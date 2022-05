Nach dem erfreulich starken Wochenauftakt sieht es danach aus, als würden die Anleger am Dienstag wieder eine Pause einlegen. Fachleute rechnen mit einem schwachen Handelsstart.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX etwa ein halbes Prozent leichter auf rund 14.100 Punkten starten dürfte. Gestern hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 14.175,40 Punkten geschlossen.

Dabei fallen die Vorgaben der Wall Street eigentlich glänzend aus: Der Dow Jones gewann zwei Prozent auf 31.880 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 11.535 Punkte vor und der S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 3974 Punkte zu.

"Heute gibt es eine Gegenbewegung zu den Ausverkäufen der vergangenen Monate. Die Märkte suchen hier nach einem handelbaren Boden in einer potenziellen Bärenmarktrally", sagte Jeff Schulze, Anlagestratege bei ClearBridge Investments. Seit Jahresbeginn hat der S&P rund 18 Prozent verloren.

Anleger in Asien zurückhaltend

Die gute Stimmung kam in Asien allerdings nicht an. Trotz konjunkturstützender Maßnahmen in China schrecken die enttäuschenden Wachstumsaussichten der Volksrepublik die Anleger vom Einstieg in die asiatischen Märkte ab. "Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten für April haben wir unsere Prognose für das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) erneut nach unten korrigiert und erwarten nun für das zweite Quartal einen Rückgang des BIP um 5,4 Prozent auf Jahresbasis", schrieben die Analysten von JPMorgan.

Der Nikkei lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26.907 Punkten. Der Topix sank um 0,3 Prozent und lag bei 1890 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Die Konjunkturdaten des Tages

"Heute richten die Akteure den Blick auf die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in der Eurozone, Deutschland und Frankreich", merken die Fachleute der Helaba an. Die Vorgaben seien solide, denn nicht nur die Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern (ZEW) hatte sich zuletzt verbessert, sondern auch das Ifo-Geschäftsklima Deutschland.

Es sei aber festzustellen, dass der DAX in der aktuellen Phase, die von Zinserhöhungserwartungen geprägt ist, nicht recht von positiven Konjunkturdaten profitieren könne, so die Marktbeobachter. Die Daten werden am Vormittag publiziert.