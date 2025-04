marktbericht Börsen in Aufruhr Aktienrally nach US-Zollwende Stand: 10.04.2025 07:36 Uhr

Überraschende Kehrtwende an der Börse: Nach dem Aussetzen der US-Zölle durch Präsident Trump springen die Aktienkurse weltweit nach oben. Auch der DAX steuert auf massive Kursgewinne zu.

Die US-Zollpolitik hält die Anleger weiter in Atem. Nach der überraschenden Zollwende der US-Regierung am Vorabend steht den Anlegern ein historischer Gewinntag bevor. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde bei 21.203 Punkten - ein Plus von 7,8 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs.

Die Aussicht auf Verhandlungslösungen nach dem harten Zollkurs der US-Regierung elektrisiert die Anleger weltweit. Trump hatte zuvor angedeutet, nun sei ein "großartiger Zeitpunkt", Aktien zu kaufen. Nachdem Trump vor einer Woche seine Zollpolitik verkündet hatte, waren die Börsen weltweit auf Talfahrt gegangen. Dem Präsidialamt zufolge bleibt es aber beim Basiszollsatz von zehn Prozent. Auch die 25 Prozent auf Autos, Stahl und Aluminium gelten weiter.

Analysten zeigten sich erleichtert über den Schritt, der vor allem die Finanzmärkte beruhigen könne. "Sie haben die Pausentaste gedrückt, und der Markt jubelt", sagte Alex Morris, Chefinvestor von F/M Investments. Entwarnung könne man aber nicht geben. Denn es sei unsicher, ob Verhandlungen binnen 90 Tagen zu einem Ergebnis führten. Unterdessen könnten die verunsicherten US-Konsumenten Waren hamstern, um sich vor steigenden Preisen einzudecken und die Inflation erst recht befeuern.

Nach der Verkündung der Zollpause sind die Börsenkurse weltweit massiv gestiegen. An der New Yorker Wall Street schlossen die drei wichtigsten Indizes gestern deutlich im Plus: Der Dow Jones stieg um 7,9 Prozent auf 40.608 Punkte. Der S&P 500 erzielte Gewinne von 9,5 Prozent und schloss mit 55.456 Punkten, der Technologie-Index Nasdaq gewann 12,2 Prozent auf 17.124 Punkte dazu.

In New York legten die "Glorreichen Sieben" - also Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla - kräftig zu. Titel von Tesla etwa stiegen um 22 Prozent.

Im Anschluss an das Kursfeuerwerk an der Wall Street steigen auch die asiatischen Märkte. Der Tokioter Nikkei-Index notiert rund 8,6 Prozent höher, in Korea steigen die Kurse um 5,7 Prozent.

Auch die Aktien in China und Hongkong ziehen an, wenn auch nicht so stark. Denn Trump hat die heftigen Importzölle von 125 Prozent gegen gegen China in Kraft gelassen. Im Gegenzug erhebt China seit dem Morgen Zölle von 84 Prozent auf US-Produkte. In Shanghai steigen die Kurse aktuell rund ein Prozent, der Hang Seng Index in Hong Kong gewinnt 1,7 Prozent.

"Es ist schwer vorstellbar, dass eine der beiden Seiten in den nächsten Tagen einen Rückzieher macht. Wir vermuten jedoch, dass es letztendlich zu Gesprächen kommen wird, auch wenn eine vollständige Rücknahme aller seit dem Tag der Amtseinführung erhobenen zusätzlichen Zölle unwahrscheinlich erscheint", sagte Paul Ashworth, Chefökonom für Nordamerika bei Capital Economics. In Australien stiegen die Kurse um 4,7 Prozent.

Die US-Zollwende treibt auch die Ölpreise deutlich nach oben. Ein Fass der Nordseesorte Brent steigt um 6,8 Prozent, für die US-Leichtölsorte WTI geht es 7,7 Prozent nach oben. Die Notierungen hatten wegen zunehmender Rezessionssorgen zuletzt unter Druck gestanden und notierten so niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr.

Am Devisenmarkt legt der Euro gegen den Dollar auf 1,0981 Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs gestern auf 1,1045 Dollar festgesetzt.

Die amerikanische Airline Delta schließt es aus, die Einfuhrzölle für die Lieferung von Airbus-Flugzeugen in die USA zu übernehmen. Stattdessen werde man alle mit Zöllen belegten Auslieferungen aufschieben, sagte Delta-Chef Ed Bastian. Zugleich sagte Bastian, er hoffe, dass die Situation durch Handelsverhandlungen gelöst werde, bevor Delta oder Airbus tätig werden müssten.

Delta zog zuvor unter Verweis auf die Unsicherheit durch Trumps Zoll-Ansagen die Prognose für das laufende Jahr zurück. Einen neuen Ausblick solle es erst geben, wenn die Lage klarer werde, hieß es. Am Abend hatte Airbus 139 Bestellungen im März bekannt gegeben.

Am Abend legte Volkswagen überraschend seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Das operative Ergebnis sei auf 2,8 Milliarden Euro zurückgegangen von 4,6 Milliarden Euro vor Jahresfrist, teilte Europas größter Autobauer mit. Die Umsatzrendite sank im ersten Quartal von 6,0 auf 3,6 Prozent.

Am Markt war mit einem Gewinn von rund vier Milliarden Euro und einer Rendite von rund fünf Prozent gerechnet worden. VW verwies auf Sondereffekte von 1,1 Milliarden Euro, die auf das Ergebnis drückten. Der Umsatz legte um etwa drei Prozent auf rund 78 Milliarden Euro zu. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält der DAX-Konzern fest. Allerdings seien darin die Auswirkungen der US-Zölle nicht enthalten, da die Effekte und ihre Wechselwirkungen im Moment nicht abschließend bewertet werden könnten.