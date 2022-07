Vor der mit großer Spannung erwarteten EZB-Zinssitzung halten sich die Anleger erwartungsgemäß zurück. Für Erleichterung dürfte aber die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen sorgen.

Fachleute rechnen damit, dass der DAX kaum bewegt in den neuen Tag starten dürfte. Gestern war der DAX 0,2 Prozent schwächer bei 13.282 Punkten aus dem Handel gegangen. Heute sind die anstehende EZB-Zentralbanksitzung und die Ungewissheit über die Versorgung mit russischem Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 die wesentlichen Themen am deutschen Aktienmarkt.

Berichten zufolge ist die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Damit sei die Energiekrise natürlich bei Weitem nicht gelöst, zumindest kurzfristig sei aber ein Albtraum-Szenario abgewendet.

Unterdessen steht der Euroraum vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die rekordhohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer heutigen Sitzung die Leitzinsen erstmals wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag (14:15 Uhr) verkündet. Im Anschluss daran wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde ab 14:45 Uhr diese erläutern. Anleger erhoffen sich davon Aufschluss über die künftige Zinspolitik der Notenbank.

"Ein großer Schritt von 50 Basispunkten kann angesichts der Inflationsentwicklung nicht ausgeschlossen werden und er wäre auch gerechtfertigt. In Aussicht gestellt wurde aber eine Erhöhung um 25 Basispunkte", schreiben die Marktbeobachter der Helaba.

Positiv aufgenommen wurde, dass der Streamingdienst Netflix nur etwa halb so viele Nutzer wie befürchtet verlor und für das dritte Quartal die Rückkehr zu Kundenwachstum in Aussicht stellte. Robuste Geschäftszahlen seien auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Grundstimmung recht pessimistisch sei, sagte Steve Sosnick, Chef-Anlagestratege bei Interactive Brokers. Daher honorierten sie ermutigende Ergebnisse besonders.

Die asiatischen Aktien tendierten heute vor der anstehenden Zentralbanksitzung in Europa und wegen der Ungewissheit über die Versorgung mit russischem Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 schwächer. Der Nikkei lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 27.658 Punkten. Der Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1945 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

GM und Ford beantragen US-Genehmigung für autonome Fahrzeuge

Die US-Autohersteller General Motors (GM) und Ford wollen in den USA selbstfahrende Fahrzeuge ohne menschliche Bedienelemente wie Lenkräder und Bremspedale auf die Straße bringen. Die Unternehmen haben unabhängig voneinander eine Sondergenehmigung für den Einsatz einer begrenzten Anzahl autonomer Automobile eingereicht. Die Autobauer wollen demnach bis zu 2500 Fahrzeuge pro Jahr für Mitfahrgelegenheiten und Lieferdienste einsetzen, was der gesetzlich zulässigen Höchstgrenze für vollständig autonome Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten entspricht. Keiner der beiden Hersteller strebe eine Genehmigung für den Verkauf selbstfahrender Fahrzeuge an Verbraucher an, heißt es in den Anträgen.

Burger King will vegetarischer Vorreiter werden

Die Schnellrestaurantkette Burger King will Vorreiter beim Trend zum Fleischverzicht werden: In seinen 750 deutschen Filialen bietet das Unternehmen seit dieser Woche für alle Rindfleischburger und zu nahezu jedem anderen Fleischgericht auch ein vegetarisches Pendant an. Vegetarischer Fleischersatz wird nach weit verbreiteter Einschätzung in der Lebensmittelindustrie in den nächsten Jahren stark an Bedeutung gewinnen. So sagten in einer kürzlich veröffentlichten internationalen Befragung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) drei Viertel der 3700 Befragten, dass sie alternative Proteine für gesünder halten als Fleisch.

Starke Zahlen von Roche

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz von Roche währungsbereinigt um fünf Prozent auf 32,3 Milliarden Franken. Die Diagnostiksparte wuchs dabei dank der ungebrochen starken Nachfrage nach den Covid-Tests des Konzerns um elf Prozent, das Pharma-Geschäft zog um drei Prozent an. Roche fuhr ein operatives Ergebnis von 12,67 Milliarden ein, ein Plus von neun Prozent binnen Jahresfrist. Der bereinigte Gewinn je Titel betrug 11,76 Franken, ein Zuwachs von elf Prozent.

ABB will Tochter Accelleron an die Schweizer Börse bringen

Der Technologiekonzern ABB will das neu unter dem Namen Accelleron laufende Geschäft mit Turboladern über eine Abspaltung an die Schweizer Börse bringen. Der Börsengang der Sparte ist für den 3. Oktober geplant. Die ABB-Aktionäre sollen für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktie erhalten. Gemeinsam mit dem E-Mobility-Geschäft von ABB stehen damit zwei Geschäftseinheiten von ABB in den Startlöchern für einen Börsengang in der Schweiz.