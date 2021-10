Marktbericht DAX über 15.600? Bilanzsaison stimmt Anleger optimistisch Stand: 26.10.2021 07:43 Uhr

Der DAX dürfte Experten zufolge mit leichten Aufschlägen in den Handelstag starten. Rückenwind kommt von soliden Vorgaben aus den USA, wo Dow Jones und S&P 500 Rekordmarken erreichten.

Der DAX könnte es heute über die Hürde von 15 600 Punkten schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15.649 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex um ein knappes halbes Prozent auf 15.599,23 Punkte gestiegen. Die Berichtssaison fällt nach Ansicht der Investoren bislang zufriedenstellend aus, aber der Anstieg der Energiepreise verstärkt die Bedenken über die Kraft der konjunkturellen Erholung.

Die an der Wall Street vorgelegten Bilanzen zeigten bislang, "dass die Unternehmen zumindest noch recht gut mit steigenden Preisen für Vorprodukte und Rohstoffe und den andauernden Lieferengpässen zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Diese Botschaft erhoffen sich Anleger jetzt auch von der deutschen Berichtssaison."

Die Vorgaben der Wall Street fielen stark aus: Der Dow Jones gewann 0,2 Prozent auf 35.741 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 15.227 Punkte vor, der S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 4566 Punkte zu. Für Dow und S&P waren es erneut Höchststände.

In den USA hieß es, die Anleger blickten weiterhin mit vorsichtigem Optimismus auf die Berichtssaison der Unternehmen, die in den kommenden Tagen auf Hochtouren läuft. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend, aber ob die Märkte den Schwung weiter mitnehmen können, hängt davon ab, ob die großen Tech-Unternehmen mit an Bord sind oder nicht", kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Er bezog sich damit auf die im Wochenverlauf erwarteten Resultate von Konzernen wie Alphabet, Microsoft, Apple und Amazon.

Die Zahlen von Facebook wurden von den Investoren kritisch aufgenommen. Die Erlöse im dritten Quartal stiegen zwar um 35 Prozent auf rund 29 Milliarden Dollar, lagen damit aber deutlich unter den Erwartungen. Auch Facebooks Umsatzprognose von 31,5 bis 34,0 Milliarden Dollar für das laufende Quartal enttäuschte. Unterm Strich verdiente Facebook rund 9,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 17 Prozent im Jahresvergleich.

In Japan reagierten die Anleger erfreut auf die Vorlage aus den USA. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 29.097 Punkten. Der Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 2019 Punkten. In China belasteten dagegen die Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Tesla verzeichnete gleich zwei Rekorde: Der E-Auto-Bauer knackte die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert und überstieg erstmals mit seinem Aktienkurs die Marke von 1000 Dollar. Damit wird der US-Konzern an der Börse fast doppelt so hoch bewertet wie BMW, Daimler, Volkswagen, Toyota, General Motors (GM), Ford und Stellantis zusammengerechnet.

Der Schlusskurs lag bei knapp 1025 Dollar, ein Plus von 12,6 Prozent. Auslöser der Rally ist unter anderem eine Bestellung von 100.000 Fahrzeugen durch den Autovermieter Hertz. Tesla-Chef Elon Musk zeigte sich auf Twitter selbst überrascht von der Entwicklung: Das Problem seines Konzerns sei eigentlich nicht die Nachfrage, sondern das Hochfahren der Produktion.

UBS verdient mehr

Die UBS hat im dritten Quartal erneut von den günstigen Marktbedingungen und der zumeist positiven Anlegerstimmung profitiert. Sie hat nicht nur die bereits starken Vorjahreswerte, sondern auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Unter dem Strich verdiente die größte Schweizer Bank im Sommerquartal 2,28 Milliarden US-Dollar. Experten hatten mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet. Im Vorjahresquartal wie auch im Vorquartal hatte die Bank einen Gewinn von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar erzielt. Die Erträge stiegen zum Vorjahr um rund zwei Prozent und erreichten 9,13 Milliarden Dollar.

Amazon-Gründer Bezos plant Raumstation

Die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All. Die Raumstation mit dem Namen "Orbital Reef" werde gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter beispielsweise Boeing, gebaut und solle zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden, teilte die Firma Blue Origin mit. "Orbital Reef" solle Platz für bis zu zehn Menschen bieten und außerdem als eine Art "Gewerbegelände" dienen, sowie als Anlaufpunkt für Weltraum-Touristen.

Die bislang größte und langlebigste Raumstation ist die von der US-Raumfahrtbehörde Nasa gemeinsam mit zahlreichen Partner-Behörden aus aller Welt betriebene Internationale Raumstation ISS, die seit 2000 dauerhaft von wechselnden Astronauten bewohnt wird. Mehrere private Unternehmen haben schon Pläne für kommerzielle Raumstationen angekündigt.

Unterdessen behält Amazon die Erde im Blick: Großbritanniens Spionagebehörden haben einem Zeitungsbericht zufolge Amazon Web Services (AWS) mit der Verarbeitung von vertraulichem Material beauftragt. Ziel sei es, die Datenanalysen und künstliche Intelligenz (KI) für die Spionage verstärkt zu nutzen, schrieb die Financial Times (FT). Bei der Vereinbarung mit der Cloud-Service-Einheit von Amazon.com werden die Daten aller Behörden vor Ort in Großbritannien gespeichert, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Die britische Spionagebehörde GCHQ hatte sich für ein Hochsicherheits-Cloud-Systems eingesetzt, das von den Schwesterdiensten MI5 und MI6 sowie von anderen Regierungsstellen bei gemeinsamen Operationen genutzt werden soll, so der Bericht weiter. Bereits im Februar hatte der Abhördienst erklärt, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen, um weltweit Muster in riesigen Datenmengen aufzudecken, um Desinformation und Kinderschänder zu entlarven.

Die Elektronikhandelsholding Ceconomy mit ihren Ketten Media Markt und Saturn hat im Geschäftsjahr 2020/21 trotz der Filial-Schließungen in der Corona-Krise den Umsatz gesteigert. Der bereinigte operative Ertrag (Ebit) lag auf dem Niveau des Vorjahres von 236 Millionen Euro. Ceconomy blickt nun optimistisch auf das wichtige Weihnachtsgeschäft.

Die Düsseldorfer Holding schraubte dank eines florierenden Online-Geschäfts die Erlöse um 2,5 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro in die Höhe, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Online-Umsatz wuchs dabei um 64,9 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.