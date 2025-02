marktbericht Gold mit nächstem Rekord DAX bleibt in Lauerstellung Stand: 11.02.2025 07:36 Uhr

Der DAX verharrt am Morgen auf seinem Rekordniveau. Viel fehlt nun nicht mehr zur Marke von 22.000 Punkten - ist ein Sprung über die runde Marke nur noch eine Frage der Zeit?

Im DAX dürfte sich trotz positiver Vorgaben von der Wall Street zu Handelsbeginn zunächst wenig tun. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex nur wenige Punkte über seinem Vortagesschlusskurs bei aktuell 21.925 Stellen.

Tags zuvor hatte der DAX nur in Nachkommastellen einen neuen Rekord über 21.945 Punkten geschafft, dann aber wieder etwas nachgegeben. Am Ende stand ein Plus von 0,6 Prozent auf 21.911 Zähler.

Mit der Markierung eines neuen Rekordhochs sendet der DAX eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Es locken nun die 22.000 Punkte im DAX, üben runde Marken auf viele Anleger doch eine gewisse Anziehungskraft aus.

Experten setzen zwar das eine oder andere Fragezeichen hinter die jüngste Rekordjagd im DAX. So seien die Sorgen rund um die KI-Konkurrenz aus China sowie die Zollängste der Anleger nur vorübergehend in den Hintergrund gerückt.

Unterm Strich kann sich die Performance des deutschen Leitindex aber weiterhin sehen lassen. Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt. Auch den Vergleich mit der Wall Street muss der DAX nicht scheuen: In den USA hatte bisher nur der S&P 500 im laufenden Jahr neue Höchststände geschafft. Beim Dow und den Nasdaq-Indizes lassen sie weiter auf sich warten.

Die Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA hatte zum Wochenstart allerdings für Rückenwind an der Wall Street gesorgt. Nach dem jüngsten Rücksetzer schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,4 Prozent höher auf 44.470 Punkten.

Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 19.714 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 6.066 Stellen zu. Damit erholten sich die drei wichtigsten Indizes von den Rückgängen der vergangenen Woche. Die Aktien amerikanischer Stahl- und Aluminiumhersteller stiegen zum Teil sprunghaft an.

Die asiatischen Anleger lassen am Morgen Vorsicht walten. Die Shanghaier Börse tendiert schwächer, der dortige Leitindex büßt aktuell 0,3 Prozent ein. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fällt um 0,6 Prozent. An den japanischen Börsen wird dagegen nicht gehandelt, sie bleiben heute wegen des "National Foundation Days" geschlossen.

"Der Markt bewegt sich im Moment eher hin und her, als dass er wirklich eine Richtung einschlägt", erklärte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.

Anleger warten nun gespannt auf eine Stellungnahme von Jerome Powell: Der Fed-Vorsitzende wird heute im Rahmen der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten sprechen. Seine Äußerungen zu Zöllen und Inflation werden wahrscheinlich genau beobachtet werden.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro zum Dollar kaum bewegt, die europäische Gemeinschaftswährung verharrt bei 1,0304 Dollar. Der Goldpreis zieht dagegen weiter an und erreicht bei 2.942,71 Dollar je Feinunze das nächste Allzeithoch.

Das gelbe Edelmetall, das in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, hatte gestern erstmals die Marke von 2.900 Dollar übersprungen. Auch ein Anstieg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Dollar je Unze sei nun möglich, sagte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus.

Die Ölpreise knüpfen an ihren Aufschwung vom Wochenbeginn an. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee aktuell um 0,5 Prozent auf 76,26 Dollar je Barrel (159 Liter).

Im DAX stehen am Morgen Merck KGaA im Fokus. Die Darmstädter bestätigten Übernahmegespräche mit dem US-Konzern Springworks Therapeutics - einem Spezialisten für zielgerichtete Tumortherapie. Es sei aber noch keine rechtlich bindende Vereinbarung getroffen worden. Zudem gebe es keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde. Außerdem müssten noch kritische Bedingungen erfüllt werden.

Der von der deutschen Unternehmerfamilie Reimann kontrollierte US-Kosmetikhersteller Coty rechnet nur noch mit einem bereinigten Jahresgewinn pro Aktie zwischen 50 bis 52 Cents. Zuvor war Coty von 54 bis 57 Cents ausgegangen. Grund seien eine Verlangsamung der Nachfrage nach Kosmetika für den US-Massenmarkt, eine straffe Lagerhaltung der Einzelhändler, die Schließung von Drogerien sowie schwache Besucherzahlen in Kaufhäusern.