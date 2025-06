marktbericht Anleger bleiben in Kauflaune DAX steuert auf weitere Gewinne zu Stand: 04.06.2025 07:31 Uhr

Der DAX dürfte seine jüngsten Kursgewinne über der Marke von 24.000 Punkten zur Wochenmitte weiter ausbauen. Gute Vorgaben kommen von der Wall Street und den Börsen in Asien.

Am deutschen Aktienmarkt werden zur Wochenmitte weitere Kursgewinne erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 24.164 Zählern. Erst gestern hatten die deutschen Standardwerte die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten, vor der die Anleger zuletzt noch Respekt gezeigt hatten, wieder zurückerobern können. Per Tagesschlusskurs stand ein Plus von 0,7 Prozent auf 24.091 Stellen.

Wichtige DAX-Marken im Überblick

Der DAX hat jetzt weiter Potenzial nach oben, die übergeordneten Perspektiven für den deutschen Leitindex sehen weiterhin gut aus. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten rückt nun wieder ins Visier der Anleger.

Charttechnisch argumentierende Experten halten sogar einen Anstieg des DAX bis über 26.000 Punkte für möglich. Solange sich das deutsche Börsenbarometer weiterhin über seiner alten Ausbruchsmarke bei 23.476 Punkten halten kann, wahrt es sich seine Chancen auf der Oberseite.

Rückenwind für den DAX kommt am Morgen von den asiatischen Börsen. Die japanische Börse tendiert fester. In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Die Börse Shanghai gewinnt 0,4 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen steigt um 0,5 Prozent.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich derzeit auf ein mögliches Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Laufe dieser Woche, nachdem die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wegen der US-Zölle zuletzt wieder zugenommen hatten.

Gute Vorgaben kommen auch von der Wall Street: Dort haben die Anleger ihre Sorgen über die US-Handelspolitik vorerst hinter sich gelassen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 42.519 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 5.970 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 19.398 Stellen an. Am Morgen liegen die US-Futures nur minimal im Minus.

Am frühen Nachmittag stehen aus den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die einen Vorgeschmack geben auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

Der Euro gibt im frühen Devisenhandel etwas nach, nachdem er zuletzt noch bis auf 1,1454 Dollar steigen konnte. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1368 Dollar und damit 0,1 Prozent schwächer.

Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise am Morgen nach. Hier macht sich auf der Angebotsseite offenbar die jüngste Erhöhung der OPEC+-Produktion bemerkbar, während auf der Nachfrageseite die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten aufgrund von Zollspannungen anhalten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich aktuell um 0,4 Prozent auf 65,38 Dollar je Barrel (159 Liter).

Im SDAX könnte heute die Aktie von Thyssenkrupp Nucera einen Blick wert sein. Der Elektrolysespezialist hat einen Großauftrag zur Planung einer Elektrolyseanlage an Land gezogen. So soll der Konzern eine sogenannte Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für ein groß angelegtes Wasserstoffprojekt in Europa durchführen.

Der Server-Anbieter Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat vom Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert. Das US-Unternehmen steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal währungsbereinigt um sechs Prozent auf 7,63 Milliarden Dollar. Damit übertraf HPE die Erwartungen der Analysten. Auch mit seinem Ausblick auf das dritte Quartal lag der Konzern über dem Marktkonsens.

Die US-Bank Wells Fargo darf nach vielen Jahren wieder ungezügelter auf Wachstum hinarbeiten. Die US-Notenbank Federal Reserve hob am Abend nach US-Börsenschluss Beschränkungen für die Vermögensteile der Bank auf, die das Wachstum für über sieben Jahre im Zaum gehalten hatten. Das Geldhaus erfülle alle Anforderungen, die ihm im Februar 2018 auferlegt worden seien.

Der Facebook-Konzern Meta hat sich als nächster Tech-Riese Atomstrom für seine Rechenzentren gesichert. Meta werde 20 Jahre lang die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im US-Bundesstaats Illinois beziehen, teilte der Betreiber Constellation Energy mit.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.