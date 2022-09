Marktbericht Nach Fed-Sitzung Kursrutsch im DAX erwartet Stand: 22.09.2022 07:59 Uhr

Die US-Notenbank Fed hat zum dritten Mal hintereinander den Leitzins um 0,75 Prozent angehoben - und könnte damit am Frankfurter Aktienmarkt für einen Kursrutsch sorgen. Der DAX lässt heute Federn.

Nach der dritten großen Leitzinserhöhung in Folge durch die US-Notenbank Fed und in Erwartung weiterer Zinsentscheidungen in Europa steht der DAX heute zu Handelsbeginn vor deutlichen Verlusten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor XETRA-Start rund zwei Prozent tiefer auf 12.509 Punkte. Die Fed hatte am Abend ihre Serie großer Zinsschritte fortgesetzt und den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte angehoben - auf die neue Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit 14 Jahren.

DAX im Plus geschlossen

Mit dem Schritt soll der ausufernden Inflation begegnet werden, die in den USA historisch hoch ist. Mit der strengen Geldpolitik wächst jedoch das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden.

Das ist auch am deutschen Aktienmarkt spürbar. Mit den neuen Verlusten droht dem DAX ein weiterer Test der runden Marke von 12.500 Punkten, die im Juli und März bereits als Unterstützung diente. Kurzzeitig war sie auf ein Jahrestief von 12.390 Punkten unterschritten worden, das jetzt wieder in den Vordergrund rückt.

Vor der Fed-Sitzung gestern war der Leitindex trotz der Teilmobilmachung Russlands, die Sorgen vor einer neuen Eskalation um Ukraine-Krieg und einer Rezession in Europa schürt, mit einem Plus von rund 0,8 Prozent aus dem Handel gegangen.

An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes am Vorabend durch die nächste kräftige Zinserhöhung auf neuerliche Tiefststände seit Juli gefallen. Nach einem Auf und Ab der Kurse büßte der Dow Jones am Ende 1,70 Prozent auf 30.183 Punkte ein. Im späten Handel nahm der Verkaufsdruck immer mehr zu, der Leitindex fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,71 Prozent, der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 1,8 Prozent.

"Ich wünschte, es gebe einen schmerzlosen Weg", sagte Fed-Chef Jerome Powell. "Den gibt es nicht." Die Anleger sorgten sich mehr und mehr vor einer "harten Landung", hieß es bei der Credit Suisse. Für Aufmerksamkeit hätten insbesondere aktuelle Daten zu den prognostizierten künftigen Zinssätzen ("Fed Dot-Plots") gesorgt, die mit einem Zinshoch von 4,6 Prozent in 2023 über den Markterwartungen lägen.

Britische und Schweizerische Zentralbank im Blick

Heute stehen weitere Zinsentscheidungen im Fokus der Anleger. So wird die britische Zentralbank (BoE) den Leitzins voraussichtlich ungewöhnlich kräftig anheben. Börsianer rechnen mit einer Erhöhung des geldpolitischen Schlüsselsatzes um 0,75 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) entscheidet über eine mögliche Anpassung der Zinsen. Analysten gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins zumindest um 0,5 Prozentpunkte anheben, wenn nicht sogar um 0,75 Prozentpunkte.

Gegen den globalen Trend hielt Japans Zentralbank dagegen an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Nach zweitägiger Tagung entschieden die Währungshüter, ihre wichtigsten geldpolitischen Hebel unverändert zu lassen. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. In Reaktion auf die Entscheidungen wertete der Yen gegenüber dem Dollar weiter ab. Die drei Notenbank-Sitzungen drängen die anstehenden Konjunkturdaten heute in den Hintergrund. So wird das Barometer für das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone veröffentlicht.

Auch aus Asien kommt heute kein Rückenwind für die Börsen. Die Aktienmärkte verloren nach der US-Notenbank-Entscheidung am Vorabend ebenfalls an Boden. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund ein halbes Prozent nach. In Shanghai verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der chinesischen Festlandbörsen knapp ein Prozent. Noch deutlicher ging es an der Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nach unten. Dort büßte der Leitindex Hang Seng im dortigen Nachmittagshandel fast zwei Prozent ein.

Der Höhenflug der Weltleitwährung geht weiter. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt heute um 0,3 Prozent und notiert mit 111,79 Punkten so hoch wie zuletzt vor etwas mehr als 20 Jahren. "Was sonst als den Dollar kann man derzeit kaufen", fragt Sally Auld, Chef-Anlegerin des Vermögensverwalters JB Were. "Die Fed wird ihre Zinserhöhungen auf absehbare Zeit nicht beenden." Andere Börsianer verweisen zusätzlich auf die Attraktivität des Dollar als "sicherer Anlagehafen" vor dem Hintergrund der drohenden Rezession in Europa, der schwächelnden chinesischen Wirtschaft und des anhaltenden Ukraine-Kriegs.

Der Euro steht im Gegenzug weiter unter Druck. In der Nacht fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9809 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gestern noch etwas höher auf 0,9906 Dollar festgesetzt.

Im Kampf gegen Funklöcher macht eine Kooperation der drei großen deutschen Mobilfunk-Anbieter Fortschritte. Der Netzbetreiber Telefónica (O2) teilte heute mit, dass man der Deutschen Telekom 200 eigene Standorte freigeschaltet und im Gegenzug Zugriff auf gleich viele Standorte des Bonner Konzerns bekommen habe. Bis Jahresende wollen sich die zwei Netzbetreiber an jeweils bis zu 700 Standorten gegenseitig auf das Netz lassen. Es handelt sich um sogenannte graue Flecken, wo also nur ein oder zwei Netze verfügbar sind und nicht alle drei. Wer einen Vertrag bei dem Provider hat, der dort nicht präsent ist, steckt im Funkloch.