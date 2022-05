Marktbericht Nach Kursrutsch Rolle vorwärts im DAX Stand: 20.05.2022 07:31 Uhr

Der DAX dürfte nach dem gestrigen Kursrutsch zum Wochenschluss einen mächtigen Satz nach oben machen. Der deutsche Leitindex nimmt sogar wieder die runde Marke von 14.000 Punkten ins Visier.

Der DAX dürfte mit ordentlichen Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,9 Prozent höher bei 14.008 Punkten. Damit ist der DAX auf dem besten Wege, seine Kursdelle vom Vortag wieder auszumerzen. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent auf 13.882 Punkte eingebüßt.

Warum die 14.000 im DAX so wichtig ist Aus technischer Sicht ist gestern kein allzu großer Schaden entstanden, hatte doch die Schlüsselzone bei 13.500/13.800 Zählern dem Ansturm der Bären einmal mehr standgehalten. Nun richtet sich der Fokus der Anleger wieder verstärkt auf die Oberseite: Mit einem Sprung über die runde Marke von 14.000 Punkten würde der DAX zugleich die aktuell knapp darunter verlaufende Widerstandszone aus dem Anfang Januar etablierten Abwärtstrend überwinden.

Kursabschläge im Dow, S&P und Nasdaq An der Wall Street war es gestern im regulären Handel erneut bergab gegangen. Die großen Indizes schlossen allesamt mit Kursabschlägen. Die Bremswirkung der steigenden Inflation auf die US-Wirtschaft treibt die Anleger an der Wall Street weiter um. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,8 Prozent tiefer auf 31.253 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 11.388 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 3900 Punkte ein. Am Morgen notieren die US-Futures jedoch allesamt deutlich im Plus, das gibt den globalen Aktienmärkten ordentlich Rückenwind.

Nikkei mit starken Gewinnen Vor diesem Hintergrund sind auch die Kursgewinne an den Asien-Börsen wenig verwunderlich. Schub für die Aktienmärkte kommt dabei auch aus China, das einen Referenzzins für die Kreditvergabe stärker als erwartet um 15 Basispunkte gesenkt hatte. Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Plus. Auch die Börse in Tokio zeigt sich stärker mit einem Plus von 1,2 Prozent zur Stunde.

Ölpreise auf dem Rückzug Die Ölpreise sinken zum Wochenschluss. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,57 US-Dollar. Das sind 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 1,36 Dollar auf 110,85 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Ölpreise am Donnerstagabend mit einer allgemeinen Aufhellung der Stimmung an den Finanzmärkten noch deutlich gestiegen waren.

Euro und Gold wenig bewegt Der Euro kann seine jüngsten Gewinne zum Wochenschluss weitgehend verteidigen. Für einen Euro werden im frühen Handel 1,0573 Dollar gezahlt. In der Vorwoche war die europäische Gemeinschaftswährung bis auf ein Fünf-Jahres-Tief von 1,0354 Dollar gefallen. Der Goldpreis tendiert seitwärts. Eine Feinunze Gold kostet 1842 Dollar. Die steigenden Zinserwartungen und der starke Dollar halten das gelbe Edelmetall weiter in Schach.

Mercedes-Benz versteigert Uhlenhaut-Coupé für 135 Millionen Euro Der Autobauer Mercedes-Benz hat eines von nur zwei Exemplaren des 300 SLR Uhlenhaut-Coupés für 135 Millionen Euro versteigert. Der nach dem Ingenieur Rudolf Uhlenhaut benannte Wagen aus dem Jahr 1955 ist damit nach Angaben von Mercedes das bis dato teuerste Auto. Der Käufer ist ein privater Sammler.

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz soll Konzern bis 2028 führen Die Thyssenkrupp Vorstandsvorsitzende Martina Merz soll den Stahl- und Industriekonzern weitere fünf Jahre leiten. Der Aufsichtsrat beschloss gestern die Verlängerung des bestehenden Vertrages für den Zeitraum April 2023 bis Ende März 2028. Die gelernte Maschinenbauingenieurin leitet den Konzern seit Oktober 2019.

Lufthansa-Flüge in die USA begehrt Die Lufthansa erhole sich schneller von der Covid-Pandemie als erwartet, sagte Airline-Chef Carsten Spohr gestern im Aviation Club of Washington in der US-Hauptstadt. Besonders auf der Nordamerika-Strecke "sehen wir sehr starke Zahlen", betonte der Vorstandsvorsitzende. "Ich glaube, in der Sommersaison, um ehrlich zu sein, sind wir sowieso schon ausgebucht."

WhatsApp öffnet Plattform für Unternehmen Der Facebook-Konzern Meta macht den bisher größten Schritt, um mit seinem teuren Zukauf WhatsApp Geld zu verdienen. Der Chatdienst öffnet für alle Interessenten die Plattform, über die Unternehmen mit ihren Kunden via WhatsApp kommunizieren können. Damit will man sowohl kleine als auch große Firmen ansprechen.

Moody's senkt Ausblick für Credit Suisse Moody`s hat den Ausblick für die Credit Suisse auf "Negativ" von "Stabil" gesenkt. Angesichts erwarteter Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und eines Ertragsrückgangs in den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung und Investmentbanking korrigierte die Ratingagentur die Gewinnerwartungen für 2022 nach unten und geht auch für 2023 von einer gedämpften Rentabilität aus.