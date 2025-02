marktbericht Nach Rekordjagd Rücksetzer im DAX erwartet Stand: 14.02.2025 07:37 Uhr

Im DAX zeichnet sich eine Gegenreaktion auf die jüngsten starken Kursgewinne ab. Der deutsche Leitindex dürfte klar unter seinem gestrigen Rekordhoch in den letzten Handelstag der Woche starten.

Werden die Käufer am deutschen Aktienmarkt nun doch langsam müde? Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten, der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 22.493 Punkten.

Grund zur Beunruhigung ist das aber nicht, dürfte es sich bei den sich abzeichnenden Kursverlusten in erster Linie um eine Gegenreaktion auf die jüngsten starken Kursgewinne handeln. Der DAX hatte gestern abermals ein frisches Allzeithoch aufgestellt.

Erstmals in seiner Geschichte notierte das deutsche Börsenbarometer über der Marke von 22.600 Punkten, in der Spitze ging es bis auf 22.624 Zähler aufwärts. Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt und lässt in Verbindung mit dem neuen Rekordhoch auf weitere Kursgewinne hoffen.

Viel hängt nun aber davon ab, wie rasch und rigoros US-Präsident Donald Trump seine Zoll-Agenda weiterverfolgt. Experten rechnen damit, dass Trump nun auch bald die deutsche Autoindustrie ins Visier nehmen dürfte. Erst gestern hatte der Republikaner seinen Kurs in der Handelspolitik verschärft und Vergeltungszölle auf den Weg gebracht. Dies droht Ökonomen zufolge, eine protektionistische Eskalation in Gang zu setzen und die Inflation wieder anzufachen.

Von den japanischen Börsen kommen am Morgen durchwachsene Impulse für den DAX-Handel. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei liegt im späten Tokioter Handel 0,7 Prozent im Minus. An den chinesischen Börsen geht es dagegen aufwärts. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten liegt aktuell 0,6 Prozent im Plus, der Leitindex der Shanghaier Börse gewinnt 0,1 Prozent.

Die US-Börsen sind gestern auf Erholungskurs gegangen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 44.711 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,0 Prozent auf 6.115 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,5 Prozent auf 19.945 Stellen an.

Am Rohstoffmarkt steigen die Ölpreise im frühen Handel. Grund dafür sind die steigende Kraftstoffnachfrage und die Erwartung, dass Trumps Pläne für wechselseitige globale Zölle erst im April in Kraft treten würden. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich aktuell um 0,2 Prozent auf 75,19 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Preis für die Feinunze Gold tendiert am Morgen bei 2.930 Dollar je Feinunze. Damit bleibt das gelbe Edelmetall in Greifnähe seines Rekordhochs, das es am Dienstag bei 2.942 Dollar aufgestellt hatte. Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel um 0,1 Prozent auf 1,0452 Dollar nach.

United Internet hat 2024 wegen Problemen bei seiner Tochter 1&1 sein operatives Ergebnis nicht so deutlich gesteigert wie erhofft. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte von 1,292 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,294 Milliarden Euro zu - der Konzern selbst hatte 1,38 Milliarden Euro angepeilt, was in etwa mit den Erwartungen von Experten übereinstimmte.

Nach erfolgreichem Widerstand einer erklecklichen Zahl von Aktionären muss Siemens seine jährliche Hauptversammlung 2026 wieder als Präsenzveranstaltung abhalten und nicht mehr nur als virtuelles Treffen per Onlineschalte. Knapp 29 Prozent der Anteilseigner des Industrie- und Softwarekonzerns lehnten bei dem diesjährigen - virtuellen - Aktionärstreffen den Vorschlag der Konzernspitze ab, auch in den nächsten beiden Jahren auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten, so dass die notwendige drei-Viertel-Mehrheit nicht zustande kam.

Die französische Justiz nimmt die Mineralwasserhersteller Nestlé und Sources Alma nach Vorwürfen der Verbrauchertäuschung und möglicherweise unzulässigen Behandlung von Wasser ins Visier. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte, gehe es um zwei Klagen der Organisation Foodwatch, die sich auf die Verfahren zur Aufbereitung von Mineralwasser durch die beiden Unternehmen sowie den Vorwurf der Täuschung und irreführender Geschäftspraktiken beziehen.

Mexiko erwägt wegen der Umbenennung des gesamten Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" auf dem Kartendienst Google Maps eine Klage gegen Google. Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Umbenennung gelte nur für das Küstenmeer der USA, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Deshalb habe man Google aufgefordert, in seinem Kartendienst die historische Bezeichnung des Gewässers für den nicht-US-amerikanischen Teil zu respektieren.

Applied Materials hat die Märkte mit seiner Umsatzprognose enttäuscht und seine Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Der Chipindustrie-Zulieferer sagte gestern nach US-Börsenschluss für das zweite Quartal einen Umsatz von etwa 7,1 Milliarden Dollar, plus oder minus 400 Millionen, voraus. Analysten waren im Durchschnitt von 7,21 Milliarden ausgegangen. Applied-Aktien fielen nachbörslich um fünf Prozent.