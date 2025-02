marktbericht Kursgewinne im DAX erwartet Börse reagiert erleichtert auf Wahlausgang Stand: 24.02.2025 07:23 Uhr

Der DAX dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gehen. Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem deutschen Börsenbarometer am Morgen neuen Schwung.

Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland dürfte dem DAX zum Start in die neue Woche zunächst Auftrieb geben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 1,0 Prozent höher auf 22.520 Punkte.

Anleger goutieren, dass es nach dem Wahlsonntag nun für eine Koalition der CDU/CSU mit der SPD reicht, nachdem es in der Vorwoche noch nach unklaren Mehrheiten oder gar einem nötigen Dreierbündnis ausgesehen hatte. Der neue Bundestag hat 630 Sitze - für eine Mehrheit sind 316 Sitze nötig. Die Union erreicht nach dem vorläufigen Ergebnis auf 208 Sitze im neuen Parlament. Die SPD erringt 120 Mandate.

"Deutschland bekommt eine Regierung, die die lange Phase schwächender politischer Unklarheit beenden kann, sobald sie sich auf eine Agenda geeinigt hat", kommentiert der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, den Wahlausgang. Schmieding erwartet sich von Schwarz/Rot vor allem Wachstumsimpulse, weniger Bürokratie und geringere Steuerlast für die Unternehmen.

Die große Frage für die Märkte ist nun aber, ob Deutschland seine Schuldenbremse reformieren kann, die das strukturelle Haushaltsdefizit des Landes auf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung begrenzt. Die größte Wirtschaft Europas, war 2024 zum zweiten Mal in Folge geschrumpft. Kritiker machen die Schuldenbremse für jahrelange Unterinvestitionen verantwortlich.

Berenberg-Experte Schmieding ist hier skeptisch: "Merz wird wohl ein Kanzler ohne großen Fiskalspielraum." Denn die politischen Flügel aus AfD und Linke könnten ihn gemeinsam bei Gesetzen wie Änderungen bei der Schuldenbremse blockieren, für die eine Zweidrittelmehrheit vonnöten ist.

Eine andere Option hat nun allerdings Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) vorgeschlagen. Im ARD-Morgenmagazin regte er an, dass der bestehende Bundestag - in dem CDU/CSU, SPD und Grüne über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen - noch eine Reform der Schuldenbremse beschließen könnte.

Ob der DAX über die anfängliche Erleichterung über den Ausgang der Wahl noch großen Spielraum nach oben hat, ist allerdings fraglich. Beobachter erinnern nicht nur an die alte Börsenweisheit, wonach politische Börsen kurze Beine haben, also politische Ereignisse nur einen begrenzten, kurzzeitigen Einfluss auf die Kurse haben.

Zudem könnten auch Vorschusslorbeeren für eine wirtschaftsfreundliche Regierung inzwischen genug verteilt worden sein, betont etwa Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets mit Blick auf die jüngste Rekordjagd des deutschen Leitindex.

Der DAX war im Jahr 2025 bislang von Rekord zu Rekord geeilt, hatte zwischenzeitig Gewinne von über 15 Prozent angehäuft. Doch in der vergangenen Woche war die Rekordrally ausgelaufen: Der Leitindex scheiterte an der 23.000-Punkte-Marke - und leitete die von vielen Marktexperten erwartete Korrektur ein.

Das Börsenbarometer ist nunmehr technisch angeschlagen; perspektivisch sind daher erneute Kursverluste nach der sich heute abzeichnenden kleinen Erholungsrally nicht auszuschließen.

Zumal die Vorgaben von den Überseebörsen mehr als verhalten sind. Am Freitag hatten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung an der Wall Street eingetrübt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 1,7 Prozent bei 43.428 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,7 Prozent auf 6.013 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 19.524,01 Stellen nach.

Auch die asiatischen Börsen sind am Morgen auf dem Rückzug. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gibt aktuell um 0,6 Prozent nach, die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. An der japanischen Börse wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Derweil ist auch am Devisenmarkt die Erleichterung über den Ausgang der Wahl spürbar. Devisen-Experten verweisen allerdings auch auf die breit angelegte Dollar-Schwäche, welche die Euro-Aufwertung begünstigt. Der Euro zieht aktuell um 0,3 Prozent auf 1,0506 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.942 Dollar.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.