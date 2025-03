marktbericht Kursverluste voraus Hexensabbat mahnt DAX-Anleger zur Vorsicht Stand: 21.03.2025 07:39 Uhr

Die DAX-Anleger sind auch zum Wochenschluss nicht in Kauflaune. Das deutsche Börsenbarometer steht am Hexensabbat vor weiteren Kursverlusten. Negative Vorgaben kommen einmal mehr von der Wall Street.

Die jüngsten Kursverluste im DAX dürften sich zum Wochenschluss fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 22.871 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX bereits ein Minus von 1,2 Prozent auf 22.999 Punkte eingefahren.

Zur Vorsicht mahnt dabei auch der Große Verfallstag. An den weltweiten Terminbörsen verfallen heute nämlich Optionen und Futures auf Indizes sowie Optionen auf Aktien.

Im Falle der größten europäischen Terminbörse Eurex findet die Abrechnung für den DAX um 13 Uhr statt, jene für einzelne Aktien dagegen erst um 17:30 mit Beginn der der XETRA-Schlussauktion. Am Großen Verfallstag, auch Hexensabbat genannt, zeigen sich die Kurse zumeist von ihrer besonders volatilen Seite.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort hatten die großen Indizes ihre zwischenzeitigen Gewinne nicht verteidigen können. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss leicht im Minus bei 41.953 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 5.662 Punkte ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,3 Prozent niedriger bei 17.691 Zählern.

Die Investoren fürchteten, dass Trumps aggressive Handelspolitik die Inflation anheizen könnte. Dies könnte möglicherweise zu einer Rezession führen und den geldpolitischen Lockerungszyklus der US-Notenbank Fed stören.

Auch die asiatischen Anleger zeigen sich deswegen besorgt. Anhaltende Zollsorgen tun ihr Übriges. An der Börse in Shanghai geht es aktuell um 1,5 Prozent abwärts. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gibt um 1,7 Prozent nach. Die japanische Börse tendiert nach dem gestrigen Feiertag dagegen etwas fester. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 0,1 Prozent zu.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar weiter Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0826 Dollar nach. Seit dem Hoch am Dienstag bei 1,0954 Dollar hat der Euro bereits über einen Cent nachgegeben.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 3.029 Dollar und damit 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Das gelbe Edelmetall bleibt damit in Reichweite seines Allzeithochs, das es erst gestern bei 3.057,51 Dollar markiert hatte.

Die Ölpreise steigen am Morgen und sind auf dem Weg zu ihrem zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 72,31 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert 0,5 Prozent fester bei 68,42 Dollar.

Auf Wochenbasis sind sowohl Brent als auch WTI auf dem besten Weg, um etwa zwei Prozent zu steigen. Das US-Finanzministerium hatte gestern neue Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran angekündigt. Erstmals richten sie sich auch gegen eine unabhängige chinesische Raffinerie sowie gegen andere Unternehmen und Schiffe, die iranisches Rohöl nach China liefern.

Der US-Finanzinvestor General Atlantic hat künftig nun doch als neuer Aktionär bei ProSiebenSat.1 ein Wort mitzureden. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Deal nach Anpassungen zugestimmt, teilte der Medienkonzern am Abend mit. Damit werde auch der Weg für den geplanten Verkauf des Vergleichsportals Verivox geebnet.

Die Parfümeriekette Douglas senkt wegen einer nachlassenden Konsumstimmung ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024/25. Unter dem Strich erwarte Douglas nur noch ein Ergebnis von rund 175 Millionen Euro. Zuvor waren 225 bis 265 Millionen Euro anvisiert worden. Bei den Konzernumsatzerlösen geht die SDAX-Firma nun von rund 4,5 Milliarden Euro nach zuvor 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro aus.

Der angeschlagene US-Sportartikelriese Nike hat sich im Weihnachtsgeschäft und zu Jahresbeginn besser geschlagen als erwartet. Der Nettogewinn brach zwar um fast ein Drittel auf 794 Millionen Dollar ein, der Gewinn je Aktie lag mit 54 Cent aber weit über den Analystenprognosen, die im Schnitt bei 29 Cent gelegen hatten. Die Nike-Aktie stieg nachbörslich um vier Prozent.

Vor dem Hintergrund der Proteste gegen Tesla-Chef Elon Musk geben die US-Bürger eine Rekordzahl der E-Autos in Zahlung. Tesla-Fahrzeuge ab Modelljahr 2017 machten bis zum 15. März 1,4 Prozent aller beim Händler eingetauschten Fahrzeuge aus, wie aus einer Edmunds-Statistik hervorging. Im März des Vorjahres hatte dieser Wert noch 0,4 Prozent betragen.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.