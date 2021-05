Marktbericht DAX tiefer erwartet Inflations-Schock wirkt nach

Anleger zeigen sich durch den starken Anstieg der Inflation in den USA weiterhin verunsichert. Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handelstag starten.

Banken und Broker sehen den deutschen Leitindex zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 15.060 Punkten. Am Vortag hatte der DAX noch einen Stabilisierungsversuch unternommen und bei 15.150 Punkten 0,2 Prozent höher geschlossen. Negative Vorgaben für die deutschen Standardwerte kommen von den Börsen aus Übersee.

Kursverluste in Tokio

In Asien stehen die Börsen am Donnerstag vor einem dritten Tag mit Verlusten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 2,0 Prozent tiefer bei 27.588 Punkten.

Tags zuvor hatte ein überraschend starker Anstieg der US-Inflation die Wall Street erschüttert. Die Verbraucherpreise legten im April zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent zu. Das war die höchste Rate seit September 2008. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet.

Angst vor Zinsreaktion der Fed

"Eine höhere Inflation ist angesichts der wahrscheinlichen Zinsreaktion definitiv negativ für Aktien", sagte Alan Ruskin, Makrostratege der Deutschen Bank. Tatsächlich liegt die Inflation nunmehr deutlich über der von der US-Notenbank Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent.

Umso lauter dürften daher die Falken nach einer Straffung der Geldpolitik rufen. Im Börsenjargon werden als Falken jene Fed-Mitglieder bezeichnet, die sich für eine strengere Geldpolitik aussprechen, um die Inflation in Schach zu halten.

Dow und Nasdaq unter Druck

Zwar hatte die Fed zuletzt mehrfach betont, dass sie noch lange an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten wolle. Gut möglich aber, dass sie von den Märkten zum Handeln gezwungen wird, wenn die Renditen der US-Staatsanleihen weiter nach oben schießen. Am Mittwoch kletterte die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 1,7 Prozent.

Der Dow Jones Industrial, der zum Wochenauftakt noch erstmals über 35.000 Punkte auf ein Rekordhoch gestiegen war, schloss 2,0 Prozent tiefer bei 33.588 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,1 Prozent auf 4063 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank auf den tiefsten Stand seit Ende März und büßte letztlich 2,6 Prozent auf 13.002 Punkte ein.

Dollar profitiert von Zinsspekulationen

Der Dollar ist nach den Inflationszahlen und den damit einhergehenden Zinserhöhungsspekulationen an den Devisenmärkten gefragt. Die amerikanische Devise verteuert sich zu allen anderen großen Währungen, auch zum Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,2057 Dollar.

Die Zinserhöhungsspekulationen sind dagegen für den Goldpreis ein Belastungsfaktor, wirft das gelbe Edelmetall selbst doch keine Zinsen oder Dividenden ab. Das macht es in einem Umfeld steigender Zinserwartungen unattraktiver. Der Goldpreis kann sich nach seinem gestrigen Kursrutsch aber immerhin über der Marke von 1800 Dollar halten, am Morgen tendiert die Feinunze Gold bei 1818 Dollar seitwärts.

Starkes erstes Quartal für DAX-Konzerne

Am deutschen Aktienmarkt können sich Anleger über ein starkes erstes Quartal von Deutschlands Börsenschwergewichten freuen. In der Summe konnten die DAX-Konzerne laut einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY - trotz anhaltender Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie - ihren Umsatz im Auftaktquartal um 9,6 Prozent auf rund 362 Milliarden Euro steigern. Angetrieben wurde das Wachstum der Dax-Konzerne EY zufolge vor allem durch das Geschäft in Asien.

Volvo Cars erwägt Börsengang

Der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Autohersteller Volvo Cars erwägt einen Börsengang. Möglich sei ein Listing an der Nasdaq Stockholm, teilten die Schweden am Mittwochabend mit. Eine endgültige Entscheidung über den Schritt sei abhängig von den Marktbedingungen. Es sei zudem nicht sicher, ob es zu einem Börsengang komme.

CDC unterstützt BioNTech-Vakzin für Kinder ab zwölf

Auch die US-Gesundheitsbehörde CDC unterstützt die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/BioNTech für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ein Expertengremium der CDC sprach sich am Mittwoch für die Anwendung bei den Minderjährigen aus, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Am Montag hatte bereits die US-Arzneimittelbehörde FDA das Vakzin für diese Altersgruppe zugelassen.