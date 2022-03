Marktbericht Weitere Kursgewinne? Anleger nehmen US-Zinswende locker Stand: 17.03.2022 07:43 Uhr

Nach Berechnungen von Banken und Brokern dürfte der DAX heute höher in den Handel starten. Die Zinswende in den USA interpretieren die Investoren als ein Zeichen der konjunkturellen Stärke.

Der Dax dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex derzeit 0,3 Prozent höher bei 14.480 Punkten. Vor der Verkündung der Zinswende hatte der DAX gestern 3,8 Prozent auf 14.441 Punkte zugelegt. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine hatte für gute Stimmung gesorgt. Damit fehlen dem Index keine 200 Punkte mehr, um den Stand zu erreichen, den er vor der russischen Invasion in die Ukraine hatte.

Fed erhöht Leitzins

In den USA hatte die Notenbank Federal Reserve gestern erstmals seit Dezember 2018 den Leitzins erhöht. Die Fed machte deutlich, dass es bei Weitem nicht bei dem Zinsschritt vom Mittwoch auf ein Niveau von 0,25 bis 0,5 Prozent bleiben werde. Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners schätzt die Lage positiv ein: "Der Glaube an die Stärke der US-Wirtschaft wiegt schwerer als die Angst vor schneller steigenden Zinsen", so der Experte. Die Marktteilnehmer vertrauten darauf, dass die Fed die Inflation nur bis zu dem Level bekämpfen wird, auf dem es der florierenden US-Wirtschaft nicht schaden werde.

Viele Anleger seien offenbar einfach erleichtert, dass die Fed nun tatsächlich die Zinswende eingeleitet habe, sagte Jim Paulsen, Investment-Stratege bei The Leuthold Group. "Zu hören, dass die Fed endlich handelt, um die Inflation zu bekämpfen, ist etwas beruhigend." Mut dürfte den Investoren auch machen, dass die US-Wirtschaft laut Fed-Chef Jerome Powell stark genug sei, auch weitere Zinserhöhungen wegzustecken.

Nasdaq macht Sprung nach vorn Hinweise auf Bewegung im Ukraine-Konflikt hatten die US-Börsen gestern kräftig angetrieben: Der technologielastige Nasdaq-Index schloss nahezu auf Tageshoch 3,8 Prozent fester mit 13.436 Punkten. Der Dow Jones stieg um 1,6 Prozent, der S&P 500 um 2,1 Prozent. Die Märkte scheinen mit einer angemessen restriktiven Geldpolitik umgehen zu können und vertrauen auf eine Fed, die mit Augenmaß agiert, ohne das Wachstum übermäßig zu gefährden, kommentierte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die Börse in Tokio zeigte sich am Morgen ebenfalls stärker, nachdem die potenziellen Risiken von der Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank bis hin zum Ukraine-Krieg und einer Konjunkturabschwächung in China ein wenig nachließen. Der Nikkei schloss 3,5 Prozent fester auf 26.653 Punkten. Auch die chinesischen Indizes lagen deutlich im Plus. Zu den wenigen Konjunkturdaten, die heute auf dem Terminplan stehen, gehört die US-Industrieproduktion. Experten erwarten für Februar eine Verlangsamung des Wachstums auf 0,5 von 1,4 Prozent.

Morphosys rutscht tiefer in die roten Zahlen Das Biotech-Unternehmen Morphosys ist im Schlussquartal 2021 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Operativ sei im vierten Quartal ein Verlust von 325 Millionen Euro angefallen nach einem Minus von 75,2 Millionen Euro vor Jahresfrist. Dem habe ein Konzernumsatz von 52,9 Millionen Euro gegenübergestanden. Im Gesamtjahr 2021 habe es einen operativen Verlust von 508,3 Millionen nach einem Gewinn 2020 von 18 Millionen Euro gegeben, der Umsatz sei auf 179,6 von 327,7 Millionen Euro gesunken. Der Rückgang sei auf die Vorabzahlung im Rahmen einer 2020 abgeschlossenen Kooperations- und Lizenzvereinbarung zurückzuführen.

Thyssenkrupp setzt Teil der Prognose aus Der Thyssenkrupp-Konzern traut sich wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs keine Prognose zu, ob er eine mögliche Abspaltung des Stahl-Geschäfts wirklich umsetzen kann. Einen Teil ihrer Jahresziele setzen die Essener zudem aus. "Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe beeinflussen auch die mögliche Verselbständigung des Stahlgeschäfts", teilte Thyssenkrupp mit. Zwar sei der Konzern weiter davon überzeugt, dass eine eigenständige Aufstellung der Sparte "sehr gute Zukunftsperspektiven" eröffne, doch sei "eine Aussage zur Machbarkeit aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit nicht möglich".