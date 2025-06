marktbericht Eskalation im Nahen Osten DAX in gefährlicher Zone Stand: 18.06.2025 07:42 Uhr

Die Börsen beginnen, die Möglichkeit einer US-Militärintervention in Nahost einzupreisen. Der DAX hat nun eine Schlüsselzone erreicht, die er besser verteidigen sollte - sonst droht eine Verschärfung des Abwärtstrends.

Die Eskalation im Nahen Osten belastet weiterhin das Marktgeschehen, der DAX dürfte mit einem Abschlag in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 23.358 Punkten. Der DAX dürfte damit nahtlos an seine jüngsten Kursverluste anknüpfen. Gestern hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 23.434 Zählern geschlossen - es war bereits der achte Verlusttag in Folge gewesen.

Die Anleger werden mit Blick auf den Nahen Osten zunehmend nervös, könnten sich nun doch auch noch die USA direkt am Konflikt zwischen Israel und dem Iran beteiligen. Die Märkte beginnen, die Möglichkeit einer US-Militärintervention in der Region einzupreisen.

US-Präsident Donald Trump hatte gestern die bedingungslose Kapitulation des Irans gefordert und gewarnt, dass die Geduld der USA am Ende sei. Zudem drohte er Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei: "Wir wissen genau, wo sich der sogenannte 'Oberste Führer' versteckt hält", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Vorerst sei Chamenei dort aber sicher. "Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest nicht im Moment."

Die Entwicklungen im Nahen Osten hatten die Rekordjagd im DAX schlagartig beendet. Er notiert mittlerweile über 1.000 Punkte unter seinem Rekordhoch (24.479 Punkte) und befindet sich in einer längst überfälligen Korrektur. Nun hat der deutsche Leitindex allerdings eine wichtige Schlüsselzone erreicht.

Der DAX befindet sich in einer klassischen "Make or break"-Situation: Entweder er schafft es, die alten Ausbruchsmarken bei 23.400/23.300 Punkten und die darunter verlaufende 50-Tage-Linie zu verteidigen - oder ihm droht eine Verschärfung der Abwärtsbewegung. Mit einem Rutsch unter die 50-Tage-Linie würden sich die mittelfristigen Perspektiven für das deutsche Börsenbarometer schlagartig eintrüben.

Für zusätzliche Spannung an den globalen Finanzmärkten sorgt der heute Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank. Ökonomen gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell dem politischen Druck standhalten und den Leitzins in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen wird.

Trump hatte Powell zuletzt erneut heftig angegriffen und eine Leitzinssenkung um einen ganzen Prozentpunkt gefordert. Er sprach von "Raketentreibstoff" für die Wirtschaft.

An der Wall Street hatten die Anleger gestern angesichts der weiteren Entwicklungen im Nahen Osten ihr Risiko weiter reduziert und Aktien verkauft. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 42.215 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 5.982 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 19.521 Stellen nach.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen am Morgen gemischte Signale. Während sich die Anleger an den chinesischen Börsen in eine Art Wartestellung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed begeben haben, zieht der japanische Nikkei-Index im späten Handel um 0,7 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten tendiert dagegen seitwärts.

Im asiatischen Devisenhandel zieht der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1504 Dollar an. Der sichere Hafen Gold ist wieder etwas mehr gefragt, der Preis für die Feinunze Gold notiert 0,2 Prozent höher bei knapp 3.395 Dollar. Zuletzt hatte die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall wieder etwas nachgelassen, nachdem der Goldpreis zu Wochenbeginn noch bis auf 3.452 Dollar gestiegen war.

Ein Entspannungssignal kommt derweil vom Ölmarkt: Die Ölpreise setzen ihren Anstieg zur Wochenmitte nicht fort. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fällt um 0,5 Prozent auf 76,04 Dollar. Der Ölpreis hatte sich zuletzt als wichtiger Seismograf für die Ängste der Anleger mit Blick auf den Nahen Osten entwickelt.

Volkswagen hat gestern sein erstes komplett autonom fahrendes Serienauto präsentiert. In Hamburg zeigte Europas größter Autobauer die Serienversion des selbstfahrenden Elektro-Bullis ID Buzz AD (für autonomous driving). Erstmals zum Einsatz kommen soll er ab 2026 zunächst in Hamburg und Los Angeles. Weitere Städte sollen folgen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Amazon wird nach Angaben des Online-Händlers in den kommenden Jahren insgesamt zu einer Verkleinerung der Belegschaft führen. Konzernchef Andy Jassy teilte mit: "Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Konzern reduzieren werden, da wir durch den umfassenden Einsatz von KI im gesamten Unternehmen Effizienzgewinne erzielen."

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.