marktbericht Unter dem Börsen-Rekordhoch Pattsituation im DAX Stand: 16.05.2025 07:36 Uhr

Der große Aufwärtselan an den Börsen ist raus - verkaufen wollen aber offenbar die wenigsten. Diese Pattsituation zwischen Bullen und Bären hält auch den DAX zum Wochenschluss in Schach.

Die Euphorie an den Börsen über den Handelsdeal zwischen den USA und China hat im Laufe der Woche deutlich nachgelassen. Jetzt müssen neue Impulse her, um den DAX wieder in Richtung seines Rekordhochs vom Montag bei knapp 23.912 Punkten zu befördern. Danach sieht es zum Wochenschluss zunächst jedoch nicht aus. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell gerade einmal 0,1 Prozent höher bei 23.717 Stellen.

Das deutsche Börsenbarometer hatte zuletzt Sorgen vor einem Fehlausbruch geweckt, denn es war nach seinem Rekordhoch vom Wochenbeginn zeitweise wieder unter seine alte Bestmarke bei 23.476 Zählern zurückgefallen. Mittlerweile sind diese Sorgen jedoch kleiner geworden, notiert der DAX doch nun wieder klar über dieser Marke.

Vor dem handelsfreien Wochenende könnten allerdings einige Marktteilnehmer geneigt sein, ihr Risiko zu reduzieren. Zwar sind laut Terminkalender keine größeren Risiken, etwa wie zuletzt in Form von Handelsgesprächen, absehbar. Allerdings sei bei Trump die Option auf eine böse Überraschung bei der Eröffnung der Börsen am Montag immer nur einen Post in den sozialen Medien entfernt, betont Kyle Rodda, Senior Analyst bei Capital.com.

An den US-Börsen waren die Anleger gestern mit angezogener Handbremse unterwegs. Die wichtigsten Börsenbarometer schlossen uneinheitlich. Der Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 42.322 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.916 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 19.112 Stellen nach.

Asiens Börsen steuern derweil auf ein schwaches Ende einer eher durchwachsenen Woche zu. Vor allem die chinesischen Aktienmärkte verzeichnen Verluste. So liegt die Börse Shanghai aktuell 0,5 Prozent im Minus, während es für den CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien um 0,6 Prozent nach unten geht. Die japanische Börse tendiert dagegen kaum verändert.

In Tokio liegt der 225 umfassende Nikkei-Index in Nähe seines Vortagesschlusskurses. Japans Wirtschaft war im ersten Quartal zwischen Januar und März auf das Jahr hochgerechnet um 0,7 Prozent geschrumpft und damit deutlich stärker als erwartet.

Im asiatischen Devisenhandel tendiert der Dollar zu wichtigen Währungen etwas schwächer. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1199 Dollar an. Die europäische Gemeinschaftswährung konnte sich zuletzt wieder etwas erholen, nachdem sie zu Wochenbeginn nach dem Handelsdeal USA-China noch bis auf 1,1067 Dollar abgestürzt war.

Trotz des wieder etwas schwächeren Dollars tut sich Gold weiterhin schwer. Sichere Häfen sind von den Anlegern derzeit nicht so gefragt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 3.219 Dollar und damit 0,5 Prozent weniger.

Die Ölpreise stabilisieren sich, nachdem sie über Nacht aufgrund von Nachrichten über ein mögliches Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran um mehr als zwei Prozent eingebrochen waren. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee aktuell um 0,4 Prozent auf 64,79 Dollar je Barrel (159 Liter).

Volkswagen lädt seine Aktionäre heute zur jährlichen Hauptversammlung ein. Konzernchef Oliver Blume muss sich dort den Fragen der Anteilseigner zur Krise des Konzerns und zum eingeschlagenen Sparkurs stellen. Wie bereits im vergangenen Jahr findet das Treffen wieder rein digital statt. Bei Aktionärsvertretern stößt das seit langem auf Kritik.

Die Deutsche Bank sieht sich laut ihrem Chef Christian Sewing trotz der US-Zollpolitik und der jüngsten Turbulenzen an den Börsen auf dem Weg zu ihren Jahreszielen. Die Ergebnisse der ersten drei Monate zeigten, dass die Bank in allen Bereichen klar auf Kurs sei, sagte Sewing in seiner im Internet vorab verbreiteten Rede für die Hauptversammlung des Geldhauses in einer Woche in Frankfurt.

Trump verstärkt den Druck auf Apple-Chef Tim Cook, mehr Geräte in den USA statt in Indien zu bauen. "Ich hatte ein kleines Problem mit Tim Cook gestern", erklärte der US-Präsident. Obwohl Cook Investitionen von 500 Milliarden Dollar in den USA angekündigt habe, lasse er Geräte "in ganz Indien" produzieren. Trump wolle nicht, dass Apple in Indien baue - außer für den dortigen Markt.

Applied Materials hat die Umsatzerwartungen der Wall Street für das zweite Quartal verfehlt. Der US-Chipindustrie-Zulieferer leidet unter den anhaltenden Unsicherheiten durch den Handelskonflikt und Exportbeschränkungen. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März betrug der Umsatz 7,10 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 7,13 Milliarden Dollar gerechnet.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.