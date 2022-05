Der gestrige Absturz an der Wall Street und US-Rezessionssorgen lasten auch auf dem deutschen Aktienmarkt. Der DAX dürfte unterhalb der Marke von 14.000 Punkten in den Handelstag starten.

Banken und Broker gehen davon aus, dass der DAX mit einem Minus von 0,7 Prozent unter 14.000 Punkten in den Handel starten wird. Gestern war der deutsche Leitindex um 1,3 Prozent auf 14.008 Punkte gefallen. Hintergrund waren unter anderem schwache Daten des US-Einzelhandelssektors, die die Rezessionsängste in den USA verschärften und die Wall Street belasteten.

"Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer“, kommentieren die Fachleute der Helaba in ihrem Tagesausblick die aktuelle Lage an den Börsen.

Sollte der DAX die Einbußen auf 0,7 Prozent begrenzen können, wäre es ein Zeichen für eine gewisse Stabilität, denn die Vorgaben der Wall Street sind desaströs: Anleger flohen gestern regelrecht aus US-Aktien. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 3,6 Prozent tiefer auf 31.490 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 4,7 Prozent auf 11.418 Punkte nach. Der S&P 500 büßte vier Prozent auf 3923 Punkte ein.

Turbulenzen in Asien

Der Absturz an der Wall Street setzte sich am Morgen in Asien fort. Der Nikkei lag im Verlauf 2,6 Prozent tiefer bei 26.223 Punkten. Der Topix sank um zwei Prozent auf 1846 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ein Prozent.

"Der Aufschwung am Dienstag hat sich als zu optimistisch erwiesen, und die Selbstzweifel, die sich aus dieser Fehleinschätzung ergeben, veranlassen die Händler dazu, noch stärker auf den Verkaufsknopf zu drücken", schrieb Hebe Chen, Marktanalystin bei IG. Die Sorge um die Inflation sei seit Anfang des Jahres bei den Anlegern präsent. "Obwohl die Dinge noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt, scheinen sie in Richtung 'außer Kontrolle' zu tendieren. Das ist wahrscheinlich der beunruhigendste Teil für den Markt."

Was heute noch ansteht

Konjunkturdaten aus den USA könnten die Lage heute weiter verschärfen: Um 14:30 Uhr wird der Philadelphia-Fed-Index publiziert, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes. Sollte es hier zu einem Stimmungseinbruch gekommen sein, dürfte die konjunkturelle Verunsicherung größer werden und die Zinserwartungen auf dem Prüfstand stehen, unterstreichen die Marktbeobachter der Helaba.

Zuvor wird noch um 13:30 Uhr das Sitzungsprotokoll der EZB vom 14. April veröffentlicht. Anleger hoffen in den Details des Protokolls weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik der europäischen Notenbank zu entdecken.