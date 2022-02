Marktbericht Nach dem Kurssturz Durchwachsene Perspektiven für den DAX Stand: 07.02.2022 07:43 Uhr

Der DAX dürfte nach seinem jüngsten Kursrutsch etwas höher starten. Mehr als ein kurzes Durchatmen wird den Anlegern an den Aktienmärkten allerdings kaum vergönnt sein. Die Risiken sind enorm gestiegen.

Die deutschen Standardwerte dürften mit einem kleinen Aufschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.135 Punkten. Dabei dürfte es sich in erster Linie um eine technische Gegenbewegung nach den jüngsten Kursverlusten handeln.

Zum Wochenschluss war der deutsche Leitindex massiv unter die Räder geraten, am Freitag büßte er 1,8 Prozent auf 15.100 Punkte ein. Zwischen seinem Wochenhoch am vergangenen Mittwoch bei 15.737 Punkten und dem Freitagstief bei 15.060 Zählern lagen knapp 700 Punkte.

DAX mit technischem Verkaufssignal Zuletzt hatten sich die technischen wie fundamentalen Perspektiven für Aktien merklich verschlechtert. Der DAX war im Wochenverlauf nicht nur an seinem Aufwärtstrend seit Mai 2020 gescheitert, sondern er musste auch noch die viel beachtete 200-Tage-Linie (aktuell oberhalb von 15.600 Punkten) wieder preisgeben. Der gleitende Durchschnitt der vergangenen Handelstage gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend im DAX. Ein Rutsch darunter wird von vielen Anlegern wie auch technischen Handelsprogrammen als Verkaufssignal gewertet. Die Zinswende rückt näher Aus fundamentaler Perspektive sind die in der Vorwoche sprunghaft gestiegenen Zinserwartungen im Euroraum weiterhin ein großer Belastungsfaktor für die europäischen Aktienmärkte. Ökonomen gehen nach der jüngsten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) davon aus, dass die europäischen Währungshüter noch in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen könnten. Höhere Zinsen machen Aktien als Geldanlage weniger attraktiv. Inflations- und Zinsängste in den USA Vor diesem Hintergrund war auch der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ein Signal in die falsche Richtung. Nicht nur die Anzahl der neuen Jobs im Januar waren höher ausgefallen als erwartet, sondern auch die Stundenlöhne. Das schürte an den Märkten die Furcht vor einer höheren Inflation und damit einer strafferen Geldpolitik in den USA. Die Kurse am US-Geldmarkt signalisieren, dass die Fed in diesem Jahr mehr als fünfmal an der Zinsschraube drehen dürfte.

Nasdaq 100 mit Gewinnen, leichte Verluste im Dow Trotzdem gelang den großen US-Indizes ein einigermaßen versöhnlicher Wochenausklang. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 4500 Punkte zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor dagegen 0,1 Prozent auf 35.089 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ragte mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 1,33 Prozent auf 14.694 Punkte positiv heraus. Starke Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers Amazon beruhigten die zuletzt arg strapazierten Nerven der Tech-Anleger.

Nikkei schließt im Minus Von den Asien-Börsen kommen am Morgen gemischte Signale. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent tiefer bei 27.194 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte dagegen 1,9 Prozent im Plus.

Euro weiter über 1,14 Dollar. Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel 0,2 Prozent nach auf 1,1431 Dollar. Am vergangenen Donnerstag hatte die europäische Gemeinschaftswährung nach der Ratssitzung der EZB den größten Tagesgewinn seit zwei Jahren verbucht. Seither hält sie sich über der Marke von 1,14 Dollar. Für die Feinunze Gold werden 1810 Dollar gezahlt.

Mercedes-Benz soll in Südkorea Millionen-Strafe zahlen Im deutschen Aktienmarkt rückt die Mercedes-Benz-Aktie in den Fokus. Der Autobauer soll in Südkorea wegen falscher Angaben zu den Emissionswerten bei Dieselautos eine Geldstrafe von 20,2 Milliarden Won (14,7 Millionen Euro) zahlen. Südkoreas Wettbewerbsbehörde warf dem deutschen Autohersteller am Sonntag vor, in den Fahrzeugen verbotene Software zur Abgaskontrolle eingebaut zu haben.

Aareal-Bank-Übernahme geplatzt Die Übernahme der Wiesbadener Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge ist vom Tisch. Die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent sei nicht erreicht worden, teilte ihre Zweckgesellschaft Atlantic BidCo am Freitagabend mit. Daher sei das Angebot erloschen und werde rückabgewickelt.

Baut Airbus bald auch Motoren? Der europäische Flugzeugbauer Airbus will möglicherweise in den Bau von Motoren einsteigen. Es sei vorstellbar, die geplanten Airbus-Flugzeuge mit Wasserstoff-Antrieb mit selbst produzierten Elektromotoren auszustatten, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury der "Welt am Sonntag" laut Vorabmeldung. "Das ist etwas, was wir grundsätzlich auch selber machen könnten", sagte der Franzose.