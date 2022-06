Marktbericht DAX bei 14.200 Punkten Fed kann die Märkte nicht beruhigen Stand: 16.06.2022 09:45 Uhr

Das entschlossene Handeln der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Märkte nicht nachhaltig beruhigen können. Der DAX bricht erneut ein und nimmt Kurs auf die 14.200-Punkte-Marke.

Der DAX ist mit einem Abschlag in den Handel an Fronleichnam gestartet. Zur XETRA-Eröffnung büßen die 40 deutschen Standardwerte 0,3 Prozent auf 13.440 Punkte ein. In den ersten Handelsminuten geht es weiter abwärts; der DAX durchbricht gleich zwei Hundertermarken und nimmt die Marke von 14.200 Zählern ins Visier. Eine mögliche Erholungsrally, die sich nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank gestern Abend noch angedeutet hatte, wurde somit im Keim erstickt.

Fed verunsichert die Anleger

Die Federal Reserve (Fed) hatte den US-Leitzins, wie von den Märkten erwartet, um 0,75 Prozentpunkte angehoben und damit im Kampf gegen die historisch hohe Inflation den größten Zinsschritt seit 1994 gewagt. Doch die Unsicherheit über die künftige US-Geldpolitik ist damit nicht verschwunden.

Die Fed hat die Märkte gestern über ihren genauen künftigen Straffungskurs vielmehr weitgehend im Unklaren gelassen. So sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass auf der nächsten Sitzung sowohl 50 als auch 75 Basispunkte möglich seien, wie Christian Scherrmann, US-Volkswirt beim Vermögensverwalter DWS, herausstreicht.

Rezessionsvorbote am Anleihemarkt

Dass sich die Währungshüter überhaupt zu solch großen Zinsschritten genötigt sehen, ist Folge einer Fehleinschätzung des Inflationstrends. Die Fed hatte lange Zeit die hohen Inflationsraten als "vorübergehendes" Phänomen eingestuft.

"Bis die Währungshüter das Ausmaß dieser Fehleinschätzung erkannt haben, ist viel Zeit ins Land gegangen", so Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. "Jetzt muss die Fed Versäumtes zügig nachholen und ein heftigeres Bremsmanöver einleiten. Und ähnlich wie beim Autofahren erhöht das die Gefahr, dass die Wirtschaft aus der Bahn gerät."

An den Finanzmärkten geht daher die Furcht um, dass die Fed die geldpolitischen Zügel zu stark anziehen und der US-Konjunktur damit eine Rezession drohen könnte. Dies spiegelte sich jüngst in der Entwicklung am Anleihemarkt wider. Dort warfen zweijährige Staatsanleihen mehr ab als ihre zehnjährigen Pendants. Dieses Phänomen, im Fachjargon als "inverse Zinskurve" bekannt, gilt als valider Vorbote einer Rezession.

Hexensabbat sorgt für zusätzliche Volatilität

Vor diesem Hintergrund dürfte die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Kurse, weiter hoch bleiben. In diesem Umfeld könne man nicht so einfach wieder einsteigen und Aktien kaufen, sagte Koji Toda, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Resona am Morgen.

Für zusätzlich Unsicherheit unter den Anlegern sorgt der morgen anstehende Verfallstermin. An diesem Tag schließen die Anleger an den Terminbörsen ihre Long- und Short-Positionen. Im Vorfeld versuchen sie, die Kurse an den Kassamärkten, also etwa im DAX, in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken. Das dürfte das Auf und Ab der Kurse kurzfristig noch weiter verstärken.

US-Futures nach Zinsentscheid im Minus An der Wall Street ist die größte US-Zinserhöhung seit 1994 von den Investoren zur Wochenmitte zunächst positiv aufgenommen worden. Der Dow Jones gewann ein Prozent auf 30.669 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,5 Prozent auf 11.099 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf knapp 3790 Punkte zu. Am Morgen hat der Wind an den US-Börsen jedoch gedreht: Der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average büßt zur Stunde 0,7 Prozent ein. Der Future auf den Nasdaq 100 liegt sogar 1,2 Prozent im Minus.

