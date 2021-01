Trotz der Hängepartie bei der Senatswahl im US-Bundesstaat Georgia haben die Börsen in den USA Gewinne verbucht. Die Vorgaben helfen auch dem deutschen Aktienmarkt zum Handelsstart am Mittwoch.

Von Andreas Braun, tagesschau.de

Der DAX dürfte dank der Gewinne an der Wall Street gut behauptet in den Mittwoch starten. Zum Handelsauftakt wird der deutsche Leitindex bei knapp 13.700 Punkten erwartet.

Warten auf den Wahlausgang

Am Tag der mit Spannung erwarteten Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia hätten nach den jüngsten Verlusten wieder Schnäppchenjäger zugeschlagen, so Marktteilnehmer. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,6 Prozent höher bei 30.391 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte um rund ein Prozent auf 12.818 Punkte vor.

"Das Wahlergebnis ist entscheidend dafür, wie viel Freiraum der künftige Präsident Joe Biden bei der Durchsetzung seines Programms hat", sagte Matthias Scheiber, Manager bei der Vermögensverwaltung der Bank Wells Fargo.

Nikkei leicht im Minus

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Investoren warten hier ebenfalls auf eine Entscheidung bei den Senatswahlen in den USA. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.094 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um 0,3 Prozent und lag bei 1797 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus.

Chinas Dienstleister wachsen schwächer

Das Wachstum in Chinas Dienstleistungsbranche hat sich einer Umfrage zufolge im Dezember verlangsamt. Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanager-Index (PMI) fiel im vergangenen Monat auf 56,3 Punkte nach 57,8 Zähler im November. Er blieb damit über der Marke von 50 Punkten, ab der das Barometer Wachstum signalisiert.

Euro bleibt stark, Öl steigt

Am Devisenmarkt kann sich der Euro gegenüber dem Dollar weiterhin stark behaupten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,2293 Dollar. Für einen Anstieg bei den Ölpreisen sorgte am Abend die Entscheidung der OPEC+, die Ölförderung zu kürzen.

Die Öl-Förderung werde im Februar und März um mindestens 1,425 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag sinken, sagte der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Dienstag nach einem Online-Ministertreffen der Öl-Allianz.

Gold und Bitcoin immer höher

Die Feinunze Gold kostet am Morgen mit 1.943 Dollar etwas weniger als am Vortag. Der Preis des Bitcoin hat dagegen seinen Höhenflug fortgesetzt. Derzeit kostet ein Bitcoin rund 35.000 Dollar.

Lockdown drückt Reiseaktien

Am deutschen Aktienmarkt belastet trotz der guten US-Vorgaben weiterhin die prekäre Lage in der Corona-Pandemie. Nachdem die Bundesregierung am Dienstag eine Verschärfung der Lockdown-Vorgaben beschlossen hat, könnten Reiseaktien unter Druck geraten.

Hoffnung auf Moderna

Nach dem Biontech-Serum steht der zweite Impfstoff in der EU vor dem Einsatz. Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA wird an diesem Mittwoch voraussichtlich die Zulassung des Covid-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna empfehlen. Dann muss noch die EU-Kommission zustimmen - das gilt als Formsache.

Autobauer in den USA mit Licht und Schatten

Im DAX dürften am Mittwoch nach den US-Absatzzahlen die Autowerte im Fokus stehen. Volkswagen hat seinen Absatz auf dem US-Markt im vierten Quartal kräftig erhöht, insgesamt sorgte die Corona-Krise 2020 aber für ein deutliches Minus.

In den drei Monaten bis Ende Dezember verkaufte das Unternehmen elf Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das SUV-Segment mit dem begehrten Modell Atlas kurbelte die Verkäufe stark an, während die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen schwächelte.

Bei BMW etwa sanken die Verkäufe im Gesamtjahr um 17,5 Prozent auf 278.732 Fahrzeuge. Im Schlussquartal gab es ein Minus von zwei Prozent. Noch stärkere Einbußen erlitt die Zweitmarke Mini, hier ergab sich auf Jahressicht sogar ein Rückgang um 22 Prozent.

Daimler muss umprogrammieren

Daimler bessert wegen eines Programmierfehlers im Zusammenhang mit der Abgasreinigung rund 20.000 Fahrzeuge seiner Tuning-Marke Mercedes-AMG nach. Wegen des Fehlers funktioniert die Regeneration des Ottopartikelfilters nicht so, wie sie sollte, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Dadurch könne das Fahrzeug geringfügig mehr Kraftstoff verbrauchen und mehr Kohlendioxid ausstoßen als vorgesehen und zertifiziert.

Airbus setzt auf Wasserstoff

Der Flugzeughersteller Airbus bleibt trotz Corona-Pandemie bei seinem Plan, spätestens 2035 ein Wasserstoffflugzeug auf den Markt zu bringen. "Ziel ist, grünes Fliegen umzusetzen. Und da versprechen wir uns vom Wasserstoff eine Menge", sagte der Deutschlandchef der Airbus Zivilflugzeugsparte, André Walter, der Deutschen Presse-Agentur. Entsprechend habe Airbus im Sommer trotz Corona-Krise seine drei möglichen Forschungsplattformen für ein Wasserstoffflugzeug vorgestellt.