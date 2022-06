Marktbericht DAX schwächer erwartet Anleger rudern zurück Stand: 07.06.2022 07:36 Uhr

Im DAX sieht es nach einem schwachen Handelsstart aus. Zins- und Inflationssorgen bestimmen die Strategie der Investoren, die Lockerung der Corona-Beschränkungen in China verpufft.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsbeginn rund 0,7 Prozent tiefer auf 14.555 Punkte. Am Pfingstmontag war er im Handelsverlauf zum ersten Mal seit Ende März wieder über 14.700 Punkte geklettert. Allerdings waren die Börsenumsätze am Feiertag sehr gering. Der deutsche Leitindex beendete den ruhigen Handelstag schließlich mit einem Plus von 1,34 Prozent auf 14.653,81 Zähler.

Leichtes Plus an der Wall Street Der Dow Jones gewann gestern 0,1 Prozent auf 32.915,78 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 12.061,37 Punkte vor, der S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4.121,43 Punkte zu. Positive Impulse kamen gestern aus China: Die gelockerten Covid-19-Beschränkungen in den Metropolen Shanghai und Peking schürten Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Gleichwohl nährten diese Erwartungen auch wieder die jüngsten Inflations- sowie Zinserhöhungssorgen, so dass die anfänglich noch deutlichen Aufschläge im Handelsverlauf merklich zusammenschmolzen.

Gemischte Signale aus Asien In Asien gibt es heute Morgen keine klare Tendenz. Die Lockerung der Covid-Beschränkungen in China trug dort wenig zu einer besseren Stimmung der Anleger bei. "Selbst die tiefe Erleichterung in China wegen geringerer regulatorischer Risiken und die Lockerung von Covid-Beschränkungen wird durch die Risiken eines Liquiditätsabzugs und eines Schocks bei der Neubewertung von Risiken gelähmt werden", sagte Vishnu Varathan, Wirtschaftswissenschaftler bei der japanischen Bank Mizuho. In Japan lag der Nikkei im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 28.029 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1953 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Ölpreis steigt Unterdessen bleibt der Ölpreis auf hohem Niveau. Ein Fass (159 Liter) der Sorte Brent verteuerte sich auf mehr als 120 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf mehr als 119 Dollar.

Erdogan will Zinsen weiter senken Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt ungeachtet einer Inflation von mehr als 70 Prozent weitere Zinssenkungen der Zentralbank an. "Diese Regierung wird die Zinssätze nicht erhöhen. Im Gegenteil, wir werden sie weiter senken", sagte Erdogan. Die türkische Lira gab daraufhin zeitweise um 0,2 Prozent auf 16,60 Dollar nach und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Dezember. Die Verbraucherpreise in der Türkei waren im Mai so stark gestiegen wie seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 73,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Glencore ersetzt Adidas im Stoxx Europe 50 Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate fliegt der Sportartikelhersteller Adidas aus dem Stoxx Europe 50. Seinen Platz nimmt zum 20. Juni der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore ein, wie der Indexanbieter mitteilte. Getrieben von boomenden Rohstoffpreisen haben die Glencore-Aktien im laufenden Jahr schon um fast 45 Prozent zugelegt. Für Adidas ging es hingegen bislang um mehr als ein Viertel nach unten. Dem Aktienkurs machten vor allem Sorgen rund um das China-Geschäft zu schaffen. Außerdem belastete eine im inflationären Umfeld womöglich allgemein nachlassende Kauflaune der Verbraucher.