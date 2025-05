marktbericht Kursverluste voraus Kann der DAX die 23.000-Punkte-Marke verteidigen? Stand: 05.05.2025 07:33 Uhr

Nach der jüngsten fulminanten Kursrally droht dem DAX zu Beginn der neuen Börsenwoche ein kleiner Rücksetzer. Dabei könnte auch die Marke von 23.000 Punkten getestet werden.

Die Erholungsrally im DAX dürfte zum Start in die neue Börsenwoche eine Pause einlegen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 23.040 Punkten. Dabei dürfte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die zuvor angelaufenen Kursgewinne handeln.

Vor dem Wochenende hatten Anzeichen dafür, dass China und US-Präsident Donald Trump für Zollverhandlungen offen sind, die Risikobereitschaft der Anleger gestärkt. Der DAX krönte seine seit dem Tief Anfang April bei 18.489 Punkten laufende Erholungsrally mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 23.086 Punkte, wobei der Tagesschlusskurs zugleich auch das Tageshoch darstellte.

Dem deutschen Börsenbarometer fehlten damit nur noch rund 1,7 Prozent zu seinem Allzeithoch bei 23.476 Zählern von Mitte März. Aus technischer Perspektive ist der Weg zur Rekordmarke frei - erst am Freitag hatte der DAX das Februar-Hoch bei 22.935 Punkten überwunden und damit den letzten Widerstand aus dem Weg geräumt.

Auch die Anleger an der Wall Street zeigten sich vor dem Wochenende in Kauflaune. Überraschend starke US-Konjunkturdaten und Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit mit China gaben den Kursen Auftrieb. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Freitag um 1,4 Prozent auf 41.317 Punkte. Der technologielastige Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 legten jeweils 1,5 Prozent auf 17.977 beziehungsweise 5.686 Zähler zu.

Auf frische Impulse von den asiatischen Aktienmärkten warten die DAX-Anleger zu Beginn der neuen Woche derweil vergeblich. Die wichtigsten Börsen in Fernost sind heute wegen eines Feiertags geschlossen. Nicht nur in Japan, sondern auch in China, Hongkong und Südkorea findet kein Handel statt.

Die Ölpreise sind im frühen asiatischen Handel gefallen, da die OPEC+ ihre Ölfördermengen weiter beschleunigen will. Das schürt die Sorge vor einem steigenden Angebot. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich am Morgen um 3,6 Prozent auf 59,06 Dollar je Barrel (159 Liter).

Gold notiert am Morgen etwas höher bei 3.258 Dollar je Feinunze - und damit gut 200 Dollar unter seinem Rekordhoch bei 3.500 Dollar vor zwei Wochen. "Der Anstieg von Gold verlief zuletzt steil, bevor er in eine Korrektur mündete. Gold könnte ein mittelfristiges Preishoch gesetzt haben", betont Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Dabei könne sich auch ein wieder steigender Dollar-Index zur Bürde für den Goldpreis entwickeln.

Im Strafprozess zur VW-Dieselaffäre gegen vier frühere Manager und Ingenieure stehen die Plädoyers der Verteidigung an. Der erste Schlussvortrag soll um 10:30 Uhr im Landgericht Braunschweig beginnen. Die vier Männer sind aus Sicht der Ankläger nach dreieinhalb Jahren Prozess mit 168 Verhandlungstagen und rund 150 Zeugen des Betrugs überführt.

Der SAP-Vorstandsvorsitzende Christian Klein hat sich positiv über Treffen mit US-Präsident Donald Trump geäußert. Als Mitglied einer Gruppe von Unternehmenschefs habe er Trump in vertraulicher Runde erlebt, sagte der Chef des deutschen Softwareunternehmens im Magazin "Der Spiegel". "Es war ein konstruktiver Austausch. Und es ist definitiv so, dass er zuhört und Feedback gibt", so Klein.

Der legendäre US-Investor Warren Buffett will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige auf der Aktionärsversammlung von Berkshire. "Die Zeit ist gekommen."

In der britischen Ölindustrie könnte es demnächst zu einer Megaübernahme kommen. Shell arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. Shell warte aber auf einen weiteren Verfall des Aktienkurses von BP und der Ölpreise, hieß es in den Kreisen weiter.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.