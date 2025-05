marktbericht DAX etwas höher erwartet Börsen setzen auf Deeskalation im Zollstreit Stand: 07.05.2025 07:38 Uhr

Nach der Ankündigung erster hochrangiger Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China reagieren Anleger erleichtert. Der DAX dürfte mit sachten Kursgewinnen in den Handel zur Wochenmitte starten.

Eine mögliche Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China verleiht den internationalen Aktienmärkten zur Wochenmitte Auftrieb. Der DAX dürfte mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 23.282 Punkten.

US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer werden dieses Wochenende in Genf in der Schweiz den chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng treffen. "Ich habe das Gefühl, dass es um eine Deeskalation gehen wird", sagte US-Finanzminister Scott Bessent auf Fox News.

Die positiven Nachrichten im Handelsstreit kommen am deutschen Aktienmarkt genau zu rechten Zeit, drohte sich zuletzt doch die Anlegerstimmung hierzulande einzutrüben. Gestern hatte die im ersten Anlauf gescheiterte Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler für erhebliche Unsicherheit am Markt gesorgt und den DAX zeitweise unter 23.000 Punkte gedrückt.

Nach der langen Gewinnserie von neun Gewinntagen in Folge hatten viele Anleger das politische Debakel als Anlass zu Gewinnmitnahmen genutzt. Zuvor hatten Marktbeobachter bereits vor einem möglichen Rücksetzer gewarnt. Mit dem Rutsch unter das Vortagestief haben sich die kurzfristigen Perspektiven im DAX nun deutlich eingetrübt. Mittel- bis langfristig bleibt das deutsche Börsenbarometer im Aufwärtstrend.

Positive Impulse für den DAX kommen von asiatischen Börsen. Auch dort verleiht die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA den Kursen Auftrieb. Für Unsicherheit sorgt allerdings ein neuer aufflammender Konflikt zwischen Pakistan und Indien.

In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,1 Prozent höher. Die Börse Shanghai gewinnt 0,6 Prozent, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 0,4 Prozent steigt.

Die US-Futures haben nach Ankündigung der hochrangigen Gespräche zwischen den USA und China einen Satz nach oben gemacht. Aktuell notiert der Future auf den Dow-Jones-Index 0,6 Prozent höher.

Der US-Standardwerteindex hatte sich gestern Abend mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 40.829 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 5.606 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 17.689 Stellen nach.

Zur Wochenmitte rückt der am Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank in den Mittelpunkt. Trotz der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer geldpolitischen Lockerung dürfte die Fed voraussichtlich eine weitere Pause einlegen. Die Währungshüter wollen vor etwaigen Zinssenkungen zunächst sehen, wie sich die von Trump aufgetürmten Zollhürden auf Inflation und Konjunktur auswirken.

Die geplanten Gespräche zwischen den USA und China geben dem Dollar am Morgen Rückenwind. Im asiatischen Devisenhandel zieht die US-Devise zu einigen anderen wichtigen Währungen an. Der Euro tendiert bei 1,1345 Dollar seitwärts.

Am Rohstoffmarkt setzen die Ölpreise ihre Erholungsbewegung fort. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 1,0 Prozent auf 62,74 Dollar. Bereits am Vortag hatten Anleger den jüngsten Preisrutsch am Ölmarkt zum Einstieg genutzt.

Gold muss einen kleinen Teil seiner jüngsten Kursgewinne wieder preisgeben. Der Preis für die Feinunze Gold fällt am Morgen um 0,6 Prozent auf 3.380 Dollar. Tags zuvor hatte sich Gold seinem Rekordhoch bei 3.500 Dollar bis auf gut 60 Dollar wieder angenähert.

BMW mit heftigem Gewinneinbruch

Der Autobauer BMW ist mit einem Gewinneinbruch ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal verdiente der Münchner Konzern unter dem Strich 2,2 Milliarden Euro, das waren 26,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem ein schwaches China-Geschäft verdarb den Münchnern die Bilanz, im weiteren Jahresverlauf dürften auch die US-Zölle noch stärker zu Buche schlagen, die sich auf die aktuellen Zahlen noch kaum ausgewirkt hatten. Dennoch hält BMW an seiner Prognose fest.

Ende einer Ära beim größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia: Firmenchef Rolf Buch verlässt den von ihm geprägten Branchenprimus überraschend zum Jahresende. Nachfolger des seit 2013 amtierenden Buch wird der ehemalige SAP-Manager und Vodafone-Finanzchef Luka Mucic. Unter dem Strich wies Vonovia Ende März einen Gewinn von 515 Millionen Euro aus nach knapp 336 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Tesla-Herausforderer Rivian hat mit dem Erreichen eines Gewinnziels die Voraussetzung für eine Investition von Volkswagen in Höhe von einer Milliarde Dollar erfüllt. Die Geldspritze werde nun zum 30. Juni erwartet, teilte Rivian mit. Auslöser ist, dass die Elektroauto-Firma im zweiten Quartal in Folge einen Bruttogewinn schaffte.

Gleich drei Unternehmen müssen den Kleinwerteindex SDAX zumindest vorübergehend verlassen, weil sie ihre geprüften Geschäftsberichte für das vergangene Jahr nicht rechtzeitig vorlegen konnten. Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx schloss den Softwareentwickler Nagarro, den Labordienstleister Stratec und den Finanzinvestor Mutares mit Wirkung zum 9. Mai aus dem 70 Werte starken SDAX aus.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.