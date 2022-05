Marktbericht DAX leicht im Minus erwartet Zurückhaltung vor Zinsentscheid Stand: 04.05.2022 08:14 Uhr

Vor der Fed-Sitzung am Abend dürften sich die Anleger an den Aktienmärkten zurückhalten. Experten erwarten die zweite US-Zinserhöhung in Folge. Der DAX könnte daher etwas niedriger in den Handel starten.

Am Tag einer erwarteten weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger an den Börsen bedeckt halten. Der Broker IG indizierte den DAX vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 14.010 Punkte. Dank ermutigender Firmenbilanzen hatte sich der deutsche Leitindex gestern stabilisiert und 0,7 Prozent fester bei 14.039 Punkten geschlossen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht heute die US-Zinsentscheidung am Abend. Die Notenbank Fed wird den Leitzins wegen der hohen Inflation voraussichtlich mit einem großen Schritt um 0,5 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent anheben. Es wäre der zweite Zinsschritt in Folge - nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März.

Börsen im Wartemodus

"Aber auch eine Anhebung um 75 Basispunkte liegt durchaus im Bereich des Möglichen", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die hohe Inflation mache den Notenbanken das Leben schwer und zwinge sie, die Zinssätze schneller anzuheben. Damit verlieren Aktien tendenziell in der Gunst der Investoren, weil höher rentierende Anleihen attraktiver werden. Zudem verteuern sich die Finanzierungskosten der Unternehmen, was die Gewinne zu schmälern droht.

An der Wall Street waren die Anleger deshalb gestern wie bereits in den vergangenen Handelstagen extrem nervös. Zwar konnten sich die großen Aktienindizes stabilisieren und damit auch den DAX stützen, letztlich fanden aber keine klare Richtung. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern heute die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Daneben stehen Indikatoren zur Stimmung der deutschen Einkaufsmanager an.

Weiter geht derweil auch die Saison der Quartalsberichte. Zur Wochenmitte veröffentlichen aus dem DAX der Gesundheitskonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care, Hannover Rück und Volkswagen die Zahlen für das erste Quartal. Die Börsen in Japan und China haben am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Aussicht auf ein Ölembargo der Europäischen Union treibt den Ölpreis an. Rohöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 106,19 Dollar pro Barrel. Auch gesunkene Rohöl- und Kraftstoffvorräte in den USA treiben Analysten zufolge den Preis.

Volkswagen hat im ersten Quartal trotz eines Verkaufsrückgangs und der Folgen des Ukraine-Kriegs nahezu doppelt so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Das Ergebnis nach Steuern stieg im Jahresvergleich von 3,4 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Morgen mitteilte. Vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereinflüssen aus der Dieselaffäre stieg das operative Ergebnis von 4,8 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro. Dafür waren vor allem Absicherungsgeschäfte verantwortlich, deren Wert angesichts stark anziehender Rohmaterial- und Energiepreise bilanziell deutlich anzog.

Aber auch im eigentlichen Geschäft lief es dank höherer Verkaufspreise vor allem bei den teureren Marken gut: Obwohl VW wegen des Chipmangels insgesamt gut ein Fünftel weniger Fahrzeuge an die Kunden auslieferte, stieg der Umsatz um 0,6 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro - auch dank der Übernahme des US-Truckherstellers Navistar.

Dem Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius machen die Schwierigkeiten seiner Tochter Fresenius Medical Care (FMC) weiterhin zu schaffen. Im ersten Quartal brach der Gewinn des Dialyseanbieters um fast 40 Prozent ein - erneut wegen hoher Kosten und der Übersterblichkeit seiner Patienten. Dadurch wurde auch der Jahresauftakt der Mutter überschattet. Zudem hätten neben der Pandemie auch der Krieg in der Ukraine, Engpässe in den Lieferketten und teils erheblich gestiegene Ausgaben das Quartal belastet, teilte Fresenius heute mit.

Der Konzern wies zwar dank Verbesserungen bei der Infusionstochter Kabi und im Klinikgeschäft für das Quartal ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von acht Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro aus, das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) sank jedoch um ein Prozent auf 996 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte Fresenius den Rückgang ausgleichen, das bereinigte Konzernergebnis zog um sechs Prozent auf 462 Millionen Euro an. Damit schlug sich die Firma besser als von Analysten erwartet. Beide DAX-Unternehmen halten an ihren Prognosen für das laufende Jahr fest.

Der Verkauf von Corona-Schnelltests beflügelt das Geschäft der Medizintechnik-Sparte von Siemens länger als gedacht. Siemens Healthineers hob seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 daher nun erneut an: Der Umsatz werde per Ende September auf vergleichbarer Basis um 5,5 bis 7,5 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Bisher hatte die Siemens-Tochter mit drei bis fünf Prozent gerechnet. Allein die Antigen-Tests sollen 1,3 Milliarden Euro beisteuern, 600 Millionen mehr als gedacht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, an dem Siemens Healthineers seinen Erfolg misst, werde mit 2,25 bis 2,35 (bisher 2,18 bis 2,30) Euro ebenfalls höher ausfallen.

Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) hat auch im neuen Jahr dank der drastisch gestiegenen Werkstoffpreise zugelegt. Die Erlöse seien im ersten Quartal um rund 60 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro geklettert, teilten die Duisburger mit. Das Konzernergebnis konnte auch durch den Verkauf von Immobilien und Standorten in Frankreich und der Schweiz gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 172 Millionen Euro verdoppelt werden. KlöCo hatte bereits vor einem Monat mitgeteilt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Quartal auf 201 Millionen Euro nach 130 Millionen Euro vor Jahresfrist gesteigert zu haben. Für das zweite Quartal peilt der Konzern einen Wert zwischen 180 bis 240 Millionen Euro an.

Hohe Belastungen durch Naturkatastrophen und den Krieg in der Ukraine haben den Gewinn des weltweit drittgrößten Rückversicherers gedrückt. Im ersten Quartal fiel das Konzernergebnis um 13,8 Prozent auf 263,6 Millionen Euro, wie die Hannover Rück mitteilte. Für mögliche Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine bildete der Konzern eine zusätzliche Vorsorge im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem hinterließen zahlreiche Naturkatastrophen und die Corona-Pandemie ihre Spuren in der Bilanz. Allein die Überflutungen in Australien schlugen mit 186 Millionen Euro zu Buche, das Sturmtief "Ylenia/Zeynep" in Europa kostete den Rückversicherer netto 124 Millionen Euro. Dennoch bestätigte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz das Ziel, 2022 einen Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 (Vorjahr: 1,2) Milliarden Euro zu erwirtschaften.

Der Softwareanbieter Teamviewer hat im ersten Quartal unter anderem dank Fortschritten im Geschäft mit großen Unternehmen operativ mehr verdient als erwartet. Damit arbeitet sich das Unternehmen weiter aus der Krise heraus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um acht Prozent auf 83,2 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Die sogenannten Billings legten um zwölf Prozent auf 163,5 Millionen Euro zu. Bei den Billings handelt es sich um die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Dank eines starken Autogeschäfts auf dem amerikanischen Kontinent ist der Verbindungstechnik-Spezialist Norma im ersten Quartal weiter gewachsen. Das SDAX-Unternehmen steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent auf 304 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) sank um knapp 18 Prozent auf 30,3 Millionen Euro. Seine Prognose für dieses Jahr bestätigte das Unternehmen.

Nach einer möglichen Übernahme von Twitter erwägt Tech-Milliardär Elon Musk, Gebühren für den Online-Dienst einzuführen. "Twitter wird für gelegentliche Nutzer immer kostenlos sein, für gewerbliche/staatliche Nutzer aber vielleicht ein wenig kosten", twitterte er. Musk will Twitter übernehmen und hat dem US-Kurznachrichtendienst vorgeworfen, die Redefreiheit auf der Plattform zu stark einzuschränken. Musk einigte sich mit dem Verwaltungsrat auf einen rund 44 Milliarden Dollar schweren Deal, ist aber darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten. Twitter und Musk wollen die Übernahme bis Jahresende abschließen.