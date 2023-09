marktbericht DAX höher erwartet Leichte Stabilisierung an der Börse? Stand: 28.09.2023 07:47 Uhr

Nachdem der DAX die hohe Abwärtsdynamik der vergangenen Tage zur Wochenmitte merklich verringern konnte, startet er heute einen neuerlichen Erholungsversuch. Doch die Belastungsfaktoren bleiben hoch.

Nach fünf Verlusttagen zeichnet sich im DAX heute ein etwas höherer Auftakt ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start 0,2 Prozent höher auf 15.250 Punkte. Das Vortagestief seit März bei 15.194 Zählern bleibt aber im Fokus.

Als bleibende Belastungsfaktoren nennen Börsianer die hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen sowie die unsicheren Zukunftsaussichten für die Wirtschaft. Entsprechend trübe präsentierte sich gestern die Lage am deutschen Aktienmarkt. Nach mehreren Erholungsversuchen war der DAX wieder unter Druck geraten und hatte 0,3 Prozent tiefer geschlossen.

Immerhin: An den beiden vorherigen Handelstagen hatte das deutsche Börsenbarometer jeweils 1,0 Prozent eingebüßt. Für Anlegerinnen und Anleger gibt es trotzdem noch keinen Grund zur Entwarnung. Marktbeobachter verweisen insbesondere auf die deutlich eingetrübte Charttechnik. So hat sich der DAX mit dem Durchbrechen seiner zentralen Unterstützungszone weiteres Abwärtspotenzial eröffnet.

Bewegung in die Kurse könnten heute die führenden deutschen Forschungsinstitute mit ihrer Herbstprognose für die deutsche Wirtschaft bringen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr, senken die Experten ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt und erwarten in diesem Jahr nun ein Minus von 0,6 Prozent statt der im Frühjahr geschätzten 0,3 Prozent.

Der weitere Verlauf an der Börse könnte auch davon abhängen, wie hoch der Inflationsdruck bleibt. Heute Nachmittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die vorläufigen Preisdaten für September. Im Blick behalten Investoren zudem die schwelende Immobilienkrise in China, in deren Zentrum der hochverschuldete Bauträger China Evergrande steht.

An der Wall Street hatten sich nach zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten im späten Handel wieder Käufer gefunden, weil sich eine denkbare Lösung für den erneuten Haushaltsstreit in den USA abgezeichnet hatte. Daraufhin suchten sie auf dem tiefsten Börsenniveau seit Juni ihre Chance. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,2 Prozent tiefer, nachdem er zwischenzeitlich 0,9 Prozent eingebüßt hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 ging sogar 0,2 Prozent höher aus dem Handel.

Die Verunsicherung, insbesondere hinsichtlich der Zinspolitik der US-Notenbank, bleibt allerdings massiv. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte einen weiteren Höhepunkt seit 2007. Das macht Aktien weniger attraktiv im Vergleich zu Anleihen.

Trotz des starken Dollars haben die Ölpreise ihre jüngsten Aufschläge ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 97,41 Dollar - ein Plus von 86 Cent. Das ist der höchste Stand seit zehn Monaten. Ein Barrel der US-Sorte WTI notiert bei 94,65 Dollar und damit 97 Cent höher. Die Ölpreise wurden von dem unerwartet deutlichen Rückgang der US-Ölreserven gestützt.

Die neuen Jahreshöchststände bei den Ölpreisen haben auch ihre Auswirkungen auf die asiatischen Börsen gezeigt. "Die Welt wird immer teurer", sagte Capital.com-Analyst Kyle Rodda in einer Notiz und erklärte weiter, dass der Anstieg des Ölpreises den Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen verstärkt habe, und die Kombination aus höherem Ölpreis, höheren Renditen und einem höheren Dollar nichts Gutes für die Aktienmärkte verheiße.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent tiefer bei 31.813 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,9 Prozent und lag bei 2.335 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

Die Netzwerkprobleme beim Volkswagen-Konzern sind behoben. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", sagte ein Sprecher des Autobauers heute. Das Unternehmen fahre die betroffenen Anwendungen wieder hoch. Der weltweite Produktionsverbund laufe an, die Produktion soll planmäßig erfolgen. Einzelne Systeme könnten in einer Übergangsphase noch beeinträchtigt sein. Seit gestern hatte eine IT-Störung den Konzern lahmgelegt.

Nach langer Vorbereitung ist der große Tag für die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott gekommen: Heute werden Papiere von Schott Pharma erstmals an der Börse in Frankfurt gehandelt. Zum Börsenstart werden Vertreter des Unternehmens für die sogenannte Ringing Bell Ceremony in Frankfurt sein. Die im August 2022 ausgegliederte Pharmasparte stellt unter anderem Spritzen aus Glas und Spezialglaskunststoff, Ampullen und Fläschchen für den Medizinbereich her. Das Unternehmen erhofft sich von dem Börsengang Erlöse von fast einer Milliarde Euro.

Mit internationalen Sportstars der vergangenen Jahrzehnte feiert der fränkische Sportartikelhersteller Puma heute sein 75-jähriges Bestehen. Am Firmensitz in Herzogenaurach werden unter anderem die Sprint-Ikone Merlene Ottey (Jamaika), der britische Sprinter Linford Christie, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Ex-Tennisspieler Boris Becker und Ex-Fußballer Lothar Matthäus erwartet.

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren 26 Umwelt-Havarien gemeldet. Das geht aus Informationen des Brandenburger Landesamts für Umwelt hervor, über die der "Stern" berichtet und die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Dazu zählen ausgelaufene Stoffe wie Lack, Diesel sowie Brände. Bei den Vorfällen handelt es sich laut Landesumweltamt um Betriebsstörungen, nicht um Störfälle im Sinn der Störfallverordnung. Ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet. Tesla weist Bedenken zurück.

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre mit Spannung erwarteten ersten generativen KI-Produkte für Verbraucher enthüllt. Konzernchef Mark Zuckerberg stellte gestern auf der Firmenkonferenz Meta Connect etwa Chatbots vor, die über die Produkte des US-Konzerns hinweg Texte und Bilder generieren können sollen. "Es wird nicht nur darum gehen, Anfragen zu beantworten", sagte Zuckerberg. "Es geht um Unterhaltung und darum, Ihnen dabei zu helfen, sich mit den Menschen um Sie herum zu verbinden." Zu den vorgestellten Produkten gehörte auch neue Ray-Ban-Smartbrille, mit der ein Nutzer sein Sichtfeld live als Video auf Facebook und Instagram streamen könne.

Der Gaming-Chef des japanischen Elektronikriesen Sony, Jim Ryan, wird dem Unternehmen zufolge im März nächsten Jahres in den Ruhestand gehen. "Jim möchte nicht länger den Kompromiss zwischen einem Job in den USA und einem Zuhause in Großbritannien machen", erklärte Konzernchef Hiroki Totoki, der während der Suche nach einem Nachfolger als Interims-Chef fungieren wird. Totoki lobte Ryan als inspirierende Führungspersönlichkeit, die während der Pandemie die Einführung der PlayStation 5 geleitet "und sie zur erfolgreichsten PlayStation-Plattform" gemacht habe.

Im Zuge der Immobilienkrise in China ist der Handel mit Aktien der hoch verschuldeten Evergrande-Gruppe an der Hongkonger Börse gestoppt worden. Neben den Papieren der Evergrande Group konnten auch keine Anteilscheine der Evergrande Property Services Gruppe und der Evergrande-Gruppe für Elektro-Fahrzeuge gehandelt werden, wie es in drei Mitteilungen der Börse in Hongkong hieß. Ein Grund wurde darin nicht genannt.