Kursgewinne im Nikkei Die asiatischen Börsen tendierten am Morgen uneinheitlich. In Tokio stieg der Nikkei-Index gestützt auf festere US-Börsen um 0,4 Prozent auf 26.431 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,6 Prozent. In China lag die Börse Shanghai hingegen 0,5 Prozent im Minus.

Ölpreise legen leicht zu Die Ölpreise sind leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 115,91 Dollar.

Euro und Gold mit Verlusten Derweil stärken die große US-Leitzinsanhebung und die wachsende Risikoaversion der Anleger dem Dollar den Rücken. Im Gegenzug verliert der Euro 0,5 Prozent auf 1,0411 Dollar. Für eine Feinunze Gold werden am Morgen 1829 Dollar gezahlt.

EU-Automarkt sackt weiter ab Im DAX rücken am Morgen die Autowerte in den Fokus. Im Mai fielen die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union um elf Prozent auf 791.000 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband ACEA heute mitteilte. Das war der zehnte Minus-Monat in Folge. Allerdings fiel das Minus nicht ganz so groß aus wie im Vormonat (20,6 Prozent).

Nordex fliegt aus den Indizes Nordex bekommt für seine verzögerte Vorlage von Quartalszahlen die Quittung. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen werden aus dem SDAX und TecDAX herausgenommen, wie die Deutsche Börse als Indexanbieter mitteilte. Dafür steigt das Spezialpharma-Unternehmen Medios wieder in den Index der kleineren Werte auf. Im TecDAX wird Nordex durch SMA Solar Technology ersetzt.

Metro trennt sich von Belgien-Geschäft Der Großhändler Metro zieht bei seinem verlustreichen Geschäft in Belgien nach mehr als 50 Jahren die Reißleine. Die Tochter Makro Cash & Carry Belgien werde an ein Finanzvehikel verkauft, hinter dem die Sanierungsexperten der deutschen One Square Advisors stehen, teilte Metro mit. Metro hofft, dass sich sein operatives Ergebnis (Ebitda) mit dem Verkauf um 20 Millionen Euro im Jahr verbessert.

Finanzinvestoren halten 84 Prozent an Aareal Bank Die Wiesbadener Aareal Bank ist nun zu 84 Prozent in den Händen von Finanzinvestoren. Das Konsortium aus Advent International, Centerbridge und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) hat sich nach Ablauf der letzten Annahmefrist 83,8 Prozent der Anteile an dem Immobilienfinanzierer gesichert.

Erste Group bekommt neuen Chef Österreichs größte Bank Erste Group hat einen Nachfolger für den scheidenden Vorstandschef Bernhard Spalt gefunden. Der Aufsichtsrat habe den derzeitigen Firmenkundenvorstand der Österreich-Tochter, Willi Cernko, ab 1. Juli mit der Führung der Bank betreut, teilte das Geldhaus am Mittwochabend mit. Spalt hatte kürzlich überraschend angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Roche erhält Notzulassung für nasalen Corona-PCR-Test Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Corona-PCR-Test "Cobas SARS-CoV-2 Duo" eine Notfallzulassung erhalten. Es handelt sich um den ersten nasalen PCR-Test, der zeitgleich eine Covid-Erkrankung und die Viruslast nachweist. Dabei hilft die Viruslast bei der Beurteilung und Überwachung infizierter Patienten.

Youtube Shorts zieht 1,5 Milliarden Nutzer an Youtube ist bei Kurzvideos nach eigenen Angaben mit Konkurrent Tiktok gleichgezogen. Wie der Videodienst gestern mitteilte, nutzen mittlerweile mehr als 1,5 Milliarden Nutzer pro Monat das Angebot mit Videos mit einer Länge von maximal 60 Sekunden. "Shorts hat sich wirklich durchgesetzt", sagte Produktmanager Neal Mohan.

EMA prüft Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das schnelle Prüfverfahren für einen auf Virusvarianten angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und BioNTech eingeleitet. Der Impfstoff soll gezielter etwa vor der Omikron-Variante des Virus schützen. Bisher ist noch kein Impfstoff in der EU zugelassen, der auch auf Varianten des Corona-Virus zielt.