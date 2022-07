Marktbericht Konjunktursorgen auf dem Parkett DAX fällt weiter zurück Stand: 12.07.2022 07:40 Uhr

Der DAX dürfte an seine Vortagesverluste anknüpfen und schwächer in den Handelstag starten. Vielleicht bringt die startende US-Berichtssaison frische positive Impulse.

Gas-Krise in Europa, die Gefahr erneuter China-Lockdowns, Lieferkettenprobleme - die negativen Einflussfaktoren bleiben vielseitig: Der Broker IG taxierte den Leitindex vor Handelsbeginn 0,69 Prozent tiefer auf 12.744 Punkte. Gestern war der DAX erneut unter die Marke von 13.000 Zählern gefallen und ging 1,4 Prozent schwächer bei 12.832 Punkten aus dem Handel. Die Unsicherheiten rund um die künftigen Gaslieferungen aus Russland hatten an Europas Börsen die vorangegangenen Erholungsversuche beendet.

Auch die Inflation bleibt ein wichtiges Thema: "Alles, was bei den Investoren in den kommenden Wochen für Hoffnung sorgt, dass es nicht zu so drastischen Anhebungen der Leitzinsen kommt, könnte dagegen zu einer kräftigen Bärenmarktrally am Aktienmarkt führen" kommentiert Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Am Mittwoch werden die aktuellen US-Verbraucherpreise publiziert, die am Markt aus genannten Gründen für Bewegung sorgen können.

Firmen werden skeptischer

Unterdessen blicken die deutschen Firmen wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich skeptischer nach vorn. Die Erwartungen in puncto Produktion, Beschäftigung und Investitionen trübten sich für 2022 immer stärker ein, wie aus einer Studie des IW-Instituts unter rund 2300 Unternehmen hervorgeht, die Reuters am vorlag.

Demnach rechnen zwar 37 Prozent mit einem Produktionsplus im Vergleich zu 2021 und ein Viertel mit einem Minus. Allerdings lag der Saldo aus positiven und negativen Geschäftserwartungen im Juni damit nur noch bei zwölf Prozentpunkten, nach 34 im Spätherbst 2021 und 15 im Frühjahr 2022. Vor allem am Bau drohe eine Rezession. "Hier bremsen Materialengpässe, hohe Kostensteigerungen und fehlende Mitarbeiter die wirtschaftlichen Aktivitäten."

Wall Street vor Berichtssaison schwächer Aus Furcht vor enttäuschenden Gewinnzahlen infolge der anziehenden Inflation haben sich US-Anleger zum Wochenanfang von Aktien getrennt. Der Dow Jones schloss 0,5 Prozent tiefer auf 31.173 Punkten. Der Nasdaq gab 2,3 Prozent auf 11.372 Punkte nach. Der S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 3854 Punkte ein. "Die Menschen sind nicht nur besorgt, dass die Gewinne aufgrund einer Konjunkturabschwächung schwach ausfallen werden, sondern auch wegen des Anstiegs des US-Dollars, der den Gewinnen multinationaler Unternehmen Gegenwind verschafft", sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth Management. Großbanken wie JPMorgan, Citigroup und Morgan Stanley werden im Wochenverlauf ihre Ergebnisse vorlegen. Heute ist bereits Pepsico an der Reihe. Die Anleger werden darauf achten, ob eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sich in den Zahlen niederschlägt, da Banken als Indikator für die konjunkturelle Entwicklung gelten. Gegenüber dem Vorjahresquartal erwarten Analysten eine durchschnittliche Gewinn- und Umsatzsteigerung der S&P-500-Unternehmen von rund vier beziehungsweise zehn Prozent, meint Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Rückschlag auch in Asien Die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik, der erneute Corona-Ausbruch in China und die Energieknappheit in Europa belasten am Dienstag die Märkte in Asien. Der Nikkei lag im Verlauf 1,7 Prozent tiefer bei 26.363 Punkten. Der Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1887 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. "Die Stimmung an den Weltmärkten ist von Risikoarmut geprägt", sagte Yuting Shao, Makrostratege bei State Street Global Markets.

Euro fällt weiter Der Kurs des Euro ist weiter gefallen und hält sich am Morgen nur knapp oberhalb der Parität zum US-Dollar. Zeitweise wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0006 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte der Euro mehrfach tiefste Stände seit 2002 erreicht. Erneut wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke unter Druck gesetzt. Die amerikanische Währung konnte am Morgen zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Wegen der hohen Inflation dürfte die US-Notenbank Fed ihre aggressive Straffungspolitik fortsetzen und den Leitzins weiter deutlich erhöhen, was dem Dollar Auftrieb verleiht.

Chef-Wechsel und Umsatzrückgang bei Gap Gap hat einen Wechsel an der Konzernspitze angekündigt. CEO Sonia Syngal trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der Modekonzern mit. Zunächst werde Executive Chairman Bob Martin ihre Aufgaben kommissarisch übernehmen. Der Umsatz im zweiten Quartal dürfte um einen hohen einstelligen Prozentwert zurückgehen, hieß es weiter. Gap hatte Ende Mai die Gesamtjahresziele gesenkt.