gleich zum Handelsstart ein frisches Allzeithoch markieren könnte.

Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 23.694 Punkten und damit klar oberhalb ihrer jüngsten Bestmarke, die sie am Freitag bei 23.543 Punkten aufgestellt hatten.

Auch wenn nach der 5.000-Punkte-Rally seit dem Tief Anfang April bei 18.489 Zählern kurzfristig nun Gewinnmitnahmen jederzeit möglich sind: Mittel- bis langfristig zeigt der Trend am deutschen Aktienmarkt klar nach oben. Der Aufwärtstrend ist intakt und lässt auf weitere Kursgewinne hoffen. Einige DAX-Experten haben bereits Kursziele jenseits der 26.000-Punkte-Marke ausgerufen.

Schub für den DAX kommt zu Wochenbeginn von positiven Signalen im Zollstreit. Nach US-Angaben haben die Vereinigten Staaten und China bei ihren Gesprächen am Wochenende in Genf einen möglichen Durchbruch im festgefahrenen Handelskonflikt erzielt.

US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng äußerten sich am Sonntag bei getrennten Auftritten positiv über das Gesprächsergebnis. Sie kündigten für heute eine gemeinsame Erklärung an, bei der auch Einzelheiten des Deals bekanntgegeben werden sollen.

Die versöhnlichen Töne zwischen den USA und China lassen auch die US-Aktien-Futures steigen. Der Future auf den Dow-Jones-Index gewinnt zur Stunde 1,1 Prozent, der Nasdaq-100-Future zieht sogar um 2,0 Prozent an.

Am Freitag hatte sich der Dow Jones mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 41.249 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schlossen kaum verändert.

Trotz der positiven Entwicklungen am Wochenende bewegt sich die japanische Börse am Morgen nur leicht nach oben. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,2 Prozent höher. An den chinesischen Märkten geht es etwas deutlicher nach oben. Die Börse in Shanghai gewinnt 0,5 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandwerten um 0,7 Prozent anzieht.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar zu vielen anderen wichtigen Währungen Stärke. Der Euro tendiert bei 1,1228 Dollar seitwärts. Derweil bekommt der sichere Hafen Gold die nachlassende Risikoaversion der Anleger zu spüren. Der Preis für die Feinunze Gold gibt am Morgen um 0,3 Prozent auf 3.278 Dollar nach.

Am Rohstoffmarkt ziehen die Rohölpreise an. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich am Morgen um 0,6 Prozent auf 64,30 Dollar je Barrel (159 Liter). Die positiven Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China, könnten die Nachfrage nach Rohöl ankurbeln.

Der Logistikkonzern DHL könnte nach Einschätzung von Konzernchef Tobias Meyer von der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump profitieren. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA werde dem Bonner Konzern voraussichtlich zusätzliches Geschäft bringen, sagte der DHL-Vorstandsvorsitzende der "Süddeutschen Zeitung".

Bessere Geschäfte mit Tierfuttereiweiß sowie fortgesetzte Sparbemühungen haben Evonik im ersten Quartal zu einem Gewinnanstieg verholfen. Zudem liefen die Geschäfte mit Produkten für die Farben- und Beschichtungsindustrie sowie mit Pharmawirkstoffen besser. Unter dem Strich blieben 233 Millionen Euro hängen nach 156 Millionen vor einem Jahr. Der Vorstand bekräftigte die Prognose.

Der US-Softwareriese Microsoft und der ChatGPT-Anbieter OpenAI befinden sich einem Pressebericht zufolge in Gesprächen über die Bedingungen ihrer Partnerschaft. Auf dem Weg zu einem stärker gewinnorientierten Unternehmen geht es um die Rolle und Beteiligung von Microsoft als Großinvestor von OpenAI, wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

Mexiko hat Google wegen der Umbenennung des gesamten Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" auf seinem Kartendienst verklagt. Google sei sogar über das Dekret zur Namensänderung von US-Präsident Donald Trump hinausgegangen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Unklar blieb zunächst, ob die Klage in Mexiko oder in den USA eingereicht wurde und wann.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.