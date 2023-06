marktbericht Kaum Veränderungen erwartet DAX pendelt weiter um 16.000 Punkte Stand: 09.06.2023 07:35 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche die Füße still. Große Sprünge im DAX sind heute nicht zu erwarten - trotz positiver Jobdaten aus den USA.

Vor den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen sowie den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich die Anleger heute erneut unentschlossen. So bewegt sich der DAX wohl weiter rund um die Marke von 16.000 Punkten.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 16.011 Zähler. Das Wochenhoch bei 16.114 Punkten bleibt eine erste Orientierungsmarke nach oben. Nach unten würde die 21-Tage-Linie bei aktuell 15.966 Punkten wohl Halt geben. Sie ist der Gradmesser für den kurzfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts.

Für etwas Auftrieb sorgt zum Ende der Woche der unerwartet klare Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Was für die Konjunktur ein eher negatives Signal ist, bedeutet für die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation möglicherweise einen Erfolg. Entsprechend kühlten die zuletzt hochgekochten Zinsspekulationen ab, die Anleiherenditen sanken wieder. Die Zahl der Anträge ist nun nicht mehr weit von der kritischen Marke von 270.000 entfernt. Diese gilt als Wendepunkt, der eine nachhaltige Eintrübung des zuletzt boomenden Arbeitsmarkts signalisiert.

Um die hohe Inflation einzudämmen und den überhitzten Arbeitsmarkt abzukühlen, hatte die Fed die Zinsen seit dem vergangenen Jahr Jahr von nahe null auf die Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent angehoben. Nach Ansicht der meisten Volkswirte wird sie auf der nächsten Zinssitzung nun aber die Füße stillhalten. Die Währungshüter könnten auf eine Erhöhung verzichten, um Zeit zu gewinnen, eingehende Wirtschaftsdaten zu sichten. Dies sollte aber nicht als Signal interpretiert werden, dass der Zinsgipfel erreicht sei, betonte jüngst Fed-Direktor Philip Jefferson.

Die Chancen, dass die Fed die Zinsen am 14. Juni um einen Viertelpunkt anhebt, stehen nun bei eins zu vier, während die Wahrscheinlichkeit einer Pause bei 75 Prozent liegt. Der Markt geht jedoch davon aus, dass eine Zinserhöhung am 26. Juli dagegen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 Prozent weitgehend sicher ist. "Ich würde nicht alles auf eine Zinserhöhung setzen, aber ich denke, wir sollten mindestens 50 Prozent einkalkulieren", sagte Tony Sycamore, ein Analyst bei IG Markets in Sydney.

Die Aussicht auf eine vorübergehende Zinspause hatte an der Wall Street gestern für Kursgewinne gesorgt. Der technologielastige Nasdaq 100 machte seine Verluste vom schwachen Mittwoch am Vorabend fast wett und rückte ein Prozent vor. Der Dow Jones schloss 0,5 Prozent höher auf 33.833 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4293 Punkte zu.

Die Erholung an den US-Börsen spiegeln am Morgen auch die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum wider. Sie stiegen am Freitag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 32.216 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 2222 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Die chinesische Statistikbehörde hat die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht. Demnach stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, die Erzeugerpreise erfuhren einen Rückgang um 4,6 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einer Minderung von 4,3 Prozent gerechnet. Im April waren die Verbraucherpreise mit einem Plus von 0,1 Prozent so langsam gestiegen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr, im Mai rechneten Analysten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten gezeigt, dass sich Chinas Wirtschaft nach Aufhebung der strengen Corona-Beschränkungen im Dezember wegen der weltweiten Konjunkturabkühlung und der schwächelnden Inlandsnachfrage nur langsam erholt.

"Das Risiko einer Deflation belastet die Wirtschaft nach wie vor", sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management. "Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren senden konsistente Signale, dass sich die Wirtschaft abkühlt", fügte er hinzu. Analysten haben ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr angesichts der anhaltenden Anzeichen einer Verlangsamung nach unten korrigiert. Die Regierung hat für dieses Jahr ein bescheidenes BIP-Wachstumsziel von rund fünf Prozent festgelegt, nachdem sie das Ziel für 2022 deutlich verfehlt hatte.

Die kalifornische Verkehrsbehörde hat eine Zulassung für ein automatisiertes Fahrsystem von Mercedes-Benz auf ausgewiesenen Autobahnen erteilt. Die Behörde stellte gestern Bedingungen für die Verwendung des Drive-Pilot-Systems des Autobauers. So darf es etwa nur tagsüber bei Geschwindigkeiten von gut 60 Kilometern pro Stunde betrieben werden. Damit erhält Mercedes als erster Autohersteller die Erlaubnis in Kalifornien, Autos mit einem derartigen automatisierten Fahrsystem zu verkaufen oder zu vermieten. Insbesondere schlägt er den US-Rivalen Tesla, für den Kalifornien nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters mit 16 Prozent der globalen Auslieferungen ein wichtiger Markt ist.

Die weltgrößte Krypto-Handelsplattform Binance hat Einzahlungen von US-Dollar ausgesetzt. Ihre Bankpartner bereiten sich zudem darauf vor, auch die Abhebungskanäle bereits am 13. Juni zu unterbrechen, wie die Kryptobörse gestern mitteilte. Andere Fiat-Währungen wie der Euro sind nicht betroffen. Der Schritt kommt, nachdem die US-Finanzaufsichtsbehörde ein Einfrieren der Vermögenswerte der Kryptowährungsbörse früher am Tag unterstützt hatte. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hatte Binance und ihren Chef Changpeng Zhao zu Wochenbeginn verklagt.

Der Sportwagenbauer Porsche will bei der Elektromobilität aufholen. Anlässlich des 75. Sportwagen-Jubiläums stellten die Stuttgarter gestern das Konzept eines neuen Elektrosportwagens vor. Über eine mögliche Serienproduktion spricht Porsche laut Pressemitteilung aber noch als "Vision". Bisher hat der Autobauer mit dem Taycan nur ein reines E-Modell im Angebot. Bis 2030 will Porsche mehr als 80 Prozent seiner Neufahrzeuge vollelektrisch ausliefern.

Tesla öffnet sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors (GM). Ab kommendem Jahr sollen GM-Kunden Zugang zu den rund 12 000 Ladesäulen von Tesla erhalten, wie der größte US-Autobauer gestern mitteilte. Teslas Ladetechnik setzt sich damit immer mehr durch. GM-Chefin Mary Barra sprach von einem Schritt, der die Branche zu einem einheitlichen Ladestandard in Nordamerika bringen könnte.