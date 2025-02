marktbericht Nach Rekordrally Der DAX braucht jetzt frische Impulse Stand: 17.02.2025 07:28 Uhr

Der DAX zeigt sich am Morgen kaum bewegt. Um weiter steigen zu können, benötigt der DAX nun frische Impulse - doch die könnten heute angesichts geschlossener US-Börsen Mangelware sein.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Wochenstart ab. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde in etwa auf Vortagesniveau. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei 22.513 Punkten und damit 0,4 Prozent im Minus geschlossen.

Zuletzt galt am deutschen Aktienmarkt das Prinzip: Die Hausse nährt die Hausse. Die immer neuen Rekordhochs lockten auch jene Anleger letztlich in den Aktienmarkt, die zuvor noch zögernd an der Seitenlinie gestanden hatten. Erst am vergangenen Donnerstag stellte der DAX bei 22.625 Zählern abermals eine historische Bestmarke auf.

Doch das deutsche Leitbarometer gilt nach einem Zuwachs von mehr als 13 Prozent seit Jahresanfang inzwischen als heiß gelaufen. Eine Korrektur der jüngsten Gewinne wäre keine Überraschung. Der DAX könne inzwischen deutlich korrigieren, ohne den längerfristigen Aufwärtstrend zu gefährden, betont Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Heute muss der Index allerdings ohne Orientierung aus den USA auskommen. Die Wall Street bleibt wegen des Feiertages "Presidents' Day" geschlossen. Am Freitag hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 44.546 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.114,63 Zählern, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,4 Prozent auf 20.026 Stellen an.

Von den asiatischen Börsen kommen zu Wochenbeginn uneinheitliche Signale. So notiert die Börse in Shanghai aktuell 0,2 Prozent tiefer, währender japanische Nikkei-Index im späten Tokioter Handel 0,1 Prozent höher liegt.

Finanzwerte stützen den japanischen Markt, nachdem das Bruttoinlandsprodukt stärker als erwartet gestiegen ist. Autowerte belasten den Index dagegen. Hintergrund sind Meldungen vom Freitag über mögliche US-Zölle auf importierte Autos.

Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 74,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Allerdings könnten Friedensgespräche in der Ukraine zu einem größeren Angebot und damit sinkenden Preisen führen, sollten die Sanktionen gegen die russische Produktion gelockert werden.

Der Euro zeigt sich im frühen Devisenhandel kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0488 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Der Euro hatte sich zuletzt angesichts eines schwächelnden Dollar wieder etwas erholen können.

Gold bleibt auch zu Beginn der neuen Woche gefragt. Der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls steigt um 0,8 Prozent auf 2.901 Dollar. Erst vergangene Woche hatte der Goldpreis bei 2.942,71 Dollar ein Rekordhoch markiert.

Im DAX könnte heute die BASF-Aktie einen Blick wert sein. Der Chemiekonzern verhandelt mit dem Betriebsrat über einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und eine Modernisierung des Standorts Ludwigshafen. Die Gespräche über eine neue Standortvereinbarung seien aufgenommen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 805 auf 924 Euro angehoben, aber die Einstufung vor allem aufgrund politischer Unwägbarkeiten auf "Neutral" belassen. Im besten Fall traut der Analyst Sven Weier den Papieren des Rüstungskonzerns und Autozulieferers laut seiner am Montag vorliegenden Neubewertung jetzt Kurse von 1.275 Euro zu.

Im SDAX könnte die BVB-Aktie unter Druck geraten, hat Borussia Dortmund doch das Derby beim stark abstiegsbedrohten VfL Bochum verloren und rutscht damit tiefer in die Krise. Nur vier Tage nach dem Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon unterlag das Team von Trainer Niko Kovac dem Revierrivalen mit 0:2.

