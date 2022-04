Marktbericht Zinsängste DAX vor neuem Kursrutsch Stand: 11.04.2022 07:40 Uhr

Die Zins- und Konjunktursorgen, welche die Anleger am Freitag noch so erfolgreich verdrängen konnten, melden sich zu Wochenbeginn mit Nachdruck zurück. Dem DAX drohen neue Kursverluste.

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem durchwachsenen Start in die neue Woche. Der DAX dürfte mit einem kräftigen Abschlag eröffnen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,2 Prozent tiefer bei 14.119 Punkten.

DAX weiter im Abwärtstrend Damit droht auch der jüngste Erholungsversuch im DAX zu scheitern. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex noch 1,5 Prozent höher bei 14.284 Punkten geschlossen. Vollkommen überraschend kommen die neuen Kursverluste für technisch orientierte Anleger indes nicht, befindet sich der DAX doch übergeordnet weiterhin klar im Abwärtstrend. Ukraine-Ängste und Zinssorgen Zu Wochenbeginn machen Anlegern einmal mehr die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs zu schaffen. Für Nervosität unter den Investoren sorgt auch, dass sich die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation auf das Eindampfen der Bilanz und aggressive Zinsschritte vorbereitet. Damit würde den Aktienmärkten die Liquidität entzogen, die in den vergangenen Jahren die Kurse so mächtig nach oben getrieben hatte. Zugleich werden Staatsanleihen als Anlagealternative immer attraktiver.

Nasdaq 100 mit großem Wochenminus Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt haben den Tech-Aktien am Freitag einmal mehr zu schaffen gemacht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich hingegen etwas von seinen jüngsten Verlusten erholen. Der Dow legte um 0,40 Prozent auf 34.721 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt dies jedoch ein Minus von 0,3 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,4 Prozent auf 14.327 Punkte. Sein Wochenminus beläuft sich auf 3,6 Prozent.

Kursverluste in Asien Negative Vorgaben für den europäischen Aktienhandel kommen auch von den asiatischen Börsen. So zeigt sich die Börse in Tokio klar schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt zur Stunde 0,8 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai notiert 2,1 Prozent im Minus.

Ölpreise auf dem Rückzug Die Ölpreise geben nach ihrer jüngsten Erholungsbewegung zu Wochenbeginn erneut nach und fallen um rund zwei Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Brent kostet 100,56 Dollar. Der Euro tendiert bei 1,0884 Dollar seitwärts. Für eine Feinunze Gold werden 1942 Dollar gezahlt.

Airbus steigert Auslieferungen weiter Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat seine Auslieferungen im März nochmal deutlich gesteigert. Im abgelaufenen Monat hätten Kunden 63 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen, teilte der DAX-Konzern mit. In den ersten drei Monaten hat der Hersteller damit insgesamt 142 Maschinen physisch ausgeliefert. Für das Gesamtjahr hat sich Konzernchef Guillaume Faury die Auslieferung von etwa 720 Maschinen vorgenommen.

Nordex-Mitarbeiter demonstrieren für Rostock Die von der angekündigten Schließung des Nordex-Rotorblattwerks in Rostock betroffenen Mitarbeiter wollen heute vor dem Werkstor demonstrieren. Nordex plant seine Rotorblatt-Fertigung in Rostock Ende Juni einstellen. Als Begründung nannte Nordex ein schwieriges Wettbewerbsumfeld und eine Verschiebung der Nachfrage hin zu größeren Rotorblättern. Diese könnten in Rostock nicht hergestellt werden.

Medienkonzern Axel Springer erweitert Vorstand Der Medienkonzern Axel Springer erweitert seinen Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Neu in das Gremium kommen die Managerin Ulrike Handel (50) zum 1. Mai als Verantwortliche für das nationale Mediengeschäft mit den Marken "Bild" und "Welt" sowie Niddal Salah-Eldin (36) zum 1. Juli für den neuen Bereich "Talent & Culture".

Elon Musk tritt Twitter-Verwaltungsrat doch nicht bei Der Milliardär Elon Musk wird Twitter-Chef Parag Agrawal zufolge doch nicht Mitglied des Verwaltungsrats von Twitter. Es habe innerhalb des Gremiums und mit Musk viele Diskussionen über den Beitritt gegeben, sagte Agrawal. Musk habe sich jedoch dagegen entschieden. Musk sei der größte Aktionär des Unternehmens und man werde offen für seinen Input bleiben.