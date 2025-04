marktbericht Wall Street versucht Stabilisierung Starke Verluste im DAX Stand: 09.04.2025 16:47 Uhr

Angesichts des globalen Chaos rund um die Zollflut aus den USA bleiben die Marktteilnehmer hochnervös. Der DAX kann sich zur Stunde etwas von seinen Tagestiefs absetzen.

Noch immer tief im Minus, aber über seinen Tiefstständen präsentiert sich der DAX am Nachmittag. Der deutsche Leitindex notiert unter dem Eindruck der Eskalation der Zollstreitigkeiten mit den USA 2,5 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Das vorläufige Tagestief liegt bei 19.391 Punkten - ein Minus von 4,4 Prozent.

Damit hat der DAX seine gestrigen Kursgewinne auf einen Schlag wieder einkassiert, von einer Stabilisierung nach dem "Black Friday" und dem "Panic Monday" ist der deutsche Aktienmarkt weit entfernt.

Etwas Entlastung brachte die Aussicht auf eine handlungsfähige Bundesregierung, nachdem Union und SPD kurz nach Mittag die Einigung über ihren Koalitionsvertrag verkündet hatten. Wichtiger waren aber Erholungstendenzen in den US-Futures.

Tatsächlich gelang dem Dow Jones im frühen Handel ein leichtes Plus. Der US-Leitindex notierte zuletzt 0,2 Prozent höher.

Noch stärker erholte sich zunächst der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als einem Prozent.

All dies kann aber noch nicht als Grundlage für eine echte Trendwende interpretiert werden. Vielmehr sprechen allein schon die Verwerfungen der Vortage dafür, dass sich das Börsenbeben noch eine Weile hinziehen dürfte.

Zumal es von fundamentaler Seite noch keinerlei Entwarnung gibt. China hat ein Ultimatum von US-Präsident Trump verstreichen lassen, der die Rücknahme der von Peking angekündigten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent gefordert hatte. Für chinesische Waren gelten damit seit heute früh Sonderzölle in Höhe von insgesamt 104 Prozent. China erhöhte daraufhin seinerseits seine Gegenzölle auf 84 Prozent.

"Die USA und China befinden sich in einem noch nie dagewesenen und teuren Spiel, und es scheint, dass beide Seiten nicht bereit sind, einen Rückzieher zu machen", kommentierte Ting Lu, Chefökonom für China bei Nomura.

Derweil droht sich auch der Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union weiter zuzuspitzen. Die EU-Staaten haben sich nun auf erste Gegenzölle geeinigt.

Vor diesem Hintergrund hat die Sorge vor einer global rezessiven Entwicklung zuletzt deutlich zugenommen. Die begleitenden Marktverwerfungen drohen zudem, weitere Kreise zu ziehen. Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets verweist etwa darauf, dass ein großer Hedgefonds oder eine Bank durch die Börsenturbulenzen in Schieflage geraten könnte. "Es ist nicht garantiert, dass die Kollateralschäden, die durch Trumps Frontalkurs entstehen, nicht zu weiteren Ansteckungseffekten führen, die am Ende nicht mehr einzufangen sind."

Spätestens dann dürften Erinnerungen an die Finanzkrise wach werden.

Zur Orientierung hilfreich ist für Anlegerinnen und Anleger, die technischen Marken im DAX, vor allem das Tief vom "Panic Monday" bei 18.489 Punkten im Auge zu behalten. Spätestens darüber sollten die Kurse besser die Kurve bekommen. Andernfalls droht eine massive Beschleunigung der Abwärtsdynamik.

In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Rücklauf im DAX bis auf 17.000 Punkte sehr steigen, warnt etwa ING-Charttechnikexperte Christian Zoller. Vor allem für langfristig orientierte Anleger ist zudem der erneute Rutsch unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 19.969 Punkten) ein negatives Signal, gilt dieser gleitende Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage doch als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend im DAX.

Die Furcht vor einer weltweiten Rezession setzt die Ölpreise erneut unter Druck. Anleger fürchten eine stark nachlassende Nachfrage - insbesondere aus China. "Ein anhaltender Handelskrieg könnte das chinesische Nachfragewachstum von 50.000 bis 100.000 Barrel pro Tag gefährden", sagte Ye Lin, Ölmarktexpertin beim Analysehaus Rystad Energy.

Am Rohstoffmarkt verbilligt sich die Nordseesorte Brent aktuell um 2,2 Prozent auf 60,20 Dollar je Barrel (159 Liter). Die US-Sorte West Texas Intermediate wurde erstmals seit April 2021 unter der Marke von 60 Dollar pro Barrel gehandelt.

Der sichere Hafen Gold ist dagegen zur Wochenmitte einmal mehr gefragt. Das gelbe Edelmetall profitiert von der gestiegenen Risikoaversion an den Finanzmärkten. Anleger fliehen raus aus riskanten Anlagen wie Aktien und Öl - und rein in sichere Häfen wie Gold. Auch die Abschwächung des Dollar treibt die Goldnachfrage. Der Goldpreis zieht zur Stunde um 3,2 Prozent auf 3.073 Dollar je Feinunze an.

Die von Trump verhängten China-Zölle haben unterdessen auch für einige US-Konzerne dramatische Konsequenzen. Der Technologiekonzern Apple gehört zu den Leidtragenden, werden doch die meisten iPhones in China produziert.

In den vergangenen Handelstagen büßte die Apple-Aktie daher mehr als ein Fünftel ihres Werts ein - das kostet sie nun den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse. Neue Nummer Eins auf dem Börsenolymp ist nun Microsoft mit einem Marktwert von rund 2,64 Billionen Dollar.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.