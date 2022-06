Der DAX dürfte seine Talfahrt heute fortsetzen, wenn auch mit geringerem Tempo. Ob die Marke von 13.000 Punkten hält, ist ungewiss. Das Thema Rezession lässt die Anleger nicht los.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gute eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 12.963 Punkte. Trotz einer leicht sinkenden Inflationsrate in Deutschland war der DAX gestern nach einer dreitägigen Kurserholung mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 13.003,35 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Aktienmärkte seien auf Richtungssuche, meinen die Experten der Commerzbank. Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, den Fed-Chef Jerome Powell, EZB-Chefin Christine Lagarde und Bank of England-Chef Andrew Bailey auf dem EZB-Forum in dieser Woche angeschlagen hätten.

Das sich abzeichnende Thema an den Märkten scheine zu sein, dass die Zentralbanken bei einer länger anhaltenden Inflation die Volkswirtschaften bis in eine Rezession hinein weiter anspannen werden, bevor sie bis 2023 den Kurs wieder ändern müssten, kommentiert Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst, beim Broker OANDA.

In den USA wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger heute auf die frischen Daten zu den US-Konsumausgaben richten, die am Nachmittag publiziert werden. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die Börse in Shanghai liegt hingegen 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,8 Prozent. Unterstützung kommt auch von Konjunkturdaten: Nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Shanghai hat sich die Stimmung chinesischer Industriebetriebe leicht gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Statistikamtes stieg im Juni im Vergleich zum Vormonat von 49,6 auf 50,2 Punkte. Ein Wert über der Marke von 50 Punkten bedeutet ein Wachstum der industriellen Tätigkeit. Ein Wert darunter signalisiert einen Rückgang.

Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 1,0 Prozent tiefer bei 26.542 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent. Die Industrieproduktion des Landes gab im Mai verglichen mit dem Vormonat so stark nach wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nachschubprobleme bei Chips sowie die Lockdowns in Teilen Chinas ließen die Produktion saisonbereinigt um 7,2 Prozent sinken.

Uniper bittet Staat um Hilfe

Der Energiekonzern Uniper geht wegen der Gaskrise in die Knie und ruft nach Hilfe vom Staat. Der Versorger nahm seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit Blick auf das bereinigte Ebit sowie den bereinigten Überschuss zurück. Die Geschäftsentwicklung habe sich durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland spürbar verschlechtert, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach.

"Daher sprechen wir jetzt mit der Bundesregierung erneut über Stabilisierungsmaßnahmen, für die eine Reihe von Instrumenten in Frage kommen wie zum Beispiel Garantie- und Sicherheitsleistungen, Erhöhung der aktuellen Kreditfazilität bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital."

UBS beendet US-Betrugsverfahren

Der Schweizer Bankkonzern UBS schafft mit der Zahlung von 25 Millionen Dollar US-Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit einem riskanten Optionsprodukt aus der Welt. Die US-Börsenaufsicht SEC teilte mit, UBS habe das Produkt "Yield Enhancement Strategy (YES)" von Februar 2016 bis Februar 2017 an rund 600 Investoren verkauft, dabei aber ihre Finanzberater nicht angemessen geschult. Obwohl die Bank die Risiken dieser Anlagen erkannt und dokumentiert habe, seien diese Informationen nicht an Berater oder Kunden weitergegeben worden.