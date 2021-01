Die Rekordjagd an den Weltbörsen geht auch zum Wochenschluss weiter. Sowohl in Asien als auch in Amerika legen die Märkte neue Bestmarken vor. Der DAX behält die Marke von 14.000 Punkten im Visier.

Von Robert Minde, tagesschau.de

Mit sehr guten internationalen Vorgaben gehen die europäischen Märkte in den letzten Tag der Handelswoche. Der DAX wird über der Marke von 14.000 Punkten erwartet, die er gestern im Handelsverlauf schon übersprungen hatte. Immer höhere Covid-Infektions- und Todeszahlen werden von den Anlegern dabei weiter ignoriert. Zu groß ist die Hoffnung auf einen starken Konjunkturaufschwung nach der Krise. Hinzu kommt die Angst, die möglichen Gewinne an den Aktienmärkten zu verpassen.

Die Anleger erwarten heute mit Spannung die PKW-Zulassungen im Dezember sowie die Jahresdaten 2020. Experten prognostizieren wegen der Corona-Krise einen deutlichen Rückgang um rund ein Fünftel.

Nikkei über 28.000 Punkte

In Tokio stieg der Nikkei-Index über die Marke von 28.000 und schloss bei 28.139 Punkten, das entspricht einem Tagesgewinn von 2,4 Prozent. Auch die anderen asiatischen Märkte legten in Erwartung positiver Effekte durch die neue US-Regierung zu. Lediglich in China, wo das Corona-Virus wieder stärker ausgebrochen ist, ging es bergab.

Wall Street nicht zu bremsen

In den USA trieb die Aussicht auf klare politische Verhältnisse nach der von den Demokraten gewonnenen Senatswahl in Georgia die Kurse an. Damit stiegen die Chancen für zusätzliche Konjunkturhilfen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Er rechne mit erneuten direkten Zahlungen an die Bürger in Höhe von jeweils 2.000 Dollar.

Alle wichtigen Standard- und Technologiewerte-Indizes erreichten am Donnerstag Höchststände. Der Leitindex Dow Jones schloss bei 31.041 Punkten knapp 0,7 Prozent höher. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 1,5 Prozent auf 3803 Punkte nach oben. Stärker gefragt waren Technologieaktien. Der Auswahlindex Nasdaq 100 schnellte um 2,5 Prozent auf 12.939 Zähler in die Höhe, der Nasdaq-Composite-Index stieg erstmals über die 13.000 und ging bei 13.067 Punkten aus dem Handel.

Noch-Präsident Donald Trump zeigte sich nach dem ihm zugeschriebenen Sturm des Kapitols mittlerweile etwas versöhnlicher und versprach eine reibungslose Amtsübergabe am 20. Januar. Trotzdem wird seine Absetzung noch vor diesem Termin weiter intensiv diskutiert.

Euro seitwärts

Im frühen Geschäft wird der Euro wie schon am Vorabend bei 1,2268 Dollar gehandelt und damit etwas leichter. Zuletzt war das Marktgeschehen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche geprägt. Marktbeobachter sprachen jüngst von einer Gegenbewegung, so dass der Euro seinen Höhenflug vorerst nicht weiter fortsetzen konnte.

Die Anleger warten heute unter anderem auf Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie die aktuellen Arbeitslosenzahlen aus der EU. In den USA stehen ab 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die offiziellen Arbeitsmarktdaten für den Dezember auf der Agenda.

Bitcoin etwas unter 40.000 Dollar

Die führende Krypto-Währung notiert am Morgen bei rund 38.000 Dollar. Am Vorabend war erstmals die Marke von 40.000 Dollar überschritten worden. Das Hoch lag bei 40.380 Dollar.

Beim Handelsstart im Februar 2009 war die erste dezentralisierte Kryptowährung nur ein paar Cent wert gewesen. Die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal, Kontoinhabern die Nutzung von Kryptowährung zu ermöglichen, bescherte dem Bitcoin zuletzt weiteren Aufschwung.

Bayer besorgt sich Milliarden am Anleihemarkt

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat sich Milliarden am Anleihemarkt besorgt. Die Emission über vier Milliarden Euro bestehe aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten von vier bis 15 Jahren, teilte der DAX-Konzern am Donnerstagabend mit. Die Verzinszung betrage 0,375 bis 1 Prozent pro Jahr.

Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Bayer investierte zuletzt reichlich Geld in die Pharmasparte, unter anderem mit der Milliardenübernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical zum Ausbau des Geschäfts mit Zell- und Gentherapien. Zudem arbeiten die Leverkusener immer noch an der teuren Lösung des US-Rechtsstreits um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter.

Biontech-Impfstoff hilft auch gegen Mutationen

Der Impfstoff der Partner BioNTech und Pfizer scheint laut einer vom US-Arzneimittelhersteller durchgeführten Studie gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckten Virus-Varianten zu wirken. "Wir haben jetzt 16 verschiedene Mutationen getestet, von denen keine wirklich signifikante Auswirkungen hatte. Das sind die guten Nachrichten", sagt einer der führenden Wissenschaftler für virale Impfstoffe bei Pfizer. "Das heißt aber nicht, dass die 17. keine Auswirkungen haben wird."