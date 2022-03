Marktbericht DAX tendenziell fester Anleger gespannt vor Gipfel-Treffen Stand: 24.03.2022 08:03 Uhr

Der anhaltend hohe Ölpreis und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs zwingen die Investoren zur Zurückhaltung. Nato, G7 und EU beraten heute über weitere Konsequenzen für Russland.

Fachleute gehen davon aus, dass der DAX heute tendenziell etwas fester in den Handel starten wird. Gestern hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent auf 14.284 Zähler verloren. Die Marke von 14.500 Punkten bleibt für die Investoren weiterhin ein harter Test. Ein großer Belastungsfaktor war zuletzt die Aussicht auf eine weiter anziehende Inflation.

Auf die Stimmung hatten zudem Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrückt, wonach "feindliche Staaten" Erdgas künftig mit Rubel bezahlen sollten. Experten befürchten nun eine Eskalation im "Wirtschaftskrieg".

Durchwachsene Vorgaben

In den USA hatten die Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen ebenfalls Kasse gemacht. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,3 Prozent tiefer auf 34.358 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 13.922 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4456 Punkte ein.

Auch an der Wall Street macht man sich über die Inflation und deren Folgen Gedanken: "Die Inflation ist sehr hoch", sagte Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard. "Daher steigt das Risiko geldpolitischer Fehler, wenn die Fed zu aggressiv strafft und die Wirtschaft in eine Rezession stürzt." In Japan stieg der Nikkei am Morgen um 0,3 Prozent auf 28.110 Zähler.

Öl bleibt richtig teuer

Unterdessen hält sich der Ölpreis auf einem hohen Niveau. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der WTI legt leicht auf 114,5 Dollar zu, Brent nähert sich der Marke von 122 Dollar. Seit Beginn der Woche wurden die Ölpreise durch Spekulationen über neue Sanktionen gegen Russland bewegt, die auch den Ölhandel betreffen könnten.

Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industriestaaten (G7) sowie der Nato-Mitglieder. Dabei werden sich die Diskussionen voraussichtlich unter anderem um einen europäischen Importstopp für russisches Öl drehen. Ein rasches Embargo scheine aber unwahrscheinlich, sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

"Der Widerstand in einigen EU-Ländern mit hoher Abhängigkeit von russischem Öl ist noch beträchtlich. Eine weitere Eskalation der russischen Kriegsführung in der Ukraine gegen die dortige Zivilbevölkerung könnte diese Länder aber doch noch zum Einlenken bewegen."

Wie steht es um die Konjunktur?

Auf Terminseite werden am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsbranche publiziert. Sie werden vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und dessen wirtschaftlichen Folgen mit großem Interesse verfolgt, schreiben die Experten der Helaba. “Wir halten eine deutliche Stimmungseintrübung im Verarbeitenden Gewerbe für wahrscheinlich. Dienstleistungsunternehmen dürften ebenfalls weniger optimistisch in die Zukunft blicken - zumal die hohen Corona-Infektionen und Inzidenzen für Verunsicherung sorgen."

In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für Februar einen Rückgang um 0,5 Prozent voraus.

Größter Gasspeicherbetreiber Uniper kritisiert Gesetzentwurf

Deutschlands größter Gasspeicher-Betreiber Uniper hat den Entwurf für das geplante Gasspeichergesetz kritisiert. Zwar sei die Schaffung einer Rechtsgrundlage zu angemessenen Mindestfüllständen sinnvoll, teilte das Unternehmen mit. "Allerdings werden die Regelungen im jetzt vorgeschlagenen Gesetzentwurf aus unserer Sicht dazu führen, dass das Speichergeschäft für die teilnehmenden Handelsunternehmen an Attraktivität einbüßt." "Der weitere Betrieb der Gasspeicheranlagen in Deutschland wäre dadurch perspektivisch gefährdet."

Auf den Energiekonzern Uniper entfällt rund ein Viertel der deutschen Speicherkapazität. Die Bundesregierung will per Gesetz dafür sorgen, dass die Betreiber von Gasspeichern an jährlich vier Stichtagen bestimmte Füllstände gewährleisten. Die Vorgaben sollen die Gasversorgung sichern und Preisausschläge eindämmen.

Gerichtsniederlage kostet Credit Suisse hunderte Millionen

Die Credit Suisse hat auf den Bermudas eine juristische Niederlage erlitten. Ein Gericht werde dort in Kürze "ein negatives Urteil" gegen die lokale Versicherungstochter Credit Suisse Life Bermuda veröffentlichen, teilte die Bank mit. Laut der Mitteilung geht es dabei um "möglicherweise mehr als 500 Millionen US-Dollar".

In der Vergangenheit seien zwar Rückstellungen in dieser Sache getätigt worden, hieß es weiter. Es werde nun aber geprüft, ob weitere Rückstellungen vorgenommen werden müssten. Zudem hielt die Bank fest, dass sie beabsichtige, "alle verfügbaren rechtlichen Maßnahmen zu verfolgen".