Marktbericht DAX wohl unverändert Anleger machen eine Kaufpause Stand: 25.10.2022 07:45 Uhr

Nach einem starken Wochenbeginn dürfte der DAX am Dienstag zunächst einmal etwas Luft schnappen. Die Anleger haben die Quartalsberichte einiger wichtiger Unternehmen zu verarbeiten.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX heute unverändert in den Handelstag starten wird. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent bei 12.931,45 Punkten aus dem Handel gegangen. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an der Wall Street. Zudem ließ der kräftig gefallene Gaspreis Versorger hierzulande und europaweit aufatmen.

Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh: "Die für die Aktienmärkte ungünstige Kombination aus schwächelnder Konjunktur und hohen Inflationsraten dürfte im europäischen Währungsraum noch eine Weile anhalten", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Rückenwind an der Wall Street Dow Jones und S&P 500 stiegen gestern um jeweils mehr als ein Prozent auf 31.499 beziehungsweise 3797 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein knappes Prozent vor. Die Anleger spekulieren darauf, dass die Fed den Leitzins nicht so stark erhöhen könnte wie befürchtet. Bereits am Freitag hatte ein Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die US-Notenbanker bei ihrer kommenden Sitzung Anfang November einen kleineren Zinsschritt diskutieren wollen, für Rückenwind gesorgt.

Asien-Börsen fehlt gemeinsame Richtung Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Getrieben von der Rally an der Wall Street und in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 27.201 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1904 Punkten. Die chinesischen Aktien fielen jedoch auf ein Jahrestief, nachdem die Wiederwahl von Chinas Staatschef Xi Jinpings Befürchtungen aufkommen ließ, dass eine mächtigere Parteiführung dem Staat auf Kosten des Privatsektors immer mehr Vorrang einräumen würde. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ein Prozent.

SAP-Gewinn fällt erneut Europas größtes Softwarehaus kann steigende Umsätze nicht in höhere Gewinne ummünzen. Der Betriebsgewinn sei im dritten Quartal währungsbereinigt um acht Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gefallen, teilte SAP mit. Grund hierfür seien geringere Beiträge aus Software-Lizenzen sowie höhere Ausgaben in Forschung und Entwicklung sowie Marketing. Der Konzernumsatz legte dagegen wie im Vorquartal um fünf Prozent auf 7,84 Milliarden Euro zu. Treiber war erneut das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft, das währungsbereinigt ein Plus von 25 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro verzeichnete.

Linde vor DAX-Abschied Vier Jahre nach der Fusion will sich der amerikanisch-deutsche Industriegase-Konzern Linde von der Frankfurter Börse zurückziehen und seine Aktien nur noch in New York handeln lassen. Der Deutschen Börse droht damit der Verlust des wertvollsten Mitglieds in ihrem Leitindex DAX. Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt habe nach Ansicht des Linde-Managements einen negativen Einfluss auf die Bewertung, sagte Vorstandschef Sanjiv Lamba. Das letzte Wort sollen aber die Aktionäre haben. Der offizielle Firmensitz ist seit der Fusion der Münchner Linde AG mit dem US-Rivalen Praxair in Irland, der steuerliche Sitz und das Hauptquartier der Linde plc sind in Woking bei London.

Ergebniseinbruch bei Covestro Hohe Rohstoff- und Energiekosten haben dem Kunststoffkonzern Covestro im dritten Quartal zugesetzt. Bei einem Umsatzplus von 7,3 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro brach das operative Ergebnis (Ebitda) um 65 Prozent auf 302 Millionen Euro ein. Covestro habe nur geringfügig die gestiegenen Kosten weitergeben können, hieß es. "Trotz der signifikanten Belastungen durch die sehr hohen Energie- und Rohstoffpreise haben wir unsere selbstgesteckte Ebitda-Prognose im dritten Quartal erreicht," erklärte Finanzvorstand Thomas Toepfer. "Basierend auf diesen Ergebnissen gehen wir weiterhin davon aus, unsere selbstgesteckten Ziele auch für das Gesamtjahr zu erreichen."

Weißes Haus: Keine Sicherheitsprüfung für Musk-Deals Das Weiße Haus hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach es für Deals von Tech-Milliardär Elon Musk eine Überprüfung mit Blick auf die nationale Sicherheit erwäge. Der Finanzdienst Bloomberg hatte Ende vergangener Woche unter Berufung auf seine Quellen geschrieben, davon könne auch die Übernahme von Twitter durch Musk betroffen sein. "Die Berichte stimmen nicht", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Bei einer solchen Prüfung können US-Behörden Transaktionen untersagen, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass diese der nationalen Sicherheit des Landes schaden.