Marktbericht Stabilisierung erhofft Schafft der DAX heute die Wende? Stand: 10.05.2022 07:43 Uhr

Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich der DAX nach den jüngsten Verlusten heute stabilisieren dürfte. Vielleicht locken die günstig aussehenden Kurse erste Schnäppchenjäger an.

Nach Ansicht von Banken und Brokern sollte der DAX zum Handelsstart fast ein halbes Prozent höher bei 13.430 Punkten notieren. Gestern war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten abgesackt und hatte 2,1 Prozent tiefer auf 13.381 Zählern geschlossen.

Die Charttechniker von Index Radar rechnen in einer aktuellen Analyse im Bereich von 13.000/13.300 Punkten mit einer “zumindest vorläufigen Bodenbildung“, da der Markt dann in einen überverkauften Zustand hineinlaufe - Kursgewinne sind also nicht unwahrscheinlich.

ZEW-Daten im Anflug

Die Gesamtsituation bleibt natürlich unverändert kritisch: "Die Zinsen steigen, das Wachstum verlangsamt sich und die Inflation frisst die Geldbeutel der Verbraucher und die Gewinnspannen der Unternehmen auf", fasste Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets, die Lage zusammen.

Wie Experten die Situation einschätzen, erfahren die Anleger, wenn um heute 11 Uhr der ZEW-Index veröffentlicht wird, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Die Fachleute der Dekabank erwarten eine weitere Eintrübung der ZEW-Konjunkturerwartungen im Mai. "Der Krieg in der Ukraine wütet weiter, ein Ende ist nicht in Sicht, und die Sanktionen, die gegenüber Russland verhängt werden, drohen immer schärfer zu werden", heißt es in einem Ausblick. "Gleichzeitig wird der Lockdown in Shanghai die Lieferketten zusätzlich durcheinanderwirbeln."

Wieder Ausverkauf in den USA In den USA hatte sich der Ausverkauf gestern fortgesetzt. Aus den Depots flogen vor allem Technologieaktien, was den Nasdaq-Index um 4,3 Prozent auf 11.623 Zähler absacken ließ. Der Dow Jones verlor zwei Prozent auf 32.246 Stellen. Der S&P 500 büßte 3,2 Prozent auf 3.991 Punkte ein und lag damit zum ersten Mal seit Ende März 2021 wieder unter der Marke von 4000. “Die Angst ist so groß geworden, dass alles verkauft wird und das sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird", sagte Christopher Grisanti, Chef-Aktienstratege bei MAI Capital Management. Mit Sorge blickten Anleger insbesondere auf die langfristigen Zinssätze. "Je höher sie steigen, desto mehr Angst haben sie vor einer Rezession oder einer Stagflation." Die Zinssorgen lassen auch die Märkte in Asien nicht los: Der Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 25.837 Punkten. Der Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1847 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.

Rheinmetall: Schützenpanzer in drei Wochen bereit Der Rüstungskonzern Rheinmetall kann bald die ersten instand gesetzten Panzer vom Typ Marder liefern. "Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig", sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der "Süddeutschen Zeitung" "Wir warten auf die endgültige Entscheidung der Regierung. Aber es gibt derzeit genügend Länder, die diese Fahrzeuge haben wollen, nicht nur die Ukraine." Der größte deutsche Rüstungskonzern, verfügt über große Bestände von gebrauchten Panzern, etwa vom Typ Marder und Leopard 1, die nun angesichts des Kriegs in der Ukraine wieder aufbereitet werden.

Airbus liefert im April weniger Maschinen aus Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat im April 48 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert und damit weniger als im Vormonat. Im ersten Drittel des Jahres hätten die Airbus-Kunden damit 190 Maschinen in Empfang genommen. Damit hat der Hersteller erst gut ein Viertel seines Ziels erreicht, in diesem Jahr rund 720 Maschinen auszuliefern. Allerdings ziehen die Auslieferungen bei Airbus üblicherweise gegen Jahresende an. Unterdessen holte der Hersteller im April Aufträge über 98 Maschinen herein, musste aber auch 3 Abbestellungen hinnehmen.