13.900 Punkte im Visier Anleger trauen sich aus der Deckung

Nachdem Inflationsangst und der mit ihr verbundene Anstieg der Anleiherenditen in der vergangenen Woche das Geschehen an den Aktienmärkten beherrscht haben, sieht es heute nach etwas Zuversicht aus.

Zu Beginn der neuen Woche deuten erste Indikationen auf einen freundlichen Handelsauftakt hin. Der DAX dürfte einen halben Prozentpunkt höher bei 13.863 Punkten starten, nachdem er am Freitag 0,7 Prozent tiefer geschlossen hatte. Insgesamt war der Februar aber ein guter Monat für die Anleger, schaffte der DAX doch ein Plus von gut drei Prozent - so viel wie seit Februar 2015 nicht mehr.

Auf dem Anleihemarkt hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt. Die Rendite der zehnjährigen US-Papiere fiel wieder auf 1,4066 Prozent und damit unter die wichtige Marke von 1,5 Prozent, die in der vergangenen Woche für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatte. Denn steigende Anleiherenditen sorgen in der Regel für fallende Aktienkurse.

Unsicherheit hält an

Allerdings dürfte die Unsicherheit wegen der Furcht vor einer anziehenden Teuerungsrate auch in der ersten Märzwoche andauern, glauben Experten. Am Nachmittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt vorläufige Daten zu den Verbraucherpreisen im Februar. Zu Jahresbeginn war die Inflation in Deutschland merklich angezogen, auch wegen dem Wegfall der Mehrsteuervergünstigung und dem steuerbedingten Anstieg der Benzinpreise.

Positive Stimmung herrschte am Morgen an der Börse in Tokio, nachdem der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in den USA zugelassen wurde. Die Auslieferung soll ab dem morgigen Dienstag erfolgen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,4 Prozent höher bei 29.663 Punkten.

Schlechtere Stimmung in chinesischer Wirtschaft

Dennoch blieben auch dort die Marktteilnehmer nervös wegen der Furcht vor höherer Inflation, weil die japanische Wirtschaft dank der Impfstoffe, hoher Ersparnisse und solider fiskalischer und geldpolitischer Unterstützung wieder anspringt.

Derweil hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft wegen neuer Corona-Beschränkungen, den Feiertagen zum Neujahrsfest und steigenden Rohstoffpreisen eingetrübt. Im Februar sanken sowohl der staatliche Einkaufsmanagerindex als auch der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" auf den tiefsten Stand seit Mai vergangenen Jahres. Beide Indikatoren fielen zudem schwächer aus als Experten es erwartet hatten.

Eurokurs stabil bei knapp 1,21 Dollar

Der Kurs des Euro hält sich am Morgen relativ stabil an der Marke von 1,21 Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2085 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,2121 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen Konjunkturzahlen aus der Industrie auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht das Forschungsunternehmen Markit seine Unternehmensumfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe. In den USA gibt das Institut ISM seinen entsprechenden Indikator bekannt. Aus den Reihen der EZB äußern sich Präsidentin Christine Lagarde und Vizechef Luis de Guindos

Warren Buffett kauft eigene Aktien zurück

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt gab das Konglomerat 24,7 Milliarden Dollar für diese Art der Kurspflege aus, wie aus Berkshire Hathaways Jahresbericht hervorging. Im vierten Quartal steckte die Holding des 90-jährigen Starinvestors 9,0 Milliarden Dollar in eigene Anteilscheine, das entsprach fast exakt dem Rekordvolumen aus dem vorherigen Vierteljahr. Den Nettogewinn konnte Berkshire Hathaway zum Jahresende kräftig steigern.

Impfstoff von Johnson & Johnson in USA zugelassen

Mit dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson kann in den USA künftig ein drittes Corona-Vakzin eingesetzt werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat. Es entfaltet seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und muss - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht zweimal gespritzt werden. US-Präsident Joe Biden sprach von "begeisternden Nachrichten für alle Amerikaner und einer ermutigenden Entwicklung in unserem Bemühen, die Krise zu beenden".