Auch zur Wochenmitte bleiben die Investoren zuversichtlich. Der DAX dürfte bei rund 13.400 Punkten in den Handel starten. Vor allem die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket sorgt für gute Vorgaben.

Aller Hiobsbotschaften in Sachen Corona zum Trotz: Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt insgesamt gut. Auch in Deutschland, wo am Morgen ein Höchststand an Neuinfektionen und Todesfällen zu beklagen ist. Der DAX wird nach vorbörslichen Indikationen leicht über dem Schlussstand vom Dienstag in den Handel starten. Mit 13.400 Punkten ist das Allzeit- und Jahreshoch des Index' nur noch nur 300 Punkte entfernt. Eine Weihnachtsrally könnte auch im Corona-Jahr noch stattfinden.

US-Börsen weiter stark

Die Vorgaben aus Übersee nehmen die Investoren in Deutschland am Morgen gut auf: Die Aussicht auf Bewegung im Streit um weitere Konjunkturhilfen gab der Wall Street Auftrieb. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,1 Prozent höher bei 30.199 Punkten. Der technologielastige Nasdaq und auch der S&P 500 legten noch deutlicher zu. Es sei wahrscheinlich, dass ein US-Hilfspaket verabschiedet werde, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Investoren hofften darauf, dass es angesichts der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen eher größer ausfällt.

US-Notenbank-Sitzung am Abend

Am Abend wird US-Notenbank Fed auf ihrer letzten Sitzung in einem extremen Jahr voraussichtlich abwarten und ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. Die Leitzinsspanne von 0,0 bis 0,25 Prozent und die milliardenschweren Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur dürften laut Ökonomen an diesem Mittwoch (16. Dezember) bestätigt werden. "Der Fed-Zinsentscheid verspricht relativ wenig Spannung", erwarten die Experten der Dekabank.

Asienbörsen hoffnungsvoll

Getrieben von Impfhoffnungen und der wachsenden Aussicht auf weitere fiskalische Anreize in den USA sind die Anleger an die asiatischen Börsen zurückgekehrt. Der japanische Nikkei-Index schloss am Morgen 0,3 Prozent höher bei 26.757 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus.

Euro weiter stark

Am Devisenmarkt kann sich der Euro am Morgen weiter klar über der Marke von 1,21 Dollar halten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2161 Dollar. Die Preise für Öl und Gold sind im frühen Handel wenig verändert. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet derzeit 47,60 Dollar. Für eine Feinzunze Gold sind 1854 Dollar zu zahlen.

VW-Chef will sich gegen Tesla rüsten

Nach dem überstandenen Machtkampf um die Konzernführung richtet Volkswagen -Chef Herbert Diess seine Blicke laut Insidern noch stärker auf das Ringen mit dem Elektrorivalen Tesla. Das Wolfsburger Stammwerk soll sich nach Vorstellung von Diess künftig mit der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin messen können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf Teilnehmer einer Online-Managementveranstaltung. Demnach solle das Werk mit der modernsten Elektroautotechnik und dazugehörenden Software-Aktivitäten ausgestattet werden.

Kapitalmarkttag bei Conti

Der neue Continental-Chef Nikolai Setzer hat sich für seinen Job an der Konzernspitze viel vorgenommen: In mehreren Hightech-Bereichen will er das Tempo erhöhen, gleichzeitig soll sich der Autozulieferer und Reifenhersteller auf vorhandene Stärken besinnen. Mit dieser Mischstrategie will der Manager auch den schwierigen Spagat aus Wachstum bei Software und Elektronik sowie Einsparungen auf den klassischen Gebieten hinbekommen. Bei einem "Kapitalmarkttag" informiert Setzer am Mittwoch Anleger und Branchenexperten über seine Ziele.

ProSieben-Chef zuversichtlich

Der Chef des Medienkonzerns ProSiebenSat.1, Rainer Beaujean, rechnet angesichts einer Belebung des Werbegeschäfts mit einer fortgesetzten Erholung von der Corona-Krise. Der November sei bei den Werbeerlösen "sehr gut" gelaufen, deutlich besser als im Vorjahr, sagte Beaujean der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch). "Der Dezember ist bislang auch gut und wird vermutlich leicht über dem Vorjahr liegen." Der Manager rechnet 2020 weiterhin mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 600 bis 650 Millionen Euro.

Lanxess will zukaufen

Der Chemiekonzern Lanxess ist Insidern zufolge am Konkurrenten Emerald Kalama Chemical interessiert. Der MDAX-Konzern arbeite mit Beratern an einer möglichen Offerte für den Wettbewerber, der für rund eine Milliarde US-Dollar verkauft werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Dienstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Unter den Interessenten für den Hersteller von Inhaltsstoffen für die Konservierung von Lebensmitteln und Kosmetika, der aktuell durch die Beteiligungsgesellschaft American Securities veräußert werde, seien auch Finanzinvestoren.

Auch China will BioNTech-Impfstoff

Der in Partnerschaft des US-Pharmaherstellers mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hergestellte Impfstoff soll im kommenden Jahr auch in China eingesetzt werden. Mindestens 100 Millionen Dosen würden von Shanghai Fosun Pharma nach erfolgreicher Zulassung des Vakzins in der Volksrepublik importiert, teilte der chinesische BioNTech-Partner mit. Für die ersten 50 Millionen Dosen werde Fosun Pharma eine Anzahlung von 125 Millionen Euro leisten. Die Regierung in Peking hat bislang keine Lieferabkommen mit westlichen Arzneimittelherstellern bekannt gegeben.

Twitter stellt Streaming-App ein

Twitter stellt seine Videostreaming-App Periscope ein. Die App für Live-Übertragungen steht ab März nicht mehr zur Verfügung. Das Unternehmen begründete dies damit, dass die Nutzerzahlen von Periscope gesunken und die Wartungskosten gestiegen seien. Als Grund nannte Twitter, dass die Nutzerzahlen von Periscope in den vergangenen Jahren gesunken und zugleich die Wartungskosten für die App gestiegen seien. Twitter hatte Periscope im Jahr 2015 aufgekauft, noch bevor die App an den Start gegangen war.

Wish startet an der Nasdaq

Die in San Francisco ansässige ContextLogic, Betreiberin der E-Commerce-Plattform Wish, hat laut einem Insider 1,1 Milliarden Dollar bei ihrem Börsengang eingenommen. Die Aktien seien am oberen Ende der Preisspanne mit 24 Dollar je Stück platziert worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Damit komme das Unternehmen auf eine Marktkapitalsisierung von 14,1 Milliarden Dollar. Die Firma wurde 2010 gegründet. Der Sprung an die Nasdaq ist für Mittwoch geplant. In den ersten neun Monaten setzte das Unternehmen sein Wachstum fort und erzielte einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar, was einem Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Netto-Verlust weitete sich allerdings auf 176 Millionen Dollar von nur fünf Millionen Dollar aus.

AB