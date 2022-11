DAX im Plus erwartet

Nach den Kursverlusten des Vortages scheinen die Anleger wieder in den Kaufmodus umzuschalten. dabei wirken schwache Vorgaben aus den USA nicht gerade verlockend.

Der Broker IG taxierte den DAX derzeit mit plus 0,5 Prozent auf rund 14.300 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Minus von 1,0 Prozent auf 14.234,03 Punkten aus dem Handel gegangen. Unsicherheit kam auf, weil am Vortag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete auf Nato-Gebiet eingeschlagen war.

Die Fachleute der Helaba sehen beim DAX derzeit Anzeichen für eine "überkaufte" Marktlage. Nach einer Verschnaufpause sollte unter charttechnischen Gesichtspunkten ein weiterer Anstieg dennoch nicht ausgeschlossen werden, schreiben sie in ihrem Tageskommentar. Bei 14.596 Punkten sehen sie ein mögliches Kursziel, darüber sei das Hoch vom Juni dieses Jahres bei 14.709 im Blick.

"Die Anleger wurden an die weiterhin präsenten Risiken des Krieges erinnert", kommentiert Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Auch wenn eine Eskalation ausgeblieben sei, sei dies für den Aktienmarkt eventuell eine willkommene Gelegenheit gewesen, etwas Schwung aus der jüngsten Kursrally zu nehmen, so der Marktbeobachter.

Eine düstere Prognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft des US-Einzelhändlers Target hat die Wall Street ausgebremst. Zudem lastete die Ankündigung des Halbleiterherstellers Micron auf den Kursen, sein Angebot an Speicherchips zu reduzieren.

Unsicherheit in Asien

Die Anleger in Asien versuchten derweil, die künftige Politik der US-Notenbank Fed zu interpretieren. Die Währungshüter hatten im Laufe der Woche versucht, den jüngsten Optimismus der Märkte zu zügeln, dass eine Wende bei den Zinsschritten der Zentralbank nach starken Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten kurz bevorstehen könnte. "Vertreter der Fed sind sich einig, dass eine Pause nicht unmittelbar bevorsteht", schrieb Ted Nugent, von der National Australia Bank (NAB) in einer Kundenmitteilung. Dies führte zu einem vorsichtigeren Ton an den Märkten.

Der Nikkei beendete den Handel mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 27.931 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.