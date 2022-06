Der DAX dürfte heute nach den jüngsten Kursverlusten zunächst einen Stabilisierungsversuch starten. Aber schon am Mittwoch steht der nächste wichtige Notenbanktermin an.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX heute mit Gewinnen in den Handel starten wird. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex derzeit 0,85 Prozent höher auf 13.542 Punkte. Gestern war der DAX um 2,4 Prozent auf 13.427,03 Punkte abgesackt. Die mit anhaltend hohen Inflationsraten verbundenen Zins- und Konjunktursorgen hatten ihn binnen einer Woche fast 1300 Punkte gekostet.

Die Anleger befürchteten, dass die Zentralbanken zu drastischeren Mitteln greifen müssen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. "Geringeres Wachstum und eine eventuelle Rezession wird zunehmend als Preis hierfür gesehen."

Bereits am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve auf der Agenda. Die Fachleute von Goldman Sachs erwarten mittlerweile einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte.

"Die Börse muss sich wohl oder übel mit dem Pfad einer längeren geldpolitischen Straffung anfreunden", meinte Marktbeobachter Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Tatsache, dass Aktien am Montag den zweiten Handelstag in Folge mit hohem Volumen verkauft wurden, sieht er als Indiz dafür, dass große Investoren ihre Portfolios radikal umbauen.

In Asien sieht die Lage ähnlich aus. "Höhere Inflation, langsameres Wachstum und höhere Zinssätze sind eine schlechte Kombination für Wertpapiere", schrieben die Analysten der ANZ. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf zwei Prozent tiefer bei 26.443 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und lag bei 1872 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

Aus Furcht vor einer Rezession hatten viele Anleger dem US-Aktienmarkt gestern den Rücken gekehrt. Der Dow Jones verlor 2,8 Prozent auf 30.517 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 4,7 Prozent auf 10.809 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 3,9 Prozent auf knapp 3750 Punkte ein. Der S&P verlor im Vergleich zu seinem Rekordschluss am 3. Januar 21,8 Prozent und befindet sich damit nach branchentypischer Definition formell in einem "Bärenmarkt".

Trucker-Streik in Südkorea stört Samsungs Chip-Produktion in China

Bei der Halbleiterproduktion von Samsung Electronics in China kommt es infolge des Trucker-Streiks in Südkorea zu Produktionsstörungen. Ein südkoreanisches Unternehmen, das Isopropylalkohol (IPA) für die Reinigung von Halbleiterchips herstelle, könne wegen der Blockade der südkoreanischen Lastwagenfahrer das Produkt nicht an ein chinesisches Unternehmen verschiffen, das Wafer an eine Chipfabrik von Samsung Electronics in China liefere, teilte der Handelsverband Korea International Trade Association (Kita) mit. Die Ausfuhr von 90 Tonnen IPA oder einer Wochenlieferung habe sich verzögert.

Die Trucker hatten am 7. Juni mit ihrem Ausstand begonnen, um angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise höhere Löhne und eine Mindestlohngarantie durchzusetzen. Das setzt die weltweit ohnehin belasteten Lieferketten weiter unter Druck.