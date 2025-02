marktbericht Nach neuem Rekordhoch Es locken die 22.000 Punkte im DAX Stand: 07.02.2025 07:36 Uhr

Der DAX dürfte unweit seines jüngsten Rekordhochs in den Handel gehen. Es fehlt nicht mehr viel bis zur runden Marke von 22.000 Punkten - doch ein anstehender Konjunkturtermin mahnt zur Vorsicht.

Nach seiner jüngsten Rekordjagd dürfte der DAX zum Abschluss der Handelswoche zunächst keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent im Minus bei 21.885 Punkten.

"Der DAX hat im Moment Flügel", konstatiert Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. "Mit den Kursen steigen allerdings auch die Bewertungen", warnt er.

Tags zuvor hatte der DAX seine Abwärtskurslücke vom Wochenbeginn geschlossen und bei 21.921 Punkten eine neue historische Bestmarke aufgestellt. Am Ende des XETRA-Handels stand ein sattes Plus von 1,5 Prozent auf 21.902 Zähler.

Mit der Markierung eines neuen Allzeithochs sendet der DAX eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Es locken nun die 22.000 Punkte im DAX, üben runde Marken auf viele Anleger doch eine gewisse Anziehungskraft aus.

Allerdings mahnt ein Blick auf den Börsenkalender die Anleger heute zur Vorsicht. Schließlich steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar der wohl wichtigste Konjunkturtermin der Woche auf der Agenda. Sollte sich der Arbeitsmarkt in den USA so robust zeigen wie bisher, dürften Zinssenkungen in weitere Ferne rücken - nicht gerade das erwünschte Szenario für die Aktienmärkte.

Im Vorfeld des wichtigen Termins hatten die US-Börsen gestern keine gemeinsame Richtung gefunden. Unsicherheit über die nächsten Schritte von US-Präsident Donald Trump sorgte für Zurückhaltung unter den Anlegern.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 44.747 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.083, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,5 Prozent auf 19.791 Stellen an.

An der japanischen Börse agieren die Anleger zum Wochenschluss nur zögerlich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Tokioter Handel 0,5 Prozent im Minus. Aufwärts geht es dagegen an den chinesischen Märkten: Die Börse in Shanghai gewinnt aktuell 1,0 Prozent, der Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten steigt um 1,3 Prozent.

Die Ölpreise sind zwar im frühen asiatischen Handel leicht angestiegen, aber dennoch auf dem besten Weg, die dritte Woche in Folge zu sinken. Nach Ansicht von Analysten geht dies vor allem auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurück. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,67 Dollar je Barrel (159 Liter). Seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar ist der Weltmarktpreis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als acht Prozent eingebrochen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0376 Dollar nach. Der Goldpreis zieht am Morgen bis auf 2.870 Dollar je Feinunze an. Das gelbe Edelmetall bleibt damit in Reichweite seines in dieser Woche bei 2.882 Dollar aufgestellten Rekordhochs.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG legt nach einem Gewinneinbruch ein Spar- und Investitionsprogramm auf und nimmt dafür in diesem Jahr weitere Ergebniseinbußen von rund 800 Millionen Euro in Kauf. Unter anderem sollen wieder mehr Porsche-Modelle mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybridmotoren ausgestattet und gebaut werden, nachdem das Geschäft mit Elektro-Sportwagen schleppend läuft.

Der US-Tech-Gigant Amazon hat die Börse mit seiner Prognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie geriet im nachbörslichen US-Handel unter Druck. Für das laufende Quartal sagte Amazon einen Umsatz zwischen 151 und 155,5 Milliarden Dollar voraus. Analysten waren im Schnitt von über 158 Milliarden Dollar ausgegangen.

Der Elektro-Lkw-Hersteller Nikola steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Konkursantrag. Nikola arbeite mit einer Anwaltskanzlei zusammen, um Optionen wie einen Verkauf oder eine Umstrukturierung des Unternehmens im Rahmen eines Konkurses zu prüfen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um 21 Prozent auf 59 Cents.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal hat im vierten Quartal weniger Umsatzwachstum erzielt als erwartet. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 2,5 Prozent. Fachleute hatten mit fast vier Prozent Plus gerechnet. Das Geschäft in China blieb schwierig für die Franzosen. Enttäuschend verlief aber vor allem das Geschäft im wichtigen Markt Nordamerika.