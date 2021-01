Trotz der unfassbaren Bilder vom US-Kapitol zeigen sich die Weltbörsen gelassen. Denn in Washington ist mit klaren politischen Verhältnissen zu rechnen. Zudem gehen die Covid-Impfungen weiter.

Von Robert Minde, tagesschau.de

Die Bilder von der Erstürmung des US-Kapitols in Washington durch einen von US-Präsident Donald Trump angeheizten Mob haben weltweit für Erschütterung gesorgt. Erste Konzerne haben reagiert: Mittlerweile wurde Trumps Twitter-Konto temporär gesperrt. Zwar zeigten sich Politiker bestürzt, an den Börsen herrschte jedoch nüchterne Betriebsamkeit.

DAX auf Rekordkurs, Asien legt zu

Der deutsche Leitindex DAX wird am frühen Morgen in ersten Indikationen bei über 13.900 und auch über dem bisherigen Rekordhoch von 13.919 Punkten errechnet. Der Broker IG indizierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 13.940 Punkte. Der Index hatte am Mittwoch bei 13.891 Punkten geschlossen und dabei kräftig zugelegt. Die Stimmung an der Börse bleibt konstruktiv, denn trotz weiter hoher Neuinfektionszahlen und verschärftem Lockdown laufen die Corona-Impfungen weiter an.

"Die 15.000 Punkte bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021", sagte Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den Dax. Noch im Verlauf dieser Woche könne der Leitindex die Marke von 14.000 Zählern "knacken".

In Asien geht es heute ebenfalls überwiegend nach oben. Zwar stagnieren die Märkte in China, in Tokio aber legte der Nikkei-Index 1,6 Prozent zu. Auch in Sydney steigt der australische ASX-Index in der gleichen Größenordnung.

Neue Rekorde auch an der Wall Street

Die Wall Street präsentierte sich zweigeteilt am Mittwoch. Der US-Leitindex Dow Jones legte 1,44 Prozent zu auf 30.829 Zähler und markierte im Verlauf bei 31.022 Zählern ein neues Rekordhoch. Auch der breiter aufgestellte S&P-500-Index legte gut ein halbes Prozent zu.

An der Technologiebörse Nasdaq ging es hingegen bergab. Investoren befürchten, dass Techfirmen von der neuen Biden-Administration stärker reguliert werden könnten, Standardwerte hingegen profitieren von der Aussicht auf neue Konjunkturprogramme.

Demokraten gewinnen Senatswahl

Wichtig nicht nur für die Börse ist der Ausgang der Senatswahl in Georgia. Beide demokratischen Kandidaten setzten sich gegen die republikanischen Amtsinhaber durch, berichteten die Sender NBC und CBS sowie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch.

Mit einer faktischen Mehrheit im Senat kann Biden vor den nächsten Kongresswahlen in zwei Jahren durchregieren. Klare Verhältnisse deuten sich also an, was an der Börse immer gerne gesehen wird. Die Street hätte wohl gerne einen anderen Ausgang gehabt, kann aber mit der Aussicht auf klare Vorgaben leben. Zumindest für die konjunktursensitiven Werte könnten bessere Zeiten anbrechen, wenn die neue Regierung ihr Hilfsprogramm durch den Kongress bringt.

Euro tendiert seitwärts

Am Devisenmarkt wird der Euro im frühen europäischen Geschäft bei 1,2317 kaum verändert gehandelt. Die Gemeinschaftswährung bleibt damit auf hohem Niveau.

Der Markt erwartet heute deutsche Auftragseingänge der Industrie aus dem November sowie aus den USA die Handelsbilanz und die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt.

Bitcoin nicht zu bremsen

Die von heftigen Kursschwankungen begleitete Rally der Digitalwährung Bitcoin hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Im frühen Handel stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 37.785 Dollar. Das Niveau konnte die nach Marktanteilen mit Abstand größte Kryptowährung nicht ganz halten, doch notierte sie zuletzt mit rund 37.500 Dollar knapp zwei Prozent über dem Niveau vom Mittwoch, als der Bitcoin abermals Rekordstände erklommen hatte. Der Bitcoin legte alleine in dem noch jungen Jahr etwas mehr als 8000 Dollar oder knapp 30 Prozent zu und setzte damit den Höhenflug aus 2020 fort.

Kapitalerhöhung bei Delivery Hero

Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Der Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre liege bei rund 1,2 Milliarden Euro, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend in Berlin mit. Insgesamt hatte das Unternehmen knapp neuneinhalb Millionen neue Stammaktien an institutionelle Investoren für 132 Euro je Stück verkauft.

Der Schlusskurs hatte bei 138,35 Euro gelegen. Die Zahl der Aktien entspricht rund 4,7 Prozent des Grundkapitals des Konzerns. Die Erlöse will das Management früheren Angaben zufolge unter anderem für "attraktive Investitionsmöglichkeiten" nutzen. Nachbörslich sackte die Aktie ab.

CureVac und Bayer wollen bei Impfstoffen zusammenarbeiten

Das Tübinger Unternehmen Curevac und der Chemiekonzern Bayer wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten. Ziel sei es, den Impfstoff nach einer Zulassung möglichst schnell und breit auf den Markt geben zu können, berichtete das Nachrichtenportal "ThePioneer". Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt. Eine solche "nationale Impfallianz" könne die Impfsituation in Deutschland beschleunigen und helfen, dass bis zum Sommer alle geimpft würden, die es wollten.

Im Dezember hatte Curevac grünes Licht für den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie erhalten. Mit ersten Ergebnissen der Studie rechnet Curevac nach früheren Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021.