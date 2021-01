Die Börsen zeigen eine erstaunliche Resilienz am Tag nach den Ereignissen in Washington. Der Dow Jones erreicht kurz nach Handelsbeginn in New York ein neues Rekordhoch. Der DAX steigt erstmals über 14.000 Punkte.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Der deutsche Leitindex DAX hat am Nachmittag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 14.000 Punkten übertroffen. Bei 14.006 Punkten erobert er eine neue Bestmarke - es ist das zweite Rekordhoch in Folge. Rückenwind für den deutschen Leitindex kommt einmal mehr von der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average markiert kurz nach Handelseröffnung in New York bei 31.120 Zählern ein neues Rekordhoch.

Schon gestern hatten sich die US-Börsen angesichts der von vielen Beobachtern als "unfassbar" titulierten Ereignisse in Washington "unfassbar" gelassen gezeigt. Allerdings war zu Wall-Street-Schluss um 22 Uhr noch gar nicht das ganze Ausmaß des politischen Desasters erkennbar. Heute schon. Und doch behalten die Börsen ihren unaufgeregten Rekordkurs bei.

"Politische Börsen haben kurze Beine"

Bewahrheitet sich also einmal mehr die alte Börsenweisheit, wonach politische Börsen "kurze Beine" haben? Fakt ist: Die Märkte sind für gewöhnlich recht gut darin herauszufiltern, ob politische Ereignisse einen nachhaltigen langfristigen Einfluss auf die Wirtschaft und die Unternehmen haben. Falls nicht, kehren sie meist nach einer kurzen Schrecksekunde rasch zur Tagesordnung zurück.

Mehr noch: Im Falle des Kapitol-Sturms sollte nicht vergessen werden, dass seit gestern feststeht, dass Joe Biden über eine Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus verfügt. Er kann also "durchregieren".

Hoffnung auf neue Corona-Hilfen

Das ist aber wiederum kein politisches Ereignis mit "kurzen Beinen", sondern eines mit langfristigen, zumindest teilweise positiven Wirkungen für die Märkte. Sie können nun etwa auf raschere und großzügigere Konjunkturhilfen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hoffen.

"Die Konstellation lässt weitere fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen in den USA erwarten", sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann. "Schon kurzfristig könnten neue Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen werden, die von den Republikanern bislang abgelehnt wurden."

Deutsche Industrie mit vollen Auftragsbüchern

Positiver Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt aber nicht nur von der Wall Street, sondern auch von der deutschen Konjunktur. So hatten sich die Auftragseingänge der deutschen Industrie im November mit einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Oktober überraschend positiv entwickelt.

"Der Lockdown light im November scheint der Industrie wenig angehabt zu haben", so Martin Moryson, DWS-Chefvolkswirt Europa. "Daher ist zu erwarten, dass auch die Ausfälle durch die Verschärfungen im Dezember und jetzt im Januar überschaubar bleiben."

Dollar stärker, Gold schwächer

Der Euro fällt bis auf 1,2245 Dollar und notiert damit rund ein Cent tiefer als gestern im Tageshoch. Am Mittwoch hatte der Euro noch bei 1,2349 Dollar den höchsten Stand seit April 2018 markiert. Die Euro-Schwäche ist dabei in erster Linie eine Dollar-Stärke: Nach der "blauen Welle" in Washington wird an den Märkten derzeit offenbar eine eventuell frühere Reaktion der Fed auf eine schneller als erwartet steigende Inflation eingepreist.

In einem solchen Szenario gehört Gold zu den Verlierern. Schließlich wirft das gelbe Edelmetall selbst keine Zinsen ab. Der Goldpreis fällt am Nachmittag 0,7 Prozent auf 1911 Dollar je Feinunze.

Anleger im Krypto-Rausch

Unterdessen setzt der Bitcoin seinen Höhenflug fort. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt auf ein Rekordhoch von 38.439,19 Dollar. Analyst Timo Emden von Emden Research weist darauf hin, dass der Börsenwert sämtlicher Kryptowährungen erstmals die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten hat. "Die Anleger hat endgültig das Krypto-Fieber gepackt."

HeidelbergCement erneut gefragt

Unter den Einzelwerten im DAX ragen einmal mehr HeidelbergCement positiv heraus. Wie schon tags zuvor profitiert die Aktie des Baustoffherstellers von der Aussicht auf vermehrte Infrastrukturmaßnahmen in den USA nach dem Machtwechsel in Washington. Die französische Großbank Societe Generale sprach mit Blick auf das US-Geschäft des Konzerns eine Kaufempfehlung für die Aktie aus.

Nationale Impfstoff-Allianz beflügelt CureVac

Jenseits der großen Indizes schnellt die CureVac-Aktie prozentual zweistellig empor. Das Tübinger Unternehmen hat gemeinsam mit dem deutschen Pharmariesen Bayer eine nationale Impfstoff-Allianz vereinbart. Gemeinsam wollen sie die Weiterentwicklung, Produktion und den Vertrieb eines Corona-Impfstoffes vorantreiben.

Delivery Hero mit roter Laterne

Am DAX-Ende rangiert die Delivery-Hero-Aktie mit einem Minus von über drei Prozent. Der Essenslieferant hatte am Vorabend eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Das Geld soll auch in weiteres Wachstum investiert werden. Jenseits der Kapitalerhöhung machen der Aktie auch Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordlauf zu schaffen.

Nordex mit Biden-Rückenwind

Im SDAX ziehen Aktien des Windkraft-Anlagenherstellers Nordex mächtig an und steigen auf ein neues Hoch seit Oktober 2016. Die politischen Aussichten in den USA beflügeln das Papier, will der neue US-Präsident Joe Biden in den kommenden Jahren doch Billionen in ein grünes Infrastrukturprogramm investieren.