Marktbericht DAX startet fester Anleger ringen sich zum Kaufen durch Stand: 13.05.2022 09:25 Uhr

Gute Nachrichten gibt es zwar nicht, aber die turbulente Börsenwoche steuert auf ein versöhnliches Ende hin. Der DAX legt am Morgen solide zu, weil einfach niemand mehr verkaufen mag.

Der DAX startet in den letzten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,5 Prozent auf etwas mehr als 13.800 Punkte. Nach aktueller Lage der Dinge könnte der deutsche Leitindex die turbulente Woche also mit einem Plus anschließen. Im Wochenverlauf war er zeitweise bis auf 13.380 Punkte abgesackt. Aber die Fachleute der Helaba warnen: "Das Umfeld bleibt schwierig und Erholungen sollten als Korrekturen eines intakten Abwärtstrends verstanden werden."

"Wende ohne Nachrichten"

Für die Kaufstimmung mangele es an Gründen, stellt dann auch Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, fest: Wer an diesem Morgen positive Nachrichten suche, die für die Erholung verantwortlich sind, werde keine finden. "Die Stimmung unter den Anlegern ist so negativ, dass nun auch ohne solche Impulse das Potenzial für eine technisch getriebene Gegenbewegung besteht", so der Experte.

Wenn alle schon verkauft hätten, fehlen neue Verkäufer, die Angebotsseite des Marktes trockne aus und erste Käufer und Eindeckungen von Leerverkäufern führten zu einer Wende im Markt, ohne dass dies durch irgendwelche Nachrichten getrieben werde, erklärt Stanzl die aktuelle Marktsituation.

Positives Fazit der Berichtssaison

Unterdessen ziehen die Experten der Investmentbank JPMorgan zum nahenden Ende der Berichtssaison ein recht positives Fazit - sowohl für die USA als auch für Europa. Der Anteil der Unternehmen mit positiven Überraschungen sei in diesem Quartal jeweils gestiegen, stellte Aktienmarktstratege Mislav Matejka fest. Die Markterwartungen stiegen daher auf breiter Front. Interessant sei, dass US-Unternehmen mit negativen Überraschungen aktuell weniger deutlich abgestraft würden als in früheren Zeiten.

Auch Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, zeigt sich zufrieden. Die DAX-Konzerne hätten solide Geschäftsergebnisse vorgelegt: "Im Schnitt lagen die erzielten Umsätze drei Prozent über den Erwartungen, die Gewinne lagen knapp zehn Prozent höher."

Asien mit Rückenwind

Die Furcht vor drastischen Zinserhöhungen der Fed hatte gestern in den USA erneut für eine relativ schwache Wall Street gesorgt. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 31.730 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,1 Prozent auf 11.370 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3930 Punkte ein.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage nutzen Anleger zum Wochenausklang die Gelegenheit zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg um 2,6 Prozent auf 26.423 Punkte, die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 3080 Zähler.

Ein Stimmungsaufheller war die Ankündigung einer Lockerung der Pandemie-Beschränkungen in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai. Parallel dazu bekräftigte die Regierung in Peking ihren Willen, die Belastungen durch die Lockdowns mit zusätzlichen Konjunkturhilfen abzufedern.

Versorger EnBW verdient mehr Der Energiekonzern EnBW hat nach Zuwächsen im ersten Quartal seine Jahresprognose bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei um rund 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Positiv hätten höhere Strompreise, bessere Windverhältnisse bei den Windenergieanlagen an Land und auf See sowie neu in Betrieb genommene Solarparks zu dem Ergebnis beigetragen. Der Konzern komme auch gut damit voran, den Bezug von russischen Gas und Kohle zu ersetzen. Bereits ab Mitte August werde EnBW keine Kohle mehr aus Russland beziehen.

Freenet bestätigt Prognose Der Mobilfunk-Anbieter Freenet hält nach einem durchwachsenen Jahresstart an seiner Prognose für 2022 fest. Der Umsatz sei im ersten Quartal zum entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht auf 616,8 Millionen Euro gesunken. Damit verfehlte Freenet die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg hingegen auf 118 Millionen Euro und übertraf den Konsens.

Umsatzanstieg bei der Telekom Im ersten Quartal stieg der Umsatz der Deutschen Telekom um 6,2 Prozent auf gut 28 Milliarden Euro. Dabei profitierte Europas größter Telekom-Konzern von seinen Service-Umsätzen, die überproportional stark wuchsen. Der Nettogewinn lag mit 2,2 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr.

Aufwind für Deutsche Euroshop Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop hat im ersten Quartal von Lockerungen der Corona-Beschränkungen profitiert. Während der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich nur um 0,3 Prozent auf 52,1 Millionen Euro zulegte, stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fast ein Viertel auf 39,3 Millionen Euro, da deutlich geringere Wertberichtigungen auf Mietforderungen vorgenommen wurden. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um fast zehn Prozent auf 24,5 Millionen Euro.

Ceconomy kehrt auf Wachstumspfad zurück Der Elektronikhändler Ceconomy hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22 ebenfalls von der Erholung seines stationären Geschäfts profitiert. Der Umsatz stieg von 4,3 Milliarden auf fünf Milliarden Euro, wie die Holding der beiden Ketten Media Markt und Saturn mitteilte. Währungs- und portfoliobereinigt war dies ein Wachstum von 18,8 Prozent. Im ersten Quartal hatten coronabedingte Marktschließungen noch zu einem Rückgang geführt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Verlust (Ebit) sank von 146 Millionen Euro auf 62 Millionen Euro